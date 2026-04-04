Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ
ngày 1/7/2025 với nhiều thay đổi mang tính đột phá trong chính sách an sinh xã
hội ở nước ta. Một trong những điểm mới nổi bật, có tác động sâu rộng đến hàng
triệu người lao động là việc điều chỉnh điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã
hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định này được
thiết kế trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu mở rộng diện bao phủ và
nguyên tắc đóng - hưởng của chính sách bảo hiểm xã hội.
Một số ý kiến băn khoăn rằng khi thời gian đóng
giảm xuống, mức lương hưu sẽ thấp theo, từ đó việc tham gia bảo hiểm xã hội
không còn thực sự hấp dẫn. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng cách
nhìn này mới chỉ xét ở góc độ mức tiền nhận hàng tháng, chưa phản ánh đầy đủ
giá trị tổng thể của chính sách.
Theo đó, quy định mới sẽ đặc biệt có lợi cho
nhóm lao động trung niên bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội muộn, người lao động
tự do, hoặc những trường hợp có thời gian tham gia không liên tục. Nhờ vậy, họ
vẫn có cơ hội tích lũy đủ điều kiện để hưởng lương hưu, thay vì bị “loại khỏi hệ
thống” như trước đây.
Thực tế, người dân không chỉ dừng lại ở việc được
nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh
quan trọng. Người hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt
thời gian hưởng, với mức hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh cao hơn so với nhóm tự
đóng bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đó, người hưởng lương hưu còn được bảo
đảm các chế độ tử tuất, bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất cho thân nhân.
Đáng chú ý, lương hưu không phải là khoản thu
nhập “cố định” theo thời gian mà được Nhà nước điều chỉnh định kỳ, căn cứ vào
chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Cơ chế này giúp đảm bảo giá trị thực
của lương hưu, hạn chế tác động của lạm phát, từ đó duy trì mức sống ổn định
cho người hưởng.
Như vậy, dù mức lương hưu ban đầu có thể không
cao nếu thời gian đóng ngắn, nhưng xét tổng thể, việc có lương hưu hằng tháng
kèm theo các bảo đảm an sinh lâu dài vẫn là phương án mang lại lợi ích bền vững
cho người lao động khi về già.
Dù tạo điều kiện thuận lợi hơn, song cơ quan Bảo
hiểm xã hội khẳng định chính sách bảo hiểm xã hội vẫn nhất quán với nguyên tắc:
đóng - hưởng. Theo đó, người tham gia đóng càng cao, thời gian đóng càng dài
thì mức lương hưu nhận được càng cao.
Điều này cho thấy việc giảm thời gian tối thiểu
xuống 15 năm không đồng nghĩa với việc khuyến khích tham gia ngắn hạn, mà là mở
rộng cơ hội tiếp cận chính sách. Trong khi đó, người lao động nếu có điều kiện
vẫn nên tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian dài hơn để tối ưu hóa quyền lợi
của mình.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua
thực tiễn triển khai cho thấy, những điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội năm
2024 đã bước đầu phát huy hiệu quả.
Ngay trong năm 2025 - giai đoạn chuyển tiếp và
thực thi Luật, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đã giảm 24,43% so với năm
2024. Trong 2 tháng đầu năm 2026, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm
28,29% so với cùng kỳ năm 2025.
Đây là mức giảm đáng chú ý trong bối cảnh nhiều
năm trước đó, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng và là
thách thức lớn đối với mục tiêu đảm bảo an sinh bền vững. Những con số này bước
đầu cho thấy người lao động đang có xu hướng cân nhắc kỹ hơn, lựa chọn ở lại hệ
thống thay vì rút bảo hiểm xã hội một lần như trước đây.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng lương hưu tối đa vẫn được duy trì ở mức 75%, đảm
bảo quyền lợi cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội lâu năm.
Đối với lao động nam, nếu đóng bảo hiểm xã hội
từ 15 năm đến dưới 20 năm, thì 15 năm đóng đầu tiên sẽ tương ứng với 40% mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi năm đóng thêm sau đó (từ
năm thứ 16 đến năm thứ 19) sẽ được cộng thêm 1%. Như vậy, nếu đóng đủ 20 năm, tỷ
lệ hưởng sẽ là 45%.
Nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên, thì
20 năm đóng đầu tiên sẽ tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm (từ năm thứ 21 trở đi) sẽ được cộng
thêm 2%.
Đối với lao động nữ, người đóng bảo hiểm xã hội
15 năm sẽ được hưởng tỷ lệ 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã
hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm (từ năm thứ 16 trở đi) sẽ được cộng thêm 2%.