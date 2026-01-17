Tasco Innovation Day 2026 thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với bài toán vận hành thực tiễn

Quy tụ hơn 100 startup trong nước và quốc tế cùng sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn và đối tác công nghệ, Tasco Innovation Day 2026 được tổ chức như một diễn đàn kết nối đổi mới sáng tạo với nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp, hướng tới đưa AI và công nghệ số trở thành động lực tăng trưởng thực chất…

Ngày 15/01, tại Hà Nội, CTCP Tasco phối hợp với GenAI Fund tổ chức sự kiện Tasco Innovation Day 2026, thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư, đối tác công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khoa học – công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang phát triển nhanh và tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Ngọc Nhân, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh rằng câu hỏi cốt lõi đối với doanh nghiệp hiện nay không còn là “có công nghệ gì”, mà là “làm thế nào để công nghệ tạo ra giá trị trong vận hành và kinh doanh”. Theo ông, đổi mới sáng tạo chỉ phát huy hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

Thực tế cho thấy, nhiều startup Việt Nam sở hữu công nghệ và đội ngũ tốt nhưng gặp khó khăn do thiếu môi trường thử nghiệm trong bối cảnh vận hành thực tế. Ở chiều ngược lại, không ít doanh nghiệp lớn có nhu cầu đổi mới rõ ràng nhưng khó tìm được giải pháp linh hoạt, có thể triển khai nhanh. Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò quan trọng không chỉ với tư cách là bên mua giải pháp, mà còn là “bệ thử” để các ý tưởng mới được kiểm chứng và trưởng thành.

Theo ông Hoàng Ngọc Nhân, Tasco Innovation Day là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận đổi mới sáng tạo dựa trên bài toán thực tế. Doanh nghiệp chủ động đưa ra các vấn đề cụ thể trong vận hành, từ đó lựa chọn startup phù hợp để cùng trao đổi, thử nghiệm và triển khai.

Đây là cách để đổi mới sáng tạo đi vào thực chất, thay vì dừng ở trình diễn công nghệ. Từ góc độ quản lý nhà nước, điều startup cần không chỉ là vốn mà còn là cơ hội được thử nghiệm, cạnh tranh công bằng và tiếp cận những khách hàng đầu tiên sẵn sàng đồng hành.

Được biết, trước sự kiện, các đơn vị trong hệ sinh thái Tasco đã công bố hơn 30 bài toán thực tế xuất phát từ nhu cầu vận hành, quản trị dữ liệu, kinh doanh và phát triển dịch vụ khách hàng. Từ hơn 2.500 startup trong khu vực và hơn 300 hồ sơ đề xuất gửi về, ban tổ chức đã trải qua nhiều vòng sàng lọc để lựa chọn các đội ngũ phù hợp tham gia đối thoại trực tiếp và trình bày giải pháp cùng từng đơn vị kinh doanh.

Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ Hoàng Ngọc Nhân phát biểu tại sự kiện.

Song song với hoạt động kết nối – ghép cặp hợp tác (business matching), khu vực triển lãm công nghệ cho phép doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các ứng dụng AI, dữ liệu và tự động hóa trong bối cảnh vận hành thực tế, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng, thử nghiệm và triển khai.

Chương trình hội thảo tại sự kiện tập trung thảo luận về vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, cách tổ chức đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp quy mô lớn và các mô hình hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và startup.

Trong khuôn khổ chương trình, CTCP Tasco đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với GenAI Fund, Zalo và BytePlus (thuộc Tập đoàn ByteDance), mở ra định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, AI và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hai phiên thảo luận chuyên sâu cũng làm rõ các vấn đề then chốt như điều kiện để một bài toán đủ rõ và đủ lớn cho startup tham gia, tiêu chí để một mô hình thử nghiệm (PoC) có thể mở rộng quy mô, cũng như vai trò phối hợp giữa doanh nghiệp, Nhà nước và hệ sinh thái trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo bền vững.

Khép lại Tasco Innovation Day 2026 là gala và phiên kết nối, nơi các doanh nghiệp, startup và đối tác tiếp tục trao đổi, mở rộng cơ hội hợp tác. Ban tổ chức đã vinh danh các giải pháp được đánh giá cao nhất trong ba lĩnh vực AI & Data, Automotive & Mobility và Fintech & Insurtech, với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt 150 triệu đồng.