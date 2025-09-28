Nghệ An kết nối doanh nghiệp Hungary, mở rộng hợp tác đầu tư công nghệ cao
Nguyễn Thuấn
28/09/2025, 10:32
Với lợi thế về tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn FDI, Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Hungary tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và đầu tư sản xuất.
Ngày 27/9, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã
tổ chức buổi làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hungary và Hội Doanh nghiệp Việt
Nam tại Hungary nhằm kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực áp dụng
khoa học – công nghệ từ châu Âu.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở
Ngoại vụ đã giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, xã hội, tình hình kinh
tế - xã hội và tiềm năng thu hút đầu tư của Nghệ An. Theo số liệu, năm 2024
(trước khi sáp nhập các tỉnh, thành), tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt
9,01%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng khi trong 3 năm liên tiếp, Nghệ An
nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Lũy kế đến
nay, toàn tỉnh có 156 dự án FDI với tổng số vốn hơn 6 tỷ USD, tạo động lực quan
trọng cho phát triển kinh tế.
Về quan hệ hợp tác với Hungary,
năm 2024, kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang Hungary đạt gần 46.000 USD, tập
trung ở các mặt hàng như sắn và sản phẩm từ sắn, đá ốp lát, hạt phụ gia nhựa.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, con số này đạt 2.500 USD với mặt hàng linh kiện,
thiết bị điện tử. Một số sản phẩm chủ lực của Nghệ An đã bước đầu có mặt tại thị
trường Hungary, mở ra hướng đi mới cho xuất khẩu.
Theo đề nghị của Đại sứ quán Việt
Nam tại Hungary, trong năm 2026, Nghệ An và thành phố Zalaegerszeg (Hungary) sẽ
nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác đầu
tư, hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương.
Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh
hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và Hungary; đồng thời
phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary
trong việc kết nối với cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy
thương mại, đầu tư, đóng góp cho sự phát triển quê hương.
Trong khuôn khổ buổi làm việc,
hai doanh nghiệp Hungary đã giới thiệu một số sản phẩm công nghệ và vật liệu mới,
tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ
tại Nghệ An.
Ong
Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao vai trò
của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary
đã có nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hướng về quê hương.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ
bày tỏ mong muốn các hội, hiệp hội và cộng đồng kiều bào tiếp tục phát huy nguồn
lực, gắn kết với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tại Nghệ An để đẩy mạnh
hợp tác thương mại, đầu tư, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất
nước.
