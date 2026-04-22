Trang chủ Bất động sản

Quảng Ninh đầu tư dự án khu công nghiệp gần 2.600 tỷ đồng

Thanh Xuân

22/04/2026, 14:20

Tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc Sân bay thuộc đặc khu Vân Đồn, với tổng vốn 2.578 tỷ đồng nhằm xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ, với thời hạn hoạt động 50 năm.…

Ảnh minh họa.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 347,79ha, được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với 202,68ha, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi giao đất. Giai đoạn 2 với 145,11ha, hoàn thành trong 18 tháng kể từ khi giao đất. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.578 tỷ đồng, bao gồm vốn của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Quang Ngân) 386,7 tỷ đồng và vốn huy động 2.191,3 tỷ đồng.

Theo chủ trương của tỉnh, khu công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất đai, nước và năng lượng, không tiếp nhận các dự án tiêu tốn năng lượng hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân Đồn chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ, công tác bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện ký quỹ bảo đảm dự án và tuân thủ nghiêm quy định về đất đai, xây dựng và di sản văn hóa của khu vực.

 Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân Đồn cũng vừa xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn đặc khu giai đoạn 2026-2030. Đặc khu định hướng phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, vị thế đặc biệt của Khu kinh tế Vân Đồn. Đồng thời, tận dụng tối đa cơ chế, chính sách ưu đãi mà Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã ưu đãi cho Khu kinh tế để thu hút một cách chọn lọc những dự án công nghiệp thông minh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, đất đai, đóng góp lớn cho tăng trưởng ngân sách.

Đáng chú ý, Đặc khu chú trọng phát triển khu công nghiệp theo mô hình “3 trong 1”: khu công nghiệp - khu đô thị - khu dịch vụ, với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, dịch vụ tiện ích khác biệt, tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn minh, an toàn; tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân, người lao động gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Cất nóc chung cư nhà ở xã hội LA Home, về đích sớm 3 tháng

Lễ cất nóc chung cư nhà ở xã hội diễn ra ngày 22/4/2026 tại khu đô thị LA Home đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong tiến trình phát triển tổ hợp đô thị - công nghiệp sinh thái 500ha tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Tại trung tâm Global Gate (Hà Nội), LUMIÈRE Essence Peak thiết lập một chuẩn mực sống khác biệt cho những tổ ấm đa thế hệ. Bằng ngôn ngữ thiết kế tinh tế cùng sự khoáng đạt trong diện tích, mỗi căn hộ trở thành một tuyệt tác cân bằng giữa nhịp gắn kết ấm cúng và phong thái hưởng thụ riêng tư tuyệt đối cho từng thành viên.

Nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi vịnh Hạ Long hướng tới bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và giá trị địa chất – địa mạo đặc trưng của di sản…

Ngày 24/4 tới đây, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (EVG) sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là kỳ đại hội thu hút sự quan tâm của các cổ đông khi kết quả kinh doanh năm 2025 của EVG khá ấn tượng, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 5% và nhiều chủ trương quan trọng tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh khu Tây TP.HCM đang đón làn sóng phát triển hạ tầng, công nghiệp và dịch chuyển dân cư, nhiều dự án bất động sản bắt đầu xuất hiện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

