Nghiên cứu lập sàn giao dịch chứng khoán cho các startup
Khánh Vy
12/05/2026, 13:54
Trong nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế thiết lập một thị trường chứng khoán riêng biệt dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) huy động vốn….
Tại buổi công bố thông tin về Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo
Việt Nam (VIPC Summit) 2026 sáng ngày 12/5, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết việc xem xét thiết lập một thị
trường vốn dành riêng cho startup là bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tạo ra “đường
băng” IPO phù hợp với năng lực của startup và các doanh nghiệp công nghệ.
“Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán đang nghiên cứu cơ chế để thiết
lập thị trường dành riêng cho startup huy động vốn. Đây là một bước tiến rất
lớn của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới, giúp các doanh nghiệp khởi
nghiệp hoàn toàn có khả năng lên sàn ở một tiêu chuẩn phù hợp đúng với năng lực
và sự phát triển của mình”, bà Nga nhấn mạnh.
Phân tích thêm, bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do
Ventures cho biết, trên thế giới, hầu hết các “gã khổng lồ” công nghệ toàn cầu
như Meta (Facebook) hay Google đều có lộ trình xuyên suốt từ nhận vốn tư nhân đến
IPO. Tại Việt Nam, bài học từ Thế Giới Di Động – đi từ một doanh nghiệp tư nhân
nhỏ nhận vốn PE (tư nhân) đến khi trở thành “kỳ lân” bán lẻ niêm yết – chính là
một “case study” điển hình.
“Việc thiết lập sàn giao dịch riêng sẽ giúp dòng vốn
chảy xuyên suốt từ nhà đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu đến khi doanh nghiệp lớn mạnh
và huy động vốn dài hạn từ công chúng”, bà Vy nhấn mạnh.
Do đó, theo Ban Tổ chức, một trong những nội dung quan trọng được
thảo luận tại VIPC Summit 2026 tại TP.HCM vào ngày 28/5 tới đây có liên quan tới
lộ trình FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng
9/2026 và những cơ hội từ việc hút các dòng vốn ngoại quy mô lớn vào lĩnh vực đổi
mới sáng tạo.
Cùng với đó là các phiên công bố Báo cáo Đầu tư Công nghệ và
Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (hợp tác cùng BCG) nhằm cung cấp dữ liệu minh bạch
về thị trường vốn tư nhân đang chảy vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo; và thảo luận
về triển vọng phát triển các ngành chiến lược về Trí tuệ nhân tạo (AI), công
nghiệp bán dẫn, và công nghệ khí hậu (Climate tech).
Đặc biệt là các chuỗi hoạt động kết nối sâu giữa địa phương,
quỹ đầu tư và các tập đoàn công nghệ toàn cầu… nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác thực chất.
Theo ông Max-F. Scheichenost, Thành viên Hội đồng sáng lập Tổ
chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA), tiếp nối những cải cách thể chế mạnh
mẽ, VIPC Summit 2026 sẽ tập trung vào chủ đề “Từ Chính sách đến Dòng vốn: Huy động
nguồn vốn tư nhân cho các ngành chiến lược của Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong
bối cảnh Việt Nam vừa hoàn tất một trong những chu kỳ cải cách chính sách tham
vọng nhất lịch sử, điều mà giới kinh tế quốc tế đang gọi là “Đổi mới 2.0”.
“Cửa sổ chính sách đang mở rộng. VIPC 2026 là nơi chúng ta
biến động lực chính sách đó thành dòng vốn thực tế rót vào các ngành công nghiệp
chiến lược nhất của Việt Nam”, ông Max khẳng định.
Dữ liệu ban đầu từ Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 sẽ được
công bố tại VIPC Summit 2026 chỉ ra rằng thị trường vốn tư nhân Việt Nam đang
phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh toàn cầu. Cả đầu tư tư nhân (PE) và đầu
tư mạo hiểm (VC) đều ghi nhận mức tăng trưởng trở lại, đặc biệt tập trung vào
các startup do người Việt sáng lập có định hướng toàn cầu.
Bên cạnh trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực Công nghệ khí hậu
(Climate Tech) đang trở thành “thỏi nam châm” mới thu hút các quỹ đầu tư quốc tế
như GGGI. Theo các chuyên gia, các mô hình kinh doanh sáng tạo tại Việt Nam
trong lĩnh vực di chuyển xanh (Green Mobility) hay lưu trữ năng lượng (Battery)
đang giúp các startup vượt qua rào cản về vốn đầu tư ban đầu lớn để tiếp cận
các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu.
