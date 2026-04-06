Ngành đường sắt điều chỉnh tăng giá vé, bổ sung thêm nhiều chuyến tàu phục vụ dịp nghỉ lễ

Ngành đường sắt điều chỉnh tăng giá vé hành khách và cước vận tải hàng hóa trước biến động chi phí, đồng thời bổ sung nhiều chuyến tàu khu đoạn phía Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ...

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết từ ngày 5/4/2026, giá vé tàu khách được điều chỉnh tăng 3%, trong khi cước vận chuyển hàng hóa tăng từ 3–5% tùy theo từng loại tàu.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh. Trước đó, ngày 26/3/2026, ngành đường sắt đã điều chỉnh giá khi mức giá dầu diesel ở mức 37.890 đồng/lít. Tuy nhiên, đến ngày 3/4/2026, giá dầu diesel được điều chỉnh lên 44.980 đồng/lít, tăng khoảng 18,4%, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành.

Mặc dù giá nhiên liệu đã nhiều lần biến động tăng trước đó, ngành đường sắt vẫn chưa điều chỉnh giá. Tuy nhiên, trước đà tăng mạnh của chi phí đầu vào, doanh nghiệp buộc phải thực hiện điều chỉnh từ ngày 5/4 nhằm bảo đảm cân đối hoạt động.

Đối với các hành khách đã mua vé trước thời điểm điều chỉnh, ngành đường sắt vẫn giữ nguyên mức giá, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Cùng với điều chỉnh giá, ngành đường sắt cũng triển khai kế hoạch tăng cường vận tải dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4–1/5/2026, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Cụ thể, trên tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn, tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4 và 1/5/2026; tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4 và 2, 3/5/2026.

Trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các tàu SNT4, SNT6 từ ga Sài Gòn và các tàu SNT3, SNT5 từ ga Nha Trang vào các ngày cao điểm. Đồng thời, bổ sung tàu SPT3/SPT4 tuyến Sài Gòn – Phan Thiết trong các ngày 24, 27, 30/4 và 1–3/5/2026.

Các đoàn tàu Bắc – Nam chạy thường xuyên như SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE21/22, SNT1/2 vẫn duy trì lịch trình bình thường.

Ngành đường sắt khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm để bảo đảm chỗ trong dịp cao điểm. Vé tàu được bán tại nhà ga, đại lý, trên website chính thức của ngành đường sắt, các ứng dụng thanh toán điện tử và ngân hàng.

Doanh nghiệp cũng lưu ý hành khách cần có mặt tại ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ, mang hành lý gọn nhẹ, không quá 20 kg mỗi vé và tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình di chuyển.