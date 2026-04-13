Ngành giống cây trồng góp sức nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam
Chu Khôi
13/04/2026, 14:17
Ngành giống cây trồng tại Việt Nam hiện bình quân mỗi năm cung ứng 500.000 - 550.000 tấn giống lúa, 20.000 - 22.000 tấn giống ngô, cùng hàng trăm nghìn tấn giống rau, củ, quả, tiêu, điều, cà phê, cao su… phục vụ sản xuất trồng trọt. Thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong nghiên cứu và sản xuất giống, qua đó nâng cao giá trị và vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ngành giống cây trồng Việt Nam, đến
nay, Việt Nam đã tự chủ gần như hoàn toàn sản xuất giống lúa hằng năm và phần
lớn giống ngô lai, giảm mạnh sự phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu. Việc áp
dụng giống mới đã góp phần làm tăng năng suất từ 8-15% tùy loại cây trồng, qua
đó nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện sinh kế cho nông dân, thay đổi rõ nét
diện mạo ngành trồng trọt.
DOANH NGHIỆP GIỮ VAI TRÒ CHỦ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG
CÂY TRỒNG
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhưng Cục Trồng trọt và Bảo vệt thực vật nhận định ngành giống
cây trồng Việt Nam hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc đầu tư cho
nghiên cứu chọn tạo cây giống hiện nay chủ yếu tập trung vào nhóm cây lương thực
như: lúa, ngô, đậu đỗ; trong khi cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và cây lâm
nghiệp có giá trị, tiềm năng xuất khẩu cao lại chưa được chú trọng phát triển
tương xứng. Ngoài ra, thị trường giống vẫn tồn tại tình trạng vi phạm bản quyền
giống, ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng này và làm giảm động lực đầu tư đổi
mới sáng tạo.
Trong nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống cây trồng tại
Việt Nam, bên cạnh vai trò của các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp giữ vị trí
đặc biệt quan trọng. Theo ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội
Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA), nhiều doanh nghiệp thành viên đang
đóng vai trò chủ lực trong sản xuất và cung ứng giống, tiêu biểu như Vinaseed,
ThaiBinh Seed, ADI, Giống cây trồng Quảng Ninh, Giống cây trồng miền Nam, cùng
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như C.P, Syngenta, Bayer và Viện Lúa
Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ đó, trong 5 năm qua không xảy ra tình trạng thiếu
hay “sốt” giống, đặc biệt đối với các cây trồng chủ lực.
Đối với các loại giống rau màu và hoa chưa sản xuất đủ
trong nước, doanh nghiệp đã chủ động nhập khẩu các giống lai năng suất cao, thời
gian sinh trưởng ngắn từ đối tác uy tín nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả
kinh tế. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị lúa gạo, liên kết
sản xuất, thu mua, chế biến, giúp giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Trong công tác chọn tạo giống, giai đoạn 2016–2020 có 57
giống lúa mới được công nhận cấp quốc gia, với nhiều giống phổ biến như TBR225,
BC15, Thiên ưu, Đài thơm 8, RVT… Giai đoạn 2020–2025, các thành viên VSTA tiếp
tục công nhận lưu hành 53 giống lúa mới và gia hạn gần 30 giống trước đó. Đặc
biệt, các đơn vị tại Đồng bằng sông Cửu Long đã thúc đẩy chuyển đổi mạnh sang
giống lúa chất lượng cao, chiếm 70–80% diện tích, góp phần nâng cao giá trị và
vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam những năm gần đây đã cải
thiện rõ rệt, nhiều thời điểm ngang bằng hoặc cao hơn các nước xuất khẩu hàng đầu.
Việt Nam cũng sở hữu nhiều giống gạo đạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế như
ST24, ST25, OM5451… Đồng thời, hàng trăm giống lúa đã được bảo hộ quyền tác giả.
Ngoài lúa, các doanh nghiệp còn tích cực phát triển giống
ngô nếp, ngô đường phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cũng như cung ứng nhiều
giống rau, hoa mới như su hào, cải bắp, cà chua, dưa lưới, ớt… nhằm đáp ứng nhu
cầu sản xuất và tái cơ cấu ngành trồng trọt.
VSTA PHÁT HUY VAI TRÒ CẦU NỐI, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Ông Trần Xuân Định cho biết Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng
Việt Nam (VSTA) thành lập năm 2007, tập hợp tự nguyện các doanh nghiệp, tổ chức
và cá nhân trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và xuất nhập khẩu giống
cây trồng. Trải qua gần 20 năm, VSTA đã trở thành cầu nối quan trọng giữa hội
viên với cơ quan quản lý nhà nước, phản ánh những bất cập trong hệ thống chính
sách, pháp luật về trồng trọt và giống cây trồng, từ đó góp phần hoàn thiện, đảm
bảo tính thực tiễn và khả thi.
Nhiệm kỳ IV (2021–2025) diễn ra trong bối cảnh nhiều khó
khăn như đại dịch Covid-19, biến động chính trị toàn cầu và thiên tai liên tiếp.
Tuy nhiên, VSTA vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong quá trình thực
thi Luật Trồng trọt, đặc biệt giai đoạn kết thúc chuyển tiếp (2022-2023), VSTA
đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm tháo
gỡ vướng mắc.
Tại các cuộc làm việc với Bộ và cơ quan của Quốc hội, nhiều vấn đề
quan trọng được đưa ra thảo luận như công nhận và gia hạn lưu hành giống, bản
quyền giống, cơ chế với giống được chọn tạo bằng ngân sách nhà nước hay quy định
tự công bố lưu hành.
Hiệp hội tích cực tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi nhiều
văn bản như Thông tư 15 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông
nghiệp và Môi trường); các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khảo nghiệm và
chất lượng giống lúa, ngô, cây ăn quả, cây công nghiệp. Đồng thời, VSTA cũng kiến
nghị về vướng mắc áp mã và thuế nhập khẩu một số giống rau, bước đầu đã được giải
quyết, dù chưa triệt để.
Hiệp hội còn chủ động kết nối hội viên tham gia đối thoại
với các cơ quan như Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), qua đó kiến nghị nhiều
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đáng chú ý, thủ tục tự công bố lưu hành giống từ
phức tạp đã dần được đơn giản hóa, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh giống
không thuộc nhóm cây trồng chính ổn định hơn.
