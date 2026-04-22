Xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện tăng 9,6 tỷ USD trong quý 1/2026
Hạ Chi
22/04/2026, 15:53
Xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong quý 1/2026, tăng 45,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái...
Theo dữ liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2026 đạt 46,44 tỷ USD, tăng 40% so với tháng trước (tương ứng tăng 13,27 tỷ USD), đạt mốc kỷ lục từ trước tới nay.
Đáng chú ý, có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đều ghi nhận mức cao hàng đầu từ trước tới nay. Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 13,01 tỷ USD và điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,60 tỷ USD. Tính chung, giá trị xuất khẩu của 2 nhóm hàng này đạt 18,61 tỷ, chiếm 40% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Tính chung quý 1/2026, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 5 nhóm hàng tăng trên 500 triệu USD, nổi bật là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,61 tỷ USD; điện thoại và linh kiện tăng 2,71 tỷ USD.
Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với kim ngạch tháng 3 đạt khoảng 13 tỷ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu quý 1 lên 30,72 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. So với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng này tăng mạnh 45,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD).
Về thị trường, xuất khẩu nhóm hàng này trong quý 1 chủ yếu tập trung vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ với 12,36 tỷ USD (tăng 65,5%); Trung Quốc đạt 4,39 tỷ USD (tăng 20,7%); EU (27 nước) đạt 2,89 tỷ USD (tăng 19,6%); Hồng Kông đạt 3,09 tỷ USD (tăng 50,2%); và Hàn Quốc đạt 2,46 tỷ USD (tăng 24,5%).
Đối với nhóm điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3/2026 đạt 5,6 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Lũy kế quý 1, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 16,75 tỷ USD, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 2,71 tỷ USD).
Các thị trường xuất khẩu chính của nhóm điện thoại và linh kiện gồm Trung Quốc với 3,54 tỷ USD (tăng 30,9%); Hoa Kỳ đạt 2,67 tỷ USD (giảm 2,7%); EU (27 nước) đạt 2,35 tỷ USD (tăng 5,5%); và Hàn Quốc đạt 1,82 tỷ USD, tăng mạnh 133% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; cùng nhóm hàng điện thoại và linh kiện, đạt 47,47 tỷ USD, đóng góp 38,6% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu, luỹ kế quý 1/2026, tổng giá trị nhập khẩu của cả nước đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, có 23/57 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 47,57 tỷ USD.
Theo đó, nhóm hàng này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 47,57 tỷ USD trong quý 1/2026, tăng 50,5% (tương ứng tăng 15,95 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó đóng góp của khối doanh nghiệp FDI chiếm gần 62% với trị giá nhập khẩu đạt 9,55 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 1,36 tỷ USD.
Giá trị nhập khẩu nhóm hàng này của khối doanh nghiệp trong nước đạt 5,95 tỷ USD, tăng mạnh 33,8% (tương ứng tăng 1,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2025.
Về thị trường, bốn đối tác cung cấp lớn nhất gồm Trung Quốc với 16,77 tỷ USD (tăng 62,2%); Hàn Quốc đạt 12,72 tỷ USD (tăng 48,6%); Đài Loan đạt 7,7 tỷ USD (tăng 68,7%); và Nhật Bản đạt 2,63 tỷ USD (tăng 32%).
Trong khi đó, nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong quý 1/2026 đạt 2,29 tỷ USD, giảm so với mức 2,55 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: