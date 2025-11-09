Chủ Nhật, 09/11/2025

Trang chủ Dân sinh

“Ngày Chủ nhật xanh” làm sạch thành phố Huế sau mưa lũ

NguyễnThuấn

09/11/2025, 20:30

Sau mưa lũ kéo dài, sáng 9/11, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được khởi động mạnh mẽ trên toàn thành phố Huế, với hàng nghìn người dân tham gia khắc phục môi trường, tái thiết cảnh quan đô thị...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng các lực lượng tham gia tổng dọn vệ sinh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng các lực lượng tham gia tổng dọn vệ sinh.
Trung đoàn 6 và Sư đoàn 968 hỗ trợ các địa phương xử lý khối lượng lớn <span class=bùn đất, rác thải, giúp sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của Nhân dân" />
Trung đoàn 6 và Sư đoàn 968 hỗ trợ các địa phương xử lý khối lượng lớn bùn đất, rác thải, giúp sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của Nhân dân
Các lực lượng tích cực tham gia 
Các lực lượng tích cực tham gia 
Nhân dân phường Phong Dinh và các lực lượng đang dọn dẹp tại trục đường chính dẫn vào Làng cổ Phước Tích. 
Nhân dân phường Phong Dinh và các lực lượng đang dọn dẹp tại trục đường chính dẫn vào Làng cổ Phước Tích. 
Video: Tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền từ sáng sớm người dân và lực lượng địa phương đã làm sạch tuyến đường tỉnh lộ 19 đoạn ngang qua thôn, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm và khu vực công cộng như chợ, trường học, nhà văn hóa, trụ sở thôn.
Sau mưa lũ kéo dài, một khối lượng rác lớn tồn <span class=đọng lại gây ô nhiễm môi trường" />
Sau mưa lũ kéo dài, một khối lượng rác lớn tồn đọng lại gây ô nhiễm môi trường
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh (phải) cùng người dân phường Hương An tổng dọn vệ sinh. Để làm sạch môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và phòng ngừa dịch bệnh, chính quyền phường Hương An huy động gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân cùng Công ty CP Công trình & Môi trường đô thị Huế thu gom rác, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh (phải) cùng người dân phường Hương An tổng dọn vệ sinh. Để làm sạch môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và phòng ngừa dịch bệnh, chính quyền phường Hương An huy động gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân cùng Công ty CP Công trình & Môi trường đô thị Huế thu gom rác, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh.
Phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ
Phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh" được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng Huế ngày càng xanh - sạch - sáng”
Đồng loạt trong ngày 9/11, các phường xã trên địa bàn thành phố Huế đều ra quân thực hiện phong trào
Đồng loạt trong ngày 9/11, các phường xã trên địa bàn thành phố Huế đều ra quân thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" nhằm đảm bảo môi trường thành phố sạch đẹp, đưa cuộc sống bình thường trở lại
Môi trường đường phố được các lực lượng dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ trở lại.
Môi trường đường phố được các lực lượng dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ trở lại.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng quà động viên cho công nhân vệ sinh môi trường
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng quà động viên cho công nhân vệ sinh môi trường

Hiện nay, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục được duy trì rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc chung tay xây dựng thành phố Huế xanh – sạch – sáng, an toàn và thân thiện.

