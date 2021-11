Nghiên cứu: Nguy cơ tử vong do Covid-19 giảm 16 lần ở người đã tiêm đủ vaccine

Những người đã tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19 có nguy cơ nhiễm bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19 giảm 16 lần so với những người chưa tiêm, hãng tin Bloomberg dẫn một nghiên cứu của Chính phủ Australia cho hay.

Theo nghiên cứu trên, đối với những người chưa tiêm vaccine Covid-19, cứ 100.000 lại có gần 16 người phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc tử vong sau khi nhiễm virus Sars-CoV2. Đối với những người đã tiêm đủ vaccine, tỷ lệ tương ứng là chưa đến 1 người trong tổng số 100.000 người.

Kết quả này được đưa ra trong một nghiên cứu của cơ quan y tế ở New South Wales, bang đông dân nhất của Australia. Nước này sử dụng 3 vaccine Covid-19 để tiêm chủng cho người dân, bao gồm 2 loại sử dụng công nghệ mRNA là vaccine của Pfizer/BioNTech và vaccine của Moderna, cùng một loại sử dụng công nghệ vector virus của Oxford/AstraZeneca.

Nghiên cứu trên là một bằng chứng nữa về sự bảo vệ mà vaccine mang lại nhằm chống lại nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong, ngay cả khi kháng thể bảo vệ giảm theo thời gian dẫn tới những ca mắc Covid-19 ở người đã tiêm phòng đầy đủ, hay còn gọi là lây nhiễm đột phá. Trước đó, dữ liệu thu thập được tại bang Texas của Mỹ cho thấy những người chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do mắc Covid-19 cao gấp 20 lần so với những người đã tiêm đủ.

Những kết quả như vậy có khả năng củng cố cơ sở để các quốc gia coi Covid-19 như một bệnh đặc hữu (endemic), vì đa số những người tiêm đủ chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng nếu nhiễm virus. Việc tiêm chủng ngừa Covid-19 trên diện rộng giúp giảm gánh nặng mà căn bệnh này đặt ra cho hệ thống y tế, ngăn tình trạng quá tải bệnh viện và nhu cầu gia tăng đối với các phòng ICU hay máy thở - những khó khăn đã đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng trong những ngày đầu của đại dịch.

Dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu của New South Wales cũng cho thấy việc tiêm đủ vaccine giúp giảm 10 lần nguy cơ lây nhiễm so với nhưng người chưa tiêm. Ngoài ra, việc tiêm phòng tỏ ra hiệu quả hơn trong việc ngăn lây nhiễm virus ở thanh thiếu niên, nếu so với ở đối tượng người cao tuổi.