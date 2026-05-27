Nghệ An nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP lên trên 12%/năm

Nguyễn Thuấn

27/05/2026, 17:13

Nghệ An đang tái cấu trúc không gian phát triển kinh tế - xã hội với 5 hành lang kinh tế động lực, đồng thời nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP lên trên 12%/năm, hướng tới vai trò cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.

Một góc phường Của Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Trường
UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến vào báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh yêu cầu phát triển mới của đất nước và địa phương, đồng thời bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059 ngày 14/9/2023. Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cùng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, việc rà soát, điều chỉnh được đánh giá là cần thiết.

Nội dung điều chỉnh tập trung vào mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng. Trong đó, Nghệ An đề xuất nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP từ khoảng 10,5 - 11%/năm lên trên 12%/năm.

Tỉnh cũng bổ sung nhiều chỉ tiêu mới như kinh tế số chiếm từ 25 - 30% GRDP, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 55%, kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD.

Đáng chú ý, dự thảo điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình “1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6”, gồm 1 trung tâm động lực tăng trưởng; 2 cực tăng trưởng; 3 vùng không gian phát triển; 4 trụ cột phát triển; 5 hành lang kinh tế và 6 vùng đô thị động lực.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển gắn với hạ tầng giao thông. Ảnh: Mai Hoa
Trong đó, trung tâm động lực tăng trưởng chính được xác định là Khu Kinh tế Đông Nam. Hai cực tăng trưởng gồm cực phía Bắc tại khu vực Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Thái Hòa và cực phía Nam là đô thị Vinh gắn với Cửa Lò.

Ba vùng không gian phát triển gồm vùng ven biển; vùng đồng bằng và trung du; vùng miền núi phía Tây Nghệ An. Bốn trụ cột phát triển gồm công nghiệp, thương mại - dịch vụ hiện đại, nông nghiệp và kinh tế biển.

Năm hành lang kinh tế được xác định gồm hành lang kinh tế biển; hành lang đường Hồ Chí Minh; hành lang Quốc lộ 7; hành lang Quốc lộ 48 và hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Cùng với đó là 6 vùng đô thị động lực gồm: đô thị Vinh mở rộng, Hoàng Mai mở rộng, Thái Hòa mở rộng, Diễn Châu mở rộng, Đô Lương mở rộng và đô thị Trà Lân (Con Cuông).

Bên cạnh việc điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng, Nghệ An cũng bổ sung nhiều định hướng mới về phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch, tăng cường kết nối Đông - Tây; xây dựng mô hình tăng trưởng mới; phát triển khu kinh tế ven biển, đô thị và các hành lang kinh tế động lực.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh quy hoạch phải bám sát mục tiêu phát triển của tỉnh trong bối cảnh tăng trưởng hai con số và không gian hành chính mới sau sắp xếp đơn vị cấp xã. Đồng thời, việc điều chỉnh cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý, đặc biệt quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng giao thông; hệ thống bãi rác liên vùng, nghĩa trang sinh thái; quy hoạch lại các cụm công nghiệp trọng điểm để nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được yêu cầu xem xét, tổ chức lại theo tinh thần các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó có việc quy hoạch lại hệ thống giáo dục, y tế và thúc đẩy phát triển văn hóa phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh.

