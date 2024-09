Nguồn cung ứng hàng hoá ở những khu vực ảnh hưởng bão số 3 vẫn dồi dào, giá ổn định

Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết qua trao đổi với đại diện Sở Công Thương các địa phương về công tác tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa, cho thấy nguồn cung hàng hoá dồi dào, giá bán tương đối ổn định...

Cụ thể, tại Hà Nội, sáng ngày 7/9 các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn vẫn mở cửa phục vụ người dân. Lượng hàng hóa hàng thiết yếu (nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả…) tại các điểm bán đã được bổ sung đầy đủ, nguồn cung ứng dồi dào.

Để đối phó với cơn bão số 3, các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn đã làm việc với các nhà cung cấp và có kế hoạch đẩy mạnh dự trữ các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, trong đó các mặt hàng tươi sống, rau xanh, củ quả tăng gấp 2 so với ngày bình thường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có phương án luân chuyển hàng hóa liên tục đến tại các điểm bán, triển khai các kênh bán hàng trực tuyến để sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân.

Tại Quảng Ninh, tính đến 16h00’ ngày 6/9, tình hình nhu cầu mua sắm dự trữ hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng so với ngày trước đó, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm (mì tôm; rau, củ, quả; thịt lợn, bò; thủy sản tôm, cá; dầu ăn, bột canh...).

Lượng hàng rau, củ, quả, thịt lợn cung ứng tại các chợ, cửa hàng nhỏ có xu hướng giảm do người dân tập trung mua nhiều hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi do có sự chuẩn bị trước dẫn đến lượng hàng tại các cơ sở này luôn ổn định và có xu hướng tăng so với ngày thường nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Như siêu thị MM Mega Market đã chủ động tăng cường thêm 2 chuyến hàng về rau, củ, quả; thực phẩm.

Về giá, một số mặt hàng rau, củ, quả có xu hướng tăng từ 5%-10% so với ngày trước đó, tập trung tại các chợ, cửa hàng nhỏ. Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh giá vẫn ổn định chưa có xu hướng tăng hay giảm so với ngày trước đó.

Để đảm bảo hàng hóa ổn định, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã khuyến khích các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đăng tải thông tin hàng hóa của đơn vị lên zalo, facbook cá nhân/đơn vị để người tiêu dùng biết, lựa chọn mua sắm hàng hóa. Kích hoạt nhóm zalo liên hệ với phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng/kế hoạch tài chính của 13 địa phương trong tỉnh để thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình cung cầu, giá cả thị trường và diễn biến bão trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo nhanh từ hệ thống các siêu thị kinh doanh tổng hợp trên địa bàn Hải Phòng cũng cho thấy, chiều ngày 6/9, lượng người vào siêu thị mua sắm tăng mạnh, tăng khoảng 50-60% so với ngày thường. Người dân tập trung chủ yếu mua các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mỳ, rau, củ, thức ăn chế biến sẵn và thực phẩm tươi sống.

Tại một số chợ trên địa bàn vào sáng ngày 7/9, một số cửa hàng bách hóa trên địa bàn quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An, nhiều hộ tiểu thương tại các chợ đã đóng các quầy hàng. Các cửa hàng bách hóa kinh doanh tại nhà vẫn mở cửa phục vụ khách hàng, tuy nhiên nhu cầu mua sắm không lớn.

Hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố ngày 7/9 vẫn mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhưng lượng khách hàng đến mua sắm không đông, thậm chí còn giảm so với ngày thường dù vào ngày cuối tuần do thời tiết Hải Phòng đã bắt đầu có mưa to, gió lớn. Người dân chủ yếu tập trung vào mua sắm các mặt hàng thiết yếu để phòng chống bão.

Trong khi đó, lượng hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu cung ứng ra thị trường tăng 60-80% so với ngày thường. Đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hàng thủy hải sản, trứng gia cầm số lượng còn khá nhiều, song nhu cầu tiêu thụ ít.

Đối với 07 doanh nghiệp cam kết dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024, tính đến ngày 7/9 vẫn duy trì số lượng hàng dự trữ theo phụ lục gửi kèm.

"Như vậy, tính đến trưa ngày 07/9/2024, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn ổn định do người dân đã chủ động phương án dự trữ hàng hóa để phòng chống bão số 3 từ một vài ngày trước đó. Một số tổ chức, cơ quan, chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị hàng hóa, lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình phải di dời đến trường học đảm bảo an toàn phòng chống bão", Vụ thị trường trong nước thông tin.

Bên cạnh đó, hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh thương mại cũng đã chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa tăng 50% so với ngày thường (Siêu thị MM Mega Market dự trữ tăng 45-50%, Siêu thị Aeon dự trữ tăng 50-70%, Siêu thị Co.op Mart dự trữ tăng 50-55%, Siêu thị Go HP dự trữ tăng 45-50%).

Ngoài ra, một số tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3 như Tuyên Quang, Nam Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang... hàng hoá được cung ứng đủ và không có hiện tượng tăng giá. Các địa phương đã có kế hoạch để cần thiết cung ứng hàng hoá đến các vùng bị chia cắt.

Bộ Công Thương dự báo trong ngày 8/9, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tiếp tục mở hàng. Tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trên thị trường sẽ giảm do mưa, bão và hàng hóa thiết yếu đã được mua trước khi bão đến.