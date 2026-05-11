Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Hiện nay, nhiều người lao động mong muốn tăng thêm nguồn tích lũy cho tương lai, nên băn khoăn liệu đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp thì có thể tiếp tục đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian.

Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho lao động tự do, nông dân hoặc những người không làm việc theo hợp đồng lao động có cơ hội tích lũy thời gian đóng để được hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.

Do đó, khi người lao động đã ký hợp đồng lao động và thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì sẽ không còn thuộc nhóm đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định hiện hành, mỗi cá nhân chỉ có một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất để quản lý toàn bộ quá trình đóng và hưởng chế độ.

Pháp luật cho phép người lao động chuyển đổi giữa hai hình thức tham gia, chẳng hạn nghỉ việc tại doanh nghiệp để chuyển sang lao động tự do thì có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, thời gian tham gia ở cả hai hình thức sẽ được cộng dồn để tính hưởng chế độ sau này.

Tuy nhiên, người lao động không được đóng đồng thời bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng khoảng thời gian.

Trường hợp người lao động làm việc cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc và đều ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên, khoản 5 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ thực hiện theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Như vậy, dù làm việc tại nhiều nơi, người lao động cũng chỉ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại một đơn vị. Các doanh nghiệp còn lại có trách nhiệm chi trả thêm cho người lao động khoản tiền tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng kỳ trả lương.

Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động có thể cân nhắc một số giải pháp như đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên mức lương cao hơn.

Hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, cho phép người lao động và người sử dụng lao động đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân để hưởng thêm một khoản lương hưu thứ hai ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhà nước hiện có chính sách khuyến khích người dân tham gia hình thức này thông qua các ưu đãi về thuế.