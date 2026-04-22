Quảng Ninh đầu tư dự án khu công nghiệp gần 2.600 tỷ đồng

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng
347,79ha, được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với 202,68ha, dự kiến
hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi giao đất. Giai đoạn 2 với 145,11ha, hoàn
thành trong 18 tháng kể từ khi giao đất. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.578 tỷ
đồng, bao gồm vốn của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Quang Ngân) 386,7 tỷ đồng và vốn huy động 2.191,3 tỷ đồng.
Theo chủ trương của tỉnh, khu công
nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện
với môi trường và có giá trị gia tăng lớn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất
đai, nước và năng lượng, không tiếp nhận các dự án tiêu tốn năng lượng hoặc tiềm
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế
Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân Đồn chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ,
công tác bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực
hiện ký quỹ bảo đảm dự án và tuân thủ nghiêm quy định về đất đai, xây dựng và
di sản văn hóa của khu vực.
Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân
Đồn cũng vừa xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa
bàn đặc khu giai đoạn 2026-2030. Đặc khu định hướng phát
triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm dựa trên tiềm
năng khác biệt, cơ hội nổi trội, vị thế đặc biệt của Khu kinh tế Vân Đồn. Đồng
thời, tận dụng tối đa cơ chế, chính sách ưu đãi mà Trung ương, tỉnh Quảng Ninh
đã ưu đãi cho Khu kinh tế để thu hút một cách chọn lọc những dự án công nghiệp
thông minh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, quản
trị hiện đại, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, đất đai, đóng
góp lớn cho tăng trưởng ngân sách.
Đáng chú ý, Đặc khu chú trọng
phát triển khu công nghiệp theo mô hình “3 trong 1”: khu công nghiệp - khu đô thị
- khu dịch vụ, với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại,
dịch vụ tiện ích khác biệt, tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn
minh, an toàn; tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân, người lao động gắn với
nâng cao chất lượng sống của nhân dân.