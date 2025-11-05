“Người đẹp Hoa Lư” góp phần quảng bá du lịch Ninh Bình

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Tư, 05/11/2025
Thiên Anh
05/11/2025, 14:22
Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2026 sẽ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và trí tuệ của nữ thanh niên Ninh Bình, là dịp đặc biệt để quảng bá hình ảnh đất và người Cố đô Hoa Lư...
Sự kiện dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8/2026 tại phường Hoa Lư, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch nổi bật của tỉnh trong năm.
Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, nhằm giáo dục lòng nhân ái, tình yêu quê hương đất nước, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Sự kiện góp phần khẳng định, tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng và trí tuệ của nữ thanh niên Ninh Bình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo kế hoạch, cuộc thi gồm ba vòng: sơ tuyển, sơ khảo và chung kết. Thí sinh là nữ công dân Việt Nam đang học tập, lao động, công tác tại tỉnh Ninh Bình hoặc có quê quán tại Ninh Bình (bao gồm cả Hà Nam, Nam Định trước khi sáp nhập) có thể đăng ký tham gia.
Về cơ cấu giải thưởng, danh hiệu “Người đẹp Hoa Lư” được trao vương miện, giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Giải Nhì và Ba lần lượt nhận 70 và 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều danh hiệu phụ như “Người đẹp Tài năng”, “Người đẹp ứng xử xuất sắc”, “Người đẹp mặc áo dài đẹp nhất”, “Người đẹp thân thiện”, “Người đẹp ảnh”… Mỗi danh hiệu kèm theo giấy chứng nhận và phần thưởng 20 triệu đồng.
Đáng chú ý, các danh hiệu chính thức của Cuộc thi sẽ được đề cử giới thiệu tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mở rộng cơ hội cho các thí sinh đại diện hình ảnh Ninh Bình ở tầm quốc gia.
UBND tỉnh yêu cầu Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” 2026 phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung phong phú, mang tính nghệ thuật cao, phản ánh được vẻ đẹp con người và vùng đất Ninh Bình. Đồng thời, công tác tuyên truyền, quảng bá phải được triển khai sâu rộng để thu hút đông đảo nữ thanh niên và du khách, tạo nên một sự kiện văn hóa – du lịch sôi động, hấp dẫn, an toàn và tiết kiệm.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
