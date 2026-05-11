Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Hiện nay, nhiều người lao động
mong muốn tăng thêm nguồn tích lũy cho tương lai, nên băn khoăn liệu đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại
doanh nghiệp thì có thể tiếp tục đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không.
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông
tin, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), người lao
động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian.
Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định,
người tham gia bảo hiểm xã hội
tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc.
Chính sách bảo hiểm xã hội tự
nguyện được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho lao động tự do, nông dân hoặc những
người không làm việc theo hợp đồng lao động có cơ hội tích lũy thời gian đóng để
được hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.
Do đó, khi người lao động đã ký hợp
đồng lao động và thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì sẽ không còn thuộc nhóm đối tượng
được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Theo quy định hiện hành, mỗi cá
nhân chỉ có một mã số bảo hiểm
xã hội duy nhất để quản lý toàn bộ quá trình đóng và hưởng chế độ.
Pháp luật cho phép người lao động
chuyển đổi giữa hai hình thức tham gia, chẳng hạn nghỉ việc tại doanh nghiệp để
chuyển sang lao động tự do thì có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, thời
gian tham gia ở cả hai hình thức sẽ được cộng dồn để tính hưởng chế độ sau
này.
Tuy nhiên, người lao động không
được đóng đồng thời bảo hiểm xã
hội bắt buộc và bảo hiểm
xã hội tự nguyện trong cùng khoảng thời gian.
Trường hợp người lao động làm việc
cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc và đều ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở
lên, khoản 5 Điều 2 Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2024 quy định, việc tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc sẽ thực hiện theo hợp đồng lao động giao kết đầu
tiên.
Như vậy, dù làm việc tại nhiều
nơi, người lao động cũng chỉ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại một đơn vị. Các doanh nghiệp còn lại
có trách nhiệm chi trả thêm cho người lao động khoản tiền tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng
kỳ trả lương.
Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc
có thêm nguồn tài chính khi về già, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động có thể cân nhắc
một số giải pháp như đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc
trên mức lương cao hơn.
Hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đây là loại hình bảo hiểm tự
nguyện theo nguyên tắc thị trường, cho phép người lao động và người sử dụng lao
động đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân để hưởng thêm một khoản lương hưu
thứ hai ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhà nước hiện có chính sách khuyến khích người dân
tham gia hình thức này thông qua các ưu đãi về thuế.