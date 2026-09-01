Nghiên cứu tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình

Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…

Làm thủ rục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thu Hằng.

Gửi phản ánh về Bộ Y tế, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Theo cử tri, thực tế hiện nay có những loại thuốc đặc trị chi phí rất cao phải mua ngoài danh mục, hoặc người bệnh phải tự chi trả hoàn toàn nên nhiều trường hợp không đủ khả năng tiếp tục điều trị.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị mở rộng phạm vi chi trả và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

RÀ SOÁT, BỔ SUNG DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN

Thông tin về việc nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người thu nhập thấp mắc bệnh hiểm nghèo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên, và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lũy kế trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tương đương 15,18 triệu đồng, được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Theo đó, đối với người mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khi đáp ứng điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, và số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh lũy kế trong năm tài chính lớn hơn 15,18 triệu đồng, thì được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, và không phải tiếp tục cùng chi trả trong năm tài chính đó. Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính đối với người phải điều trị dài ngày, chi phí lớn.

Về cơ chế hỗ trợ thuốc đặc trị, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện, và rộng hơn so với mức đóng bảo hiểm y tế.

Thông tư số 20/2022/TT-BYT ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

Trong đó, có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch. Nhiều thuốc điều trị ung thư đã được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo các tỷ lệ 30%, 50%, 60%, 70%, 80% hoặc 100%, tùy từng thuốc cụ thể.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc bảo hiểm y tế được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc ghi trong danh mục.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao. Đồng thời, xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh, và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Một số thuốc hiện có trong danh mục cũng sẽ được xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN NGƯỜI BỆNH PHẢI CHI TRẢ

Về mở rộng phạm vi chi trả và hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết Bộ đang nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Theo quy định hiện hành, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán các chi phí thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Thanh toán chi phí thuốc điều trị. Ảnh: Thu Hằng.

Đối với các khoản chi phí ngoài phạm vi được hưởng, Nghị định số 188 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định đối tượng và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Trên cơ sở đó, địa phương có thể xem xét hỗ trợ phù hợp đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định của pháp luật.

Để bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định, Bộ Y tế cho biết chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

Các cơ sở khám chữa bệnh công lập được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về giá dịch vụ, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, cung ứng thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. Công khai các khoản người bệnh phải chi trả; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo quy định đối với trường hợp lạm dụng dịch vụ theo yêu cầu, thu không đúng quy định hoặc để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự chi trả các chi phí thuộc phạm vi được hưởng.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính y tế, bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế. Từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi của người dân và bảo đảm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng.