Nghệ An: Gỡ “nút thắt” hạ tầng kìm tiến độ Quốc lộ 46 trước 15/4

Dù nguồn vốn giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, dự án Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” về hạ tầng kỹ thuật...

Chiều 30/3, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO VƯỚNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn đã được các nhà thầu triển khai thi công 7,93km trên tổng chiều dài 10,69km. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 2,76km chưa thể triển khai do vướng mắc liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Các hạng mục chưa được di dời gồm đường điện trung, hạ thế, hệ thống cấp nước sinh hoạt, cáp viễn thông cùng một số công trình của người dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đây được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Không chỉ vướng hạ tầng kỹ thuật, chi phí giải phóng mặt bằng cũng phát sinh tăng khoảng 96,343 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, khó khăn này đã được tháo gỡ khi Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cho phép sử dụng chi phí dự phòng; nguồn vốn sẽ được chuyển về kho bạc địa phương chậm nhất vào ngày 31/3/2026.

Lãnh đạo xã Kim Liên báo cáo những vướng mắc trên tuyến qua địa bàn xã

Dù vậy, tiến độ di dời hạ tầng của các đơn vị liên quan vẫn chậm so với cam kết. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An thi công di dời hệ thống cấp nước với tốc độ trung bình chỉ đạt khoảng 43m/ngày, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong khi đó, hệ thống cáp viễn thông của các nhà mạng như VNPT, Viettel, Mobifone vẫn còn tồn tại nhiều vị trí chưa được xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, tại các xã Đại Huệ, Vạn An và Kim Liên vẫn còn 66 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền, dẫn đến chưa tháo dỡ công trình, tiếp tục gây cản trở thi công.

XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TRƯỚC NGÀY 15/4

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/4/2026.

Đối với các đơn vị thi công di dời hạ tầng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, việc di dời đường điện và hệ thống cấp nước cần được thực hiện khẩn trương nhưng phải đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện các đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng sớm

Ông Hiền cũng lưu ý cần rà soát kỹ năng lực của các nhà thầu. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng, phải kiên quyết thay thế để đảm bảo mục tiêu chung của dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, khi kinh phí đã được chuyển về địa phương, chính quyền các xã Kim Liên, Vạn An, Đại Huệ được yêu cầu khẩn trương hoàn thành chi trả trong vài ngày tới. Đồng thời, tích cực vận động người dân tháo dỡ công trình ngay sau khi nhận tiền và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình cản trở thi công.

Các đơn vị viễn thông như: VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, Mobifone Nghệ An cũng được yêu cầu hoàn thành việc di dời toàn bộ hệ thống cáp nằm trong phạm vi dự án trước ngày 15/4/2026.

Về phía chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án 85, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu thi công xử lý dứt điểm các vị trí đã đào đắp nền, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Đồng thời, đối với những đoạn đã có mặt bằng sạch, không còn vướng hạ tầng kỹ thuật, cần tổ chức thi công ngay, tránh để chậm tiến độ chung của toàn dự án.