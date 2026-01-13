Thứ Ba, 13/01/2026

Dân sinh

Ngành y tế sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Nhật Dương

13/01/2026, 11:15

Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm công tác y tế liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội...

Bộ Y tế tổ chức diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội. Ảnh: Trần Minh.
Bộ Y tế tổ chức diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội. Ảnh: Trần Minh.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết ngày 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết ngay sau khi được giao nhiệm vụ về đảm bảo công tác y tế cho Đại hội, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội; Bộ Công an (Bộ Tư lệnh cảnh vệ), Bộ Quốc phòng (Cục Quân y), các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai công tác y tế phục vụ Đại hội, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2025, và khám, kiểm tra sức khoẻ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, thành lập Tiểu ban y tế, Hội đồng chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh phục vụ Đại hội; bố trí các ty tế trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các nhà khách khách sạn nơi có đại biểu, khách mời lưu trú. Chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để đáp ứng cấp cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống bất thường; rà soát, hoàn thiện danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội.

Xây dựng kế hoạch diễn tập cấp cứu và hướng dẫn xử trí cấp cứu, điều trị cho một số bệnh, tình trạng cấp cứu thường gặp; ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế, phân công nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội… 

Về cơ sở vật chất, thuốc, thiết bị và vật tư y tế: Lĩnh vực khám, chữa bệnh đã thiết lập đầy đủ tại mỗi khách sạn có đại biểu lưu trú 1 phòng trực cấp cứu.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thiết lập 1 khu vực hồi sức tích cực như một đơn nguyên hồi sức tích cực hiện đại nhất trong bệnh viện, và 2 phòng cấp cứu, khám chữa bệnh, với đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại như: Xe cứu thương, máy ép tim tự động, máy phá rung tự động, máy thở, máy tim phổi nhân tạo, máy X-quang di động kỹ thuật số, siêu âm tại giường, các máy xét nghiệm nhanh và các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, thuốc các loại.

Phòng Hồi sức tích cực được kết nối hội chẩn trực tuyến với Tiểu ban y tế phục vụ Đại hội, các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các đơn vị triển khai công tác diễn tập. Ảnh: Trần Minh.
Các đơn vị triển khai công tác diễn tập. Ảnh: Trần Minh.

Về nhân lực, tổ chức bố trí đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề, trình độ chuyên môn tốt để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, và Hội đồng chuyên môn gồm các giáo sư đầu ngành về nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức tích cực, chống độc, hồi sức tim mạch, thần kinh, bệnh nhiệt đới…của các Bệnh viện: Trung ương Quân đội 108, Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức; Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam cùng tham gia trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Về công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí các tổ y tế ứng trực trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình diễn ra Đại hội, Bộ Y tế yêu cầu các các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, Sở Y tế Hà Nội chủ động xây dựng các tình huống diễn tập để thực hành huấn luyện.

Sau khi hoàn tất buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị các đơn vị với chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát lại tất cả các nhiệm vụ với mục tiêu "chuẩn bị tối đa các điều kiện nhưng hy vọng sử dụng tối thiểu".

Các lực lượng dự phòng và an toàn thực phẩm phối hợp trực cùng các tổ y tế. Tất cả các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội sẽ do Hội đồng chuyên môn quyết định.

