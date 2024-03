Nghệ An sắp có thêm nhà máy 450 triệu USD, cần hơn 4.000 lao động

Chiều 26/3 vừa qua, tại Văn phòng UBND tỉnh diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai II giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc).

Tại buổi ký kết, Ông Châu Tiểu Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda giới thiệu, công ty chuyên sản xuất tế bào quang điện tính năng cao. Tại Trung Quốc, công ty đang có 3 cơ sở sản xuất đặt ở các tỉnh: Giang Tây, An Huy, Giang Tô.

Trong chiến lược phát triển, công ty lựa chọn thị trường Đông Nam Á là trọng điểm. Sau quá trình khảo sát tại nhiều nước, công ty quyết định hợp tác với Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt để đầu tư dự án tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai II (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An).

Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất tế bào quang điện (solar cell base) 14GW có quy mô sử dụng đất 50ha, phân 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến sử dụng 30ha, có tổng mức đầu tư 450 triệu USD, nhu cầu sử dụng điện 70 MVA. Dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn 1 vào quý IV/2024. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thuê lại đất tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai II giữa Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda.

Đại diện các bên ký kết biên bản thỏa thuận đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, những năm gần đây, các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới của Việt Nam phát triển mạnh. Tại tỉnh Nghệ An đã có sự hiện diện của các tập đoàn điện tử, năng lượng lớn như Luxshare, Foccon, Goertek, Shandong, Everwin, Sunny,... Nghệ An đang dần trở thành trung tâm sản xuất thiết bị linh kiện điện tử và năng lượng xanh của cả nước.

Tỉnh Nghệ An đánh giá cao việc Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda thực hiện dự án đầu tư sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, giúp cho tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 như Việt Nam đã cam kết.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, các sở, ngành và thị xã Hoàng Mai phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt 2 điều kiện về đất đai và hạ tầng.