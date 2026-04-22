Quảng Ninh đầu tư dự án khu công nghiệp gần 2.600 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc Sân bay thuộc đặc khu Vân Đồn, với tổng vốn 2.578 tỷ đồng nhằm xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ, với thời hạn hoạt động 50 năm.…

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 347,79ha, được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với 202,68ha, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi giao đất. Giai đoạn 2 với 145,11ha, hoàn thành trong 18 tháng kể từ khi giao đất. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.578 tỷ đồng, bao gồm vốn của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Quang Ngân) 386,7 tỷ đồng và vốn huy động 2.191,3 tỷ đồng.

Theo chủ trương của tỉnh, khu công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất đai, nước và năng lượng, không tiếp nhận các dự án tiêu tốn năng lượng hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân Đồn chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ, công tác bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện ký quỹ bảo đảm dự án và tuân thủ nghiêm quy định về đất đai, xây dựng và di sản văn hóa của khu vực.

Ủy ban nhân dân Đặc khu Vân Đồn cũng vừa xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn đặc khu giai đoạn 2026-2030. Đặc khu định hướng phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, vị thế đặc biệt của Khu kinh tế Vân Đồn. Đồng thời, tận dụng tối đa cơ chế, chính sách ưu đãi mà Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã ưu đãi cho Khu kinh tế để thu hút một cách chọn lọc những dự án công nghiệp thông minh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, đất đai, đóng góp lớn cho tăng trưởng ngân sách.

Đáng chú ý, Đặc khu chú trọng phát triển khu công nghiệp theo mô hình “3 trong 1”: khu công nghiệp - khu đô thị - khu dịch vụ, với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, dịch vụ tiện ích khác biệt, tạo môi trường làm việc và môi trường sống văn minh, an toàn; tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân, người lao động gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.