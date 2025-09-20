Nghệ An khởi tố 34 đối tượng trong vụ án gian lận trong hoạt động đấu thầu
Thiên Anh
20/09/2025, 14:24
Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 34 đối tượng thuộc nhiều công ty xây dựng vì hành vi lập khống hồ sơ năng lực, thông đồng làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu để tham gia đấu thầu, nghiệm thu và thanh toán công trình.
Qua điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực nhưng vẫn muốn trúng thầu nên đã lập khống hồ sơ năng lực. Các doanh nghiệp này móc nối với Công ty CP Xây dựng Việt An và Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 để làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu.
Thay vì thực hiện thí nghiệm theo đúng quy định, các nhà thầu đợi đến giai đoạn hoàn thiện công trình mới thuê hai đơn vị trên lập khống hồ sơ thí nghiệm theo “chuẩn” để hợp thức hóa tài liệu. Những hồ sơ giả này được dùng để nộp cho chủ đầu tư nhằm nghiệm thu, thanh toán. Hệ quả là nhiều loại vật liệu không đạt tiêu chuẩn có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.
Ngày 14/9, cơ quan điều tra đã khởi tố N.V.T (sinh năm 1971), Giám đốc Công ty CP Xây dựng Việt An; N.V.D (sinh năm 1981), Giám đốc Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 cùng 5 đối tượng khác về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 27 đối tượng thuộc các công ty xây dựng khác bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm quy định về đấu thầu”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để xác định chất lượng vật liệu thi công, chất lượng công trình, mức độ thiệt hại và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình, nhà thầu thi công có trách nhiệm tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với đơn vị thí nghiệm được cấp phép. Đơn vị thí nghiệm phải cử nhân viên đến hiện trường để lấy mẫu, lập biên bản lấy mẫu với sự tham gia của đại diện nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát. Chỉ vật liệu bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định mới được đưa vào sử dụng trong thi công.
Công an TP.HCM lập các tổ công tác chuyên trách xử lý tội phạm “bắt cóc online”
10:31, 04/08/2025
Mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm chiếm đoạt tiền của công ty giao hàng
Định hướng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập trên địa bàn nếu cần thiết...
Nghệ An: Phát hiện hơn 4.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng tại Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, được bày bán tại các cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh...
Ứng phó với siêu bão RAGASA
Bão Ragasa có thể trở thành siêu bão số 9 của mùa mưa bão năm nay khi tiến vào Biển Đông. Chiều 19/9/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký ban hành Công điện số 03/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.
Dự kiến chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc
Hơn 400 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15/1/2019, thuộc diện hưởng chế độ do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp…
Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự
Áp lực tuyển dụng giữa các doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn cung hạn chế, mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống theo dõi và phân tích hiệu quả tuyển dụng khiến quá trình tuyển dụng trở nên kém hiệu quả, tốn nhiều nguồn lực, theo chuyên gia ManpowerGroup...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: