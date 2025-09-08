Ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm có đứng vững?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/9/2025...

Kết phiên VN-Index giảm 42,44 điểm, tương đương 2,55% xuống mốc 1.624,53 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 9,1 điểm, tương đương 3,24% xuống 271,57 điểm.

Thị trường có thể hình thành nhịp điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể kiểm định đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 04 đến nay tương ứng vùng 1.605-1.620 điểm. Một sự suy yếu về thanh khoản và để mất vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu sớm xác nhận cho kịch bản thị trường có thể hình thành nhịp điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư cần lưu ý đóng vị thế ngắn hạn để bảo toàn lợi nhuận nếu các ngưỡng trailing stop của cổ phiếu bị vi phạm.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư nên chờ tín hiệu ở các thời điểm VN-Index kiểm định đường xu hướng tăng ngắn hạn”.

Chỉ số VN-Index có thể giảm tiếp xuống vùng 1.600 – 1.610

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm điểm từ lúc mở cửa phiên sáng. Lực cầu bắt đáy xuất hiện khi chỉ số lùi về quanh ngưỡng 1.635 giúp chỉ số hồi phục về ngưỡng 1.650. Tuy nhiên, áp lực bán tại đây một lần nữa và đẩy chỉ số xuống đóng cửa tại mốc 1.624,53 điểm, giảm -42,44 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, UPCOM và bán ròng trên sàn HNX.

VN-Index đã giảm xuống dưới ngưỡng SMA10 và SMA20; trong những phiên tới, chỉ số có thể giảm tiếp xuống vùng 1.600 – 1.610, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Như đã nhận định cuối tuần trước, VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.690 điểm - 1.710 điểm. VN-Index có tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với kháng cự gần nhất quanh 1.650 điểm. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, hỗ trợ mạnh hơn là vùng giá cao nhất năm 2022, quanh 1.535 điểm.

Thị trường đã có diễn biến kém tích cực trong những phiên đầu tháng 9 khi giá tăng, thanh khoản thấp, cơ hội sinh lợi thu hẹp và khi giá giảm, thanh khoản tăng, áp lực bán ngắn hạn tăng. Như chúng tôi đã nhận định, thông thường trong sau nhịp tăng giá mạnh vượt đỉnh lịch sử, thị trường, cũng như nhiều mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh sẽ chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh đã vượt. Do đó đối với chỉ số VN-Index, vùng giá hợp lý có thể xem xét giải ngân nếu có là khi điều chỉnh kiểm định lại vùng giá đỉnh lịch sử năm 2022, hoặc khi thanh khoản thị trường cạn kiệt, áp lực bán thấp khối lượng giao dịch trên HOSE dưới 1 tỷ cổ phiếu. Nhà đầu tư tỉ trọng cao nên ưu tiên kiểm soát rủi ro ngắn hạn, giảm tỉ trọng các mã có tính chất đầu cơ cao.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể tạo đáy quanh vùng 1.600 - 1.625 để hấp thu lực bán trước khi hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 42 điểm, kết phiên ở mức 1.625 điểm (-2,5%). Diễn biến giảm diễn ra trong suốt phiên giao dịch tại hầu hết các nhóm cổ phiếu, trong đó nổi bật là nhóm Ngân hàng (như VCB, VPB, TCB và BID).

VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên và đóng cửa ở dưới ngưỡng hỗ trợ MA20 ngày do áp lực bán chốt lời từ nhà đầu tư. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy diễn biến giảm mạnh chủ yếu diễn ra vào cuối phiên chiều và nhà đầu tư tập trung bán ròng các cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy chưa có yếu tố tiêu cực nào đủ mạnh để có thể kéo VN-Index tiếp tục giảm điểm. Do đó, chúng tôi cho rằng thị trường có thể tạo đáy quanh vùng 1.600 - 1.625 để hấp thu lực bán trước khi hồi phục. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và có thể canh giảm tỷ trọng trong các phiên thị trường hồi phục”.

VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm của chỉ số VN-Index nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư chưa nên tham gia bắt đáy. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh về lại vùng bi quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”.

Diễn biến điều chỉnh của VN-Index vẫn còn hiện hữu trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ thân đặc cùng với thanh khoản ở mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung đã cắt xuống đường hỗ trợ ngắn hạn MA20 tương đương mốc 1645 cho thấy nhịp chỉnh của thị trường vẫn chưa có tín hiệu dừng lại. Đồng thời chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cũng phần nào củng cố cho luận điểm trên. Vùng hỗ trợ gần nhất là 1590 - 1600, tương đương với mốc 0.5 của thang đo Fibonacci thoái lui.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cùng với đó chỉ số chung vượt đường biên dưới dải Bollinger band cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, đường -DI tiếp tục xu hướng đi lên trong khi đường +DI tiếp tục hạ dần độ cao cho thấy diễn biến điều chỉnh vẫn còn hiện hữu trong ngắn hạn.

VN Index ghi nhận phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp sau đà tăng nóng trong thời gian qua. Với diễn biến hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để giữ sức mua nhằm tìm kiếm cơ hội giải ngân mới khi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng cần bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới để kịp thời cơ cấu lại danh mục theo hướng hiện thực hóa lợi nhuận đối với những mã đã ghi nhận đà tăng nóng trong thời gian vừa qua tại các nhịp hồi phục trong phiên, đồng thời lưu ý những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để tìm kiếm cơ hội giải ngân từng phần”.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh về phía hỗ trợ 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Áp lực bán cao và vi phạm cấu trúc tăng ngắn hạn sẽ khiến VN-Index tiếp tục điều chỉnh về phía hỗ trợ 1.600 (+/-10 điểm) trong ngày mai. Dựa trên tín hiệu Tiêu cực ngắn hạn, nỗ lực hồi phục kỹ thuật trong ngày nếu có sẽ bị cản trở quanh vùng kháng cự 1.645 điểm. Chúng tôi cho rằng giai đoạn hiện tại chưa đủ điều kiện để mở trở lại các vị thế ngắn hạn bởi lực cung vẫn chưa được tiết chế và đang ở mức cao trên phần lớn các nhóm ngành”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.624,53 điểm, giảm 42,44 điểm (-2,55%). KLGD khớp lệnh 1,8 tỷ đơn vị.

Thị trường tiếp tục quán tính thận trọng trước áp lực bán đẩy mạnh trên diện rộng. Xu hướng tăng của chỉ số VN-Index đang gặp thử thách khi lùi về dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1.640 – 1.660 và cần thêm tín hiệu xác nhận trong các phiên tới.

Vùng 1.600 – 1.610 trở thành hỗ trợ kế tiếp cần theo dõi khả năng cân bằng ngắn hạn. Và ngược lại các nhịp hồi phục kỹ thuật tiềm năng dự kiến đưa chỉ số hướng lên kiểm định lại vùng 1.640 – 1.660”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.