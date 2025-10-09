Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan thừa nhận, Thái Lan không còn giữ vị thế “cường quốc du lịch” khi ngày càng nhiều đối thủ mới nổi lên trong khu vực. Ông đặt mục tiêu thu hút thêm 2 - 3 triệu du khách Trung Quốc chỉ trong 4 tháng…

Phát biểu trong chuyến công tác đầu tiên đến Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) mới đây, ông Artthakorn Sirilatthayakorn nhấn mạnh: “Sự thay đổi của thị trường buộc chúng ta phải điều chỉnh tư duy. Đã đến lúc tập trung vào những thị trường thật sự có tiềm năng tăng trưởng”.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Artthakorn đã công bố chính sách điều hành mới mang tên “Big Impact, Act Fast” (tác động lớn - hành động nhanh), yêu cầu ngành du lịch Thái Lan chuyển hướng chiến lược để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu vực. Theo ông Artthakorn, Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm năng hàng đầu.

Chính phủ nước này đặt ra một mục tiêu táo bạo: tăng thêm ít nhất 2 - 3 triệu khách Trung Quốc trong giai đoạn từ nay đến đầu năm sau. Bên cạnh đó, Bộ Du lịch và TAT xác định 7 thị trường tăng trưởng cao còn lại. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Arab Saudi, UAE, Qatar và Jordan. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ duy trì đà tăng trưởng của các thị trường ổn định như Mỹ, châu Âu, Scandinavia, Nga và Ba Lan.

Trước đó, doanh thu du lịch giảm sút là lý do trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 29/9, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ sẽ ưu tiên sự an toàn và tiện lợi của khách du lịch, đồng thời trấn áp những kẻ lừa đảo nhắm vào du khách.

Trong những tháng tới, Thái Lan đã triển khai một chương trình nâng cấp an ninh lớn bằng công nghệ tiên tiến. Hệ thống AI Detect cho Cảnh sát du lịch vừa được triển khai có khả năng nhận diện khuôn mặt, đối chiếu với lệnh bắt giữ và giám sát các điểm nóng đông du khách.

Theo tờ The Thaiger, các nỗ lực phối hợp sẽ được chỉ đạo bởi Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Cảnh sát du lịch, Trung tâm Hỗ trợ du lịch và Trung tâm Điều phối hỗ trợ du lịch (TAC). Trước mắt, 274 sĩ quan sẽ được bố trí tại 79 khu vực trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hoạt động du lịch và quản lý hậu cần cho SEA Games sắp tới.

Trong chiến lược tổng thể, việc thúc đẩy các thành phố hạng 2 cũng đang nổi lên như một giải pháp khả thi, mang lại trải nghiệm văn hóa nguyên bản, chi phí thấp hơn và ít đông đúc. Thái Lan đang tập trung quảng bá Khon Kaen, Udon Thani, Nakhon Si Thammarat hay Surat Thani - những nơi có lợi thế văn hóa bản địa, ẩm thực, lễ hội và thiên nhiên nguyên sơ.

Chính sách này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng như khách sạn nhỏ, tăng cường phương tiện di chuyển như xe điện, đồng thời xúc tiến các chương trình tiếp thị để thu hút du khách tới các điểm đến ít người biết. Theo bà Suladda Sarutilavan, Giám đốc TAT khu vực Đông Bắc, lượng khách quốc tế đến các tỉnh hạng 2 đã tăng 12% trong nửa đầu năm 2025, cho thấy tiềm năng rõ rệt.

Mới đây, chủ trì buổi công bố chính sách về văn hóa, Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sabeeda Thaised khẳng định các quốc gia trong khu vực đang tạo ra những sản phẩm văn hóa mang lại nguồn thu lớn, do đó Thái Lan cần tăng cường sự hợp tác của khu vực công và tư nhằm quảng bá bản sắc văn hóa Thái Lan tới bạn bè quốc tế.

Theo bà Sabeeda Thaised, Bộ Văn hóa Thái Lan sẽ triển khai ba chính sách chủ chốt trong thời gian tới. Chính sách đầu tiên nhằm mở rộng không gian văn hóa, đem đến những điểm du lịch chưa được khám phá. Theo đó, các cơ quan văn hóa, cộng đồng địa phương và giới học giả sẽ tìm kiếm những giá trị văn hóa và điểm du lịch mới. Thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo để giúp các giá trị văn hóa trở nên dễ tiếp cận và thu hút hơn.

Chính sách thứ hai là các biện pháp hoàn tiền mặt nhằm hỗ trợ một phần chi phí đầu tư cho các nhà sản xuất phim và video ca nhạc của Thái Lan. Dự kiến được tiến hành trong vòng ba tháng, chính sách này được hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quảng bá bản sắc văn hóa của Thái Lan, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho các nhà sáng tạo nội dung.

Chính sách thứ ba là nâng cấp chương trình Sản phẩm văn hóa Thái Lan (CPOT), nhằm mở ra những cơ hội để doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận với thị trường quốc tế. Các kênh phân phối sản phẩm văn hóa của Thái Lan sẽ được mở rộng thông qua các lễ hội lớn, qua đó giúp tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Văn hóa Thái Lan, ba chính sách quan trọng nêu trên nhằm mang lại những lợi ích về kinh tế trên khắp các vùng miền và hướng tới tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Lan trên trường quốc tế.

Nhờ các chính sách có hiệu lực ngay lập tức, dự đoán ngành du lịch Thái Lan có thể ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong quý cuối năm 2025, với trung bình gần 100.000 lượt khách quốc tế mỗi ngày. Theo bà Nattariya Thaweewong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao, lượng khách Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong kỳ nghỉ “tuần lễ vàng” vừa qua, từ dưới 10.000 lên khoảng 20.000 lượt/ngày.

Ngoài Trung Quốc, lượng khách từ Malaysia và Ấn Độ cũng tăng đều đặn từ cuối tháng 9 trong bối cảnh chính phủ Thái Lan giảm thiểu tác động do tình hình mưa lũ và những lo ngại về an ninh biên giới. Thái Lan cũng đang tích cực quảng bá liên tục qua các sự kiện thể thao quốc tế như Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, SEA Games 33, Lễ hội Loy Krathong và lễ đón năm mới tại xứ sở chùa Vàng.

Theo ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội Đại lý Lữ hành Thái Lan (ATTA), tuần trước, các chuyến bay từ Trung Quốc gần như đã kín chỗ, với tỷ lệ đặt vé đạt 99%, gấp ba lần mức bình thường. Giá vé khứ hồi Bangkok - Bắc Kinh tăng hơn 400%. Các hãng hàng không như China Eastern, Hainan Airlines, Air China và Vietjet đều ghi nhận lượng đặt vé cao kỷ lục.

Dòng khách quốc tế cũng đang mang lại lợi ích rõ rệt cho các khách sạn, nhà hàng, hãng bay và doanh nghiệp du lịch tại Bangkok, Phuket, Chiang Mai và nhiều thành phố cấp 2. Đây là những nơi khách Trung Quốc đang phân bổ ngày càng rộng.