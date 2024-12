Nghệ An kỳ vọng thu hút vốn FDI lọt top 10 cả nước

Theo thông tin tại hội nghị lần thứ 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX, năm 2024, dù bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, tình hình phát triển kinh tế tỉnh này vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự kiến GRDP của Nghệ An đạt khoảng 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Thu ngân sách nhà nước của Nghệ An ước thực hiện 23.751 tỷ đồng, vượt 10,4% so với năm 2023, năm thứ 3 vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này trong năm nay đạt gần 3,7 tỷ USD, năm thứ 4 vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An từ đầu năm đến nay đạt tỷ lệ gần 70%.

Về đầu tư, tính đến ngày 20/11, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 76 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 21.909 tỷ đồng. Điều chỉnh 153 lượt dự án; trong đó điều chỉnh 38 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm 17.230 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 39.138 tỷ đồng; Thu hút đầu tư FDI đạt hơn 1,567 tỷ USD, tỉnh này phấn đấu năm 2024 đạt gần 1,7 tỷ USD, kỳ vọng năm thứ 3 nằm trong tốp 10 cả nước.

Trước đó, năm 2023, Nghệ An lần đầu tiên thu hút vốn FDI vượt 1 tỷ USD; đạt 1,603 tỷ USD, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2022, Nghệ An thu hút được 961,3 triệu USD, lần đầu tiên top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Luỹ kế đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút 147 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 4,873 tỷ USD. Trong đó, 49 dự án (334,64 triệu USD) nằm ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp, còn lại 95 dự án với tổng vốn 4,539 tỷ USD được triển khai trong các khu vực này. Nguồn vốn FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo thông tin của UBND tỉnh Nghệ An, quý IV/2024, nhiều dự án FDI dự kiến đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Trong đó có Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin Precision Việt Nam giai đoạn 1 với 270 triệu sản phẩm/năm. Đây là dự án do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam đầu tư chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1, có tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó, giai đoạn 1 là 200 triệu USD.

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng thuộc Tập đoàn Juteng đầu tư giai đoạn I với 200 triệu USD tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I cũng dự kiến đi vào hoạt động sẽ sản xuất 32 triệu sản phẩm/năm.

Dự án Sunny Automotive Quang học Vina của Tập đoàn Sunny tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An chuyên sản xuất, gia công linh kiện quang học, lắp ráp mô-đun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô và các thiết bị điện tử khác, với công suất 60 triệu sản phẩm/năm, có tổng mức đầu tư 150 triệu USD cũng sẽ đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, một loạt dự án của Công ty TNHH KHKT Luxvisions Innovation (Nghệ An) sản xuất cụm camera; Công ty TNHH Công nghệ Kersen; Công ty TNHH JTEC Nghệ An sản xuất bộ dây cáp ô tô 417.734 sản phẩm/năm cũng dự kiến chính thức vận hành.

Việc các dự án FDI lớn đi vào sản xuất được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trên lĩnh vực chế biến, chế tạo.