Ngành đường sắt điều chỉnh tăng giá vé, bổ sung thêm nhiều chuyến tàu phục vụ dịp nghỉ lễ

Đan Tiên

06/04/2026, 15:43

Ngành đường sắt điều chỉnh tăng giá vé hành khách và cước vận tải hàng hóa trước biến động chi phí, đồng thời bổ sung nhiều chuyến tàu khu đoạn phía Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết từ ngày 5/4/2026, giá vé tàu khách được điều chỉnh tăng 3%, trong khi cước vận chuyển hàng hóa tăng từ 3–5% tùy theo từng loại tàu.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh. Trước đó, ngày 26/3/2026, ngành đường sắt đã điều chỉnh giá khi mức giá dầu diesel ở mức 37.890 đồng/lít. Tuy nhiên, đến ngày 3/4/2026, giá dầu diesel được điều chỉnh lên 44.980 đồng/lít, tăng khoảng 18,4%, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành.

Mặc dù giá nhiên liệu đã nhiều lần biến động tăng trước đó, ngành đường sắt vẫn chưa điều chỉnh giá. Tuy nhiên, trước đà tăng mạnh của chi phí đầu vào, doanh nghiệp buộc phải thực hiện điều chỉnh từ ngày 5/4 nhằm bảo đảm cân đối hoạt động.

Đối với các hành khách đã mua vé trước thời điểm điều chỉnh, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên mức giá, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Cùng với điều chỉnh giá, ngành đường sắt cũng triển khai kế hoạch tăng cường vận tải dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4–1/5/2026, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Cụ thể, trên tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn, tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4 và 1/5/2026; tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4 và 2, 3/5/2026.

Trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các tàu SNT4, SNT6 từ ga Sài Gòn và các tàu SNT3, SNT5 từ ga Nha Trang vào các ngày cao điểm. Đồng thời, bổ sung tàu SPT3/SPT4 tuyến Sài Gòn – Phan Thiết trong các ngày 24, 27, 30/4 và 1–3/5/2026.

Các đoàn tàu Bắc – Nam chạy thường xuyên như SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE21/22, SNT1/2 vẫn duy trì lịch trình bình thường.

Ngành đường sắt khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm để bảo đảm chỗ trong dịp cao điểm. Vé tàu được bán tại nhà ga, đại lý, trên website chính thức của ngành đường sắt, các ứng dụng thanh toán điện tử và ngân hàng.

Doanh nghiệp cũng lưu ý hành khách cần có mặt tại ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ, mang hành lý gọn nhẹ, không quá 20 kg mỗi vé và tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình di chuyển.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

10:14, 09/02/2026

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

16:05, 25/03/2026

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm "đối tác", không tìm "nhà thầu"

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc là một đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế song phương

22:23, 19/03/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc là một đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế song phương

đầu tư đường sắt hạ tầng - giao thông

GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong quý 1/2026, tạo nền tảng tích cực cho đà phục hồi và tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Thành phố đặt mục tiêu tăng tốc trong quý 2, hướng tới tăng trưởng hai con số và củng cố các động lực phát triển mới...

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình "Giá luôn bất bại"

Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua nhà ở Zimbabwe

Chiến sự Iran đang tái định hình ngành hàng không toàn cầu

Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

