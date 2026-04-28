Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nguồn cung PCB đứt gãy, ngành điện tử chồng chất khó khăn

Hạ Chi

28/04/2026, 13:47

Gián đoạn PCB (bảng mạch in) tiếp tục dồn thêm áp lực lên ngành sản xuất điện tử vốn đã căng thẳng, và gần như chắc chắn sẽ đẩy giá các sản phẩm như điện thoại, máy tính xách tay, máy chơi game và nhiều thiết bị khác tăng cao…

Ảnh minh hoạ: Reuters.
Ảnh minh hoạ: Reuters.

Đầu tháng 4, Iran đã tiến hành tấn công tổ hợp hóa dầu Jubail của Ả Rập Xê Út, buộc cơ sở này phải dừng sản xuất nhựa polyphenylene ether (PPE) độ tinh khiết cao, nguyên liệu nền tảng dùng để chế tạo tấm PCB (thành phần sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử).

Reuters mới đây báo cáo SABIC (Tập đoàn Công nghiệp Cơ bản Saudi), đơn vị vận hành tại Jubail, chiếm khoảng 70% nguồn cung PPE tinh khiết cao toàn cầu, đến nay vẫn chưa thể khôi phục sản xuất, khiến nguồn cung vật liệu này rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực Vùng Vịnh cũng bị gián đoạn đáng kể do chiến sự.

Cú sốc này tiếp tục tạo áp lực lên các nhà sản xuất điện tử, vốn đã chật vật trước đà tăng phi mã của chi phí chip nhớ. Đồng thời, cũng cho thấy mức độ lan rộng của tác động từ cuộc chiến tại Iran, vốn đã gây tổn hại sâu sắc đến chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành nhựa và nguồn cung dầu mỏ.

Trước đó, Tom’s Hardware đã đề cập việc các nhà sản xuất điện tử sẵn sàng trả mức giá rất cao cho cả những con chip từng bị coi là phế phẩm. Dấu hiệu cho thấy chuỗi cung ứng đang ở trạng thái cực kỳ mong manh. 

Thực tế, giá PCB đã tăng liên tục từ cuối năm ngoái, chủ yếu do nhu cầu bùng nổ từ các máy chủ AI. Từ tháng 3, đà tăng càng rõ rệt khi các nhà sản xuất gấp rút tích trữ nguyên liệu nhằm giảm thiểu rủi ro chi phí leo thang.

Chỉ riêng trong tháng 4, giá PCB đã tăng vọt tới 40% so với tháng 3, theo phân tích từ Goldman Sachs. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây được cho là vẫn chấp nhận mức giá cao hơn nữa, trong bối cảnh họ dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung trong những năm tới.

Đầu tuần, South China Morning Post đưa tin các nhà cung cấp chất cản quang (photoresist) lớn của Nhật Bản, nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất chip, đã bắt đầu cảnh báo khách hàng như Samsung và SK Hynix về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Nguyên nhân là do thiếu hụt naphtha - nguyên liệu đầu vào để sản xuất photoresist, trong bối cảnh hơn 40% nguồn cung của họ phụ thuộc vào Trung Đông.

Không chỉ các cuộc tấn công trực tiếp, việc gián đoạn vận chuyển qua Eo biển Hormuz cùng với biến động nguồn cung và giá dầu từ Iran, đang khiến bức tranh chuỗi cung ứng toàn cầu thêm phần bất ổn.

Trong bối cảnh rủi ro ngày càng dày đặc và khó lường, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải tìm cách tăng khả năng chống chịu, từ đa dạng hóa nguồn cung, tái bố trí sản xuất, đến xây dựng tồn kho chiến lược và ứng dụng phân tích dự báo.

Một báo cáo gần đây của Prismark dự báo ngành công nghiệp PCB toàn cầu sẽ tăng trưởng 12,5% và đạt quy mô 95,8 tỷ USD vào năm 2026.

Trong khi đó, Daeduck Electronics, nhà sản xuất PCB của Hàn Quốc với các khách hàng lớn như Samsung Electronics, SK Hynix và AMD, cho biết đã bắt đầu trao đổi với khách hàng về việc điều chỉnh giá bán.

Một lãnh đạo cấp cao của công ty, đề nghị giấu tên, cho biết ưu tiên của họ hiện không còn là gặp khách hàng mà là làm việc với nhà cung cấp, khi thời gian chờ các nguyên liệu hóa học như nhựa epoxy đã kéo dài từ khoảng 3 tuần trước đây lên tới 15 tuần.

Theo một nguồn tin khác, đà tăng giá PCB còn bị thúc đẩy bởi tình trạng thiếu hụt các vật liệu quan trọng như sợi thủy tinh và lá đồng. Giá lá đồng đã tăng tới 30% từ đầu năm, trong đó mức tăng mạnh nhất diễn ra từ tháng 3.

Victory Giant Technology, doanh nghiệp chuyên về các loại sản phẩm điện tử, đặc biệt là bảng mạch PCB, cho biết đồng chiếm khoảng 60% tổng chi phí nguyên vật liệu trong sản xuất PCB. Doanh nghiệp này, một trong những nhà cung cấp lớn của Nvidia, cũng đã cảnh báo từ đầu tháng rằng xung đột Trung Đông có thể tiếp tục đẩy giá các vật liệu then chốt như nhựa và đồng tăng cao.

Theo Victory Giant, giá PCB nhiều lớp hiện vào khoảng 1.394 nhân dân tệ (tương đương 204 USD) mỗi mét vuông, trong khi các dòng cao cấp phục vụ máy chủ AI có thể lên tới 13.475 nhân dân tệ.

Xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện tăng 9,6 tỷ USD trong quý 1/2026

Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?

Nvidia cũng thiếu chip

Từ khóa:

chip công nghệ cao kinh tế số ngành công nghiệp điện tử Samsung xung đột Iran

Đọc thêm

Trung Quốc chặn thương vụ Meta mua startup AI Manus trị giá hơn 2 tỷ USD

Trung Quốc chặn thương vụ Meta mua startup AI Manus trị giá hơn 2 tỷ USD

Giới chức Trung Quốc ngày 28/4 đã chính thức chặn kế hoạch mua lại công ty trí tuệ nhân tạo Manus của tập đoàn công nghệ Mỹ Meta, trong một động thái được đánh giá là cứng rắn và có thể tạo ra tiền lệ mới đối với các thương vụ công nghệ xuyên biên giới...

Apple thời Tim Cook: Đế chế 4.000 tỷ USD giữa hào quang và những "vấp ngã"

Apple thời Tim Cook: Đế chế 4.000 tỷ USD giữa hào quang và những “vấp ngã”

Khi Tim Cook nhậm chức CEO Apple, đa phần chỉ kỳ vọng ông duy trì "sự ổn định" của đế chế này, nhưng hơn một thập kỷ sau, Apple không chỉ phát triển vững vàng mà còn đạt được những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc...

Bán dẫn đưa Đài Loan và Hàn Quốc

Bán dẫn đưa Đài Loan và Hàn Quốc "áp đảo" thị trường chứng khoán châu Âu

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang làm thay đổi trật tự thị trường chứng khoán toàn cầu...

Apple gặp

Apple gặp "trục trặc" công nghệ để sản xuất iPhone kỷ niệm 20 năm

iPhone kỷ niệm 20 năm đang đối mặt với những hạn chế công nghệ để hiện thực hóa những tham vọng đột phá ban đầu của Apple...

Thương mại điện tử hạ nhiệt trong quý 2, doanh thu có thể giảm gần 5%

Thương mại điện tử hạ nhiệt trong quý 2, doanh thu có thể giảm gần 5%

Metric.vn dự báo trong quý 2/2026, doanh số của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu (Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop) ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% (tương đương giảm 6,4 tỷ đồng) so với quý 1/2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Chứng khoán

3

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Thế giới

4

Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát

Bất động sản

5

Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị "không rác thải nhựa"

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy