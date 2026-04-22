Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện tăng 9,6 tỷ USD trong quý 1/2026

Hạ Chi

22/04/2026, 15:53

Xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong quý 1/2026, tăng 45,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái...

Ảnh minh hoạ.

Theo dữ liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2026 đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40% so với tháng trước (tương ứng tăng 13,27 tỷ USD), đạt mốc kỷ lục từ trước tới nay.

Đáng chú ý, có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đều ghi nhận mức cao hàng đầu từ trước tới nay. Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,01 tỷ USD và điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,60 tỷ USD. Tính chung, giá trị xuất khẩu của 2 nhóm hàng này đạt 18,61 tỷ, chiếm 40% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nguồn: Cục Hải quan. 

Tính chung quý 1/2026, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5 nhóm hàng tăng trên 500 triệu USD, nổi bật là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,61 tỷ USD; điện thoại và linh kiện tăng 2,71 tỷ USD.

Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với kim ngạch tháng 3 đạt khoảng 13 tỷ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu quý 1 lên 30,72 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. So với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng này tăng mạnh 45,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD).

Về thị trường, xuất khẩu nhóm hàng này trong quý 1 chủ yếu tập trung vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ với 12,36 tỷ USD (tăng 65,5%); Trung Quốc đạt 4,39 tỷ USD (tăng 20,7%); EU (27 nước) đạt 2,89 tỷ USD (tăng 19,6%); Hồng Kông đạt 3,09 tỷ USD (tăng 50,2%); và Hàn Quốc đạt 2,46 tỷ USD (tăng 24,5%).

Đối với nhóm điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3/2026 đạt 5,6 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Lũy kế quý 1, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 16,75 tỷ USD, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 2,71 tỷ USD).

Các thị trường xuất khẩu chính của nhóm điện thoại và linh kiện gồm Trung Quốc với 3,54 tỷ USD (tăng 30,9%); Hoa Kỳ đạt 2,67 tỷ USD (giảm 2,7%); EU (27 nước) đạt 2,35 tỷ USD (tăng 5,5%); và Hàn Quốc đạt 1,82 tỷ USD, tăng mạnh 133% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; cùng nhóm hàng điện thoại và linh kiện, đạt 47,47 tỷ USD, đóng góp 38,6% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Về nhập khẩu, luỹ kế quý 1/2026, tổng giá trị nhập khẩu của cả nước đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, có 23/57 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 47,57 tỷ USD.

VnEconomy

Theo đó, nhóm hàng này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 47,57 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng 50,5% (tương ứng tăng 15,95 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó đóng góp của khối doanh nghiệp FDI chiếm gần 62% với trị giá nhập khẩu đạt 9,55 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 1,36 tỷ USD. 

Giá trị nhập khẩu nhóm hàng này của khối doanh nghiệp trong nước đạt 5,95 tỷ USD, tăng mạnh 33,8% (tương ứng tăng 1,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, bốn đối tác cung cấp lớn nhất gồm Trung Quốc với 16,77 tỷ USD (tăng 62,2%); Hàn Quốc đạt 12,72 tỷ USD (tăng 48,6%); Đài Loan đạt 7,7 tỷ USD (tăng 68,7%); và Nhật Bản đạt 2,63 tỷ USD (tăng 32%).

Trong khi đó, nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong quý 1/2026 đạt 2,29 tỷ USD, giảm so với mức 2,55 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

17 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp trong thập kỷ qua

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Hàng công nghệ, điện tử đóng góp hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026

Từ khóa:

công nghệ cục hải quan điện thoại điện tử kinh tế số máy tính nhập khẩu xuất khẩu

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Bae Kyung Hoon đánh giá cao tiềm năng nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, kỳ vọng hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như AI và công nghiệp bán dẫn - những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm từ Chính phủ Hàn Quốc...

IEA dự báo từ nay đến năm 2030, các trung tâm dữ liệu nhiều khả năng vẫn sẽ chiếm một nửa tăng trưởng nhu cầu điện của nước Mỹ...

Các vụ lộ khóa riêng tư là nguyên nhân gây thiệt hại lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử...

Sự bùng nổ của AI đang kéo theo rủi ro an ninh mạng gia tăng nhanh chóng, buộc doanh nghiệp chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động, tăng cường bảo vệ hệ thống và dữ liệu trong môi trường số ngày càng phức tạp...

CPU (bộ xử lý trung tâm) từng "lép vế" trước GPU (bộ xử lý đồ họa) trong làn sóng AI thời kỳ đầu, nay lại đang trở lại vị trí trung tâm trong kiến trúc tính toán…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy