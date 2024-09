Ngành giao thông vận tải thành lập tổ công tác khắc phục hậu quả bão số 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký công điện khẩn về khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão, trong đó nêu rõ tình hình mưa lũ trong những ngày tới vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để chủ động khắc phục hậu quả mưa, lũ, ứng phó sạt lở đất trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đơn vị được giao quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường thành lập các tổ công tác (có thể huy động các chuyên gia có kinh nghiệm) và trực tiếp đến các địa phương, khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp chỉ đạo tại hiện trường công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra.

Các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt chặt chẽ tình hình thực tế, nâng cao tính dự báo để kịp thời có những giải pháp ứng phó hiệu quả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các cầu bắc qua sông đang bị ảnh hưởng của mưa, lũ, đặc biệt là cầu yếu, cầu đã xây dựng lâu năm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lở đất, lũ quét trên các quốc lộ để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt là các trục giao thông chính. Quá trình triển khai khắc phục hậu quả mưa, lũ và đảm bảo giao thông phải chú ý bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công, các hạng mục công trình.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các khu quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải quản lý quốc lộ, các doanh nghiệp BOT quản lý quốc lộ và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp chặt chẽ với nhau và với các lực lượng chức năng của địa phương trong việc tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết.

Đồng thời cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở… kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các cầu, các công trình đang thi công, các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt trượt, ngập lụt do mưa, lũ trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường cao tốc đang khai thác để có phương án xử lý kịp thời đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn khi có ách tắc.

Các đơn vị chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ gây ra; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đang thi công, xây dựng.

Riêng với Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm, đặc biệt là tại các cầu bắc qua sông đang bị ảnh hưởng của mưa lũ, đoạn đường có nguy cơ xảy ra ngập nước, đá rơi, đất sụt… để kịp thời có phương án ứng phó hoặc dừng chạy tàu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ để đảm bảo thông tuyến trong thời gian nhanh nhất.

Đối với Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa khu vực tăng cường kiểm tra việc neo buộc, đậu đỗ của tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu, thuyền phải neo đậu, chằng buộc chắc chắn, ổn định, đậu đỗ tại các khu vực an toàn không để phương tiện trôi dạt, va đập vào kết cấu hạ tầng giao thông, công trình khác.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng chức năng khác tại địa phương trong công tác tìm kiếm, cứu nạn người còn đang mất tích do bão số 3 gây ra.