Hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. Tuy nhiên, cần lưu ý cơ sở được lựa chọn phải phù hợp với quy định và khả năng đáp ứng…

Làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, tức từ ngày 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm.

Người tham gia được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu, gần nơi cư trú, làm việc, học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở thuộc cấp khám chữa bệnh cơ bản gần nơi cư trú, làm việc, học tập, và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở theo thứ tự ưu tiên sau:

Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương; đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người từ đủ 75 tuổi trở lên; trẻ em.

Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở trên đất liền thuận lợi nhất, nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở khám chữa bệnh.

Học sinh, sinh viên, học viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe, được đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở thuộc trường có ký hợp đồng khám chữa bệnh đáp ứng quy định của Thông tư 01. Người lao động của cơ sở khám chữa bệnh được đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở đang làm việc, có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng quy định.

Học sinh, sinh viên, học viên đang trong thời gian học tập, thực hành, thực tập tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đủ 90 ngày trở lên, được đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh đang học tập, thực hành, thực tập có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Người lao động đang trong thời gian đi công tác đến cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đủ 90 ngày trở lên, được đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh nơi đến công tác có ký hợp đồng khám chữa bệnh đáp ứng quy định.

Người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu. Người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế; các đối tượng khác…

Về khả năng tiếp nhận, cơ sở khám chữa bệnh phải còn khả năng tiếp nhận theo số lượng thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ. Số lượng thẻ được phân bổ căn cứ nhu cầu, khả năng đáp ứng của cơ sở và điều kiện thực tế tại địa phương.

Về thành phần hồ sơ, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kê khai Tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

Hiện nay, người lao động có thể nộp hồ sơ với nhiều phương thức linh hoạt, như nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định; gửi hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính; hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Đối với trường hợp thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia có thể thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống.

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, và đăng nhập theo phương thức được hệ thống hỗ trợ.

Bước 2: Chọn thủ tục “Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi khám chữa bệnh ban đầu”.

Bước 3: Nhập nơi khám chữa bệnh ban đầu mới theo danh sách cơ sở khám chữa bệnh hiển thị trên hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra thông tin, gửi hồ sơ và theo dõi kết quả trên hệ thống.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, người tham gia cần thực hiện thủ tục đúng thời gian quy định; lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập và khả năng tiếp nhận của cơ sở.