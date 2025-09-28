Chủ Nhật, 28/09/2025

Nghệ An kết nối doanh nghiệp Hungary, mở rộng hợp tác đầu tư công nghệ cao

Nguyễn Thuấn

28/09/2025, 10:32

Với lợi thế về tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn FDI, Nghệ An đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Hungary tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và đầu tư sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp Hungary giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện doanh nghiệp Hungary giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới. Ảnh: Thanh Lê

Ngày 27/9, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Hungary và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary nhằm kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực áp dụng khoa học – công nghệ từ châu Âu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, xã hội, tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng thu hút đầu tư của Nghệ An. Theo số liệu, năm 2024 (trước khi sáp nhập các tỉnh, thành), tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,01%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng khi trong 3 năm liên tiếp, Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 156 dự án FDI với tổng số vốn hơn 6 tỷ USD, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế.

Về quan hệ hợp tác với Hungary, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu từ Nghệ An sang Hungary đạt gần 46.000 USD, tập trung ở các mặt hàng như sắn và sản phẩm từ sắn, đá ốp lát, hạt phụ gia nhựa. Trong 8 tháng đầu năm 2025, con số này đạt 2.500 USD với mặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử. Một số sản phẩm chủ lực của Nghệ An đã bước đầu có mặt tại thị trường Hungary, mở ra hướng đi mới cho xuất khẩu.

  Đại diện doanh nghiệp Hungary giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới. Ảnh: Thanh Lê
  Đại diện doanh nghiệp Hungary giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới. Ảnh: Thanh Lê

Theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, trong năm 2026, Nghệ An và thành phố Zalaegerszeg (Hungary) sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác đầu tư, hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và Hungary; đồng thời phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary trong việc kết nối với cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại, đầu tư, đóng góp cho sự phát triển quê hương.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai doanh nghiệp Hungary đã giới thiệu một số sản phẩm công nghệ và vật liệu mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ tại Nghệ An.

Ong Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hungary đã có nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hướng về quê hương.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ bày tỏ mong muốn các hội, hiệp hội và cộng đồng kiều bào tiếp tục phát huy nguồn lực, gắn kết với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tại Nghệ An để đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Chính thức mời thầu EPC gói thầu 26.000 tỷ dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

14:33, 27/09/2025

Chính thức mời thầu EPC gói thầu 26.000 tỷ dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

14:13, 27/09/2025

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

hợp tác đầu tư Hungary khoa học công nghệ nghệ an thu hút FDI

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

1

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Du lịch

2

Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á

Kinh tế xanh

3

Nông nghiệp, nông thôn: Định hướng phát triển bền vững đến năm 2030 theo Nghị quyết 19-NQ/TW

Tiêu điểm

4

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Dân sinh

5

Khẩn cấp ứng phó với bão Bualoi đổ bộ đất liền chiều tối nay

Thị trường

