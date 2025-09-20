Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Nghệ An khởi tố 34 đối tượng trong vụ án gian lận trong hoạt động đấu thầu

Thiên Anh

20/09/2025, 14:24

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 34 đối tượng thuộc nhiều công ty xây dựng vì hành vi lập khống hồ sơ năng lực, thông đồng làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu để tham gia đấu thầu, nghiệm thu và thanh toán công trình.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực nhưng vẫn muốn trúng thầu nên đã lập khống hồ sơ năng lực. Các doanh nghiệp này móc nối với Công ty CP Xây dựng Việt An và Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 để làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu.

Thay vì thực hiện thí nghiệm theo đúng quy định, các nhà thầu đợi đến giai đoạn hoàn thiện công trình mới thuê hai đơn vị trên lập khống hồ sơ thí nghiệm theo “chuẩn” để hợp thức hóa tài liệu. Những hồ sơ giả này được dùng để nộp cho chủ đầu tư nhằm nghiệm thu, thanh toán. Hệ quả là nhiều loại vật liệu không đạt tiêu chuẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra 
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra 

Ngày 14/9, cơ quan điều tra đã khởi tố N.V.T (sinh năm 1971), Giám đốc Công ty CP Xây dựng Việt An; N.V.D (sinh năm 1981), Giám đốc Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 cùng 5 đối tượng khác về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 27 đối tượng thuộc các công ty xây dựng khác bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm quy định về đấu thầu”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để xác định chất lượng vật liệu thi công, chất lượng công trình, mức độ thiệt hại và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình, nhà thầu thi công có trách nhiệm tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với đơn vị thí nghiệm được cấp phép. Đơn vị thí nghiệm phải cử nhân viên đến hiện trường để lấy mẫu, lập biên bản lấy mẫu với sự tham gia của đại diện nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát. Chỉ vật liệu bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định mới được đưa vào sử dụng trong thi công.

Từ khóa:

chất lượng công trình khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu Xây dựng

