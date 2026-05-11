Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Nhật Dương

11/05/2026, 15:48

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Ảnh minh họa.

Hiện nay, nhiều người lao động mong muốn tăng thêm nguồn tích lũy cho tương lai, nên băn khoăn liệu đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp thì có thể tiếp tục đóng thêm bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian.

Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho lao động tự do, nông dân hoặc những người không làm việc theo hợp đồng lao động có cơ hội tích lũy thời gian đóng để được hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.

Do đó, khi người lao động đã ký hợp đồng lao động và thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì sẽ không còn thuộc nhóm đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định hiện hành, mỗi cá nhân chỉ có một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất để quản lý toàn bộ quá trình đóng và hưởng chế độ.

Pháp luật cho phép người lao động chuyển đổi giữa hai hình thức tham gia, chẳng hạn nghỉ việc tại doanh nghiệp để chuyển sang lao động tự do thì có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, thời gian tham gia ở cả hai hình thức sẽ được cộng dồn để tính hưởng chế độ sau này.

Tuy nhiên, người lao động không được đóng đồng thời bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng khoảng thời gian.

Trường hợp người lao động làm việc cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc và đều ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên, khoản 5 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ thực hiện theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Như vậy, dù làm việc tại nhiều nơi, người lao động cũng chỉ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại một đơn vị. Các doanh nghiệp còn lại có trách nhiệm chi trả thêm cho người lao động khoản tiền tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng kỳ trả lương.

Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động có thể cân nhắc một số giải pháp như đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên mức lương cao hơn.

Hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, cho phép người lao động và người sử dụng lao động đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân để hưởng thêm một khoản lương hưu thứ hai ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhà nước hiện có chính sách khuyến khích người dân tham gia hình thức này thông qua các ưu đãi về thuế.

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

09:29, 05/05/2026

Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

08:46, 04/04/2026

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, dự kiến mức phụ cấp khu vực sẽ được tính theo lương cơ sở, thay vì lương tối thiểu như quy định hiện hành...

Đề xuất phụ cấp tới 300% lương để thu hút nhân tài vào khu vực công

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào cơ quan Nhà nước sẽ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương. Thời gian hưởng trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

