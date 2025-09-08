VN-Index gãy ngưỡng hỗ trợ, áp lực bán tăng đột biến

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 41% so với phiên trước, lên mức 29.347 tỷ đồng trong bối cảnh cổ phiếu rớt giá sâu hàng loạt. VN-Index bốc hơi 1,67% tương đương -27,85 điểm và đã thủng đường giá trung bình 20 phiên.

Đây là đường hỗ trợ vốn đã hai lần nâng đỡ VN-Index trong các phiên điều chỉnh trong tháng 7 và tháng 8. Mỗi khi thị trường lùi xuống ngưỡng này thì đều xuất hiện lực cầu bắt đáy kéo lên. Sáng nay thị trường chịu sức ép rất lớn và VN-Index tạm thời điểm mất ngưỡng hỗ trợ, để ngỏ biến số cho phiên chiều.

Quan sát diễn biến độ rộng chỉ số cho thấy tâm lý rất yếu ngay từ khi mở cửa và càng lúc càng tệ. VN-Index kết phiên sáng chỉ có 51 mã tăng/293 mã giảm trong khi thời điểm tốt nhất là 97 mã tăng/176 mã giảm.

Chỉ số vẫn còn một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ bớt xấu: VIC đang tăng 1,52%, HPG tăng 0,69%, “cứu lại” hơn 2 điểm. Tuy nhiên ngay trong rổ VN30, độ rộng cũng cực xấu với 6 mã tăng/23 mã giảm. Rổ này có 8 mã giảm từ 2% và 10 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới dưới 2%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình thế còn tệ hơn. Chỉ riêng nhóm giảm vượt 2% đã có tới 150 cổ phiếu và chiếm 59,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Ngoài ra còn 61 cổ phiếu khác giảm từ 1% tới 2%, chiếm 10,8% tổng giá trị sàn. Điều này xác nhận áp lực bán đang khống chế hoàn toàn dao động và tạo thanh khoản chính cho thị trường. Bản thân thanh khoản HoSE cũng đã tăng vọt 40,6% so với sáng phiên trước.

Diễn biến sáng nay có nét tương tự với phiên ngày 25/8 vừa qua (chỉ số giảm 1,91% sau khi đã giảm 2,52% phiên liền trước). Nếu kịch bản lặp lại, ngay cả khi thị trường có thể phục hồi quanh đường giá trung bình 20 ngày thì khả năng hôm nay vẫn sẽ là một phiên giảm sâu.

Dòng tiền bắt đáy vẫn đang rất thụ động, thống kê sàn HoSE chỉ có một phần ba số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1 bước giá so với mức thấp nhất. Rổ VN30 mới có 8 cổ phiếu phục hồi được hơn 1% so với đáy. Chỉ số đại diện rổ này giảm 1,09%, nhẹ hơn VN-Index chủ yếu nhờ HPG, MWG, SSI, VNM có ảnh hưởng vốn hóa tốt hơn mà thôi.

Cổ phiếu ngân hàng hiện tạo sức ép cực kỳ lớn lên VN-Index. Trong 10 mã khiến chỉ số này mất điểm nhiều nhất thì tới 8 mã ngân hàng. Dẫn đầu là VPB giảm 5,52%, VCB giảm 2,52%, TCB giảm 2,28%, BID giảm 1,91%, HDB giảm 4,49%, CTG giảm 1,69%. Toàn bô 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn đều đỏ với mức giảm nhẹ nhất ở LPB cũng đã hơn 1%. Tới 20 mã trong nhóm này giảm quá 2%, bao gồm 10 mã giảm quá 4%, phản ánh sức “sát thương” ở nhóm dẫn dắt rất nặng.

Phần còn lại của thị trường cũng rất tệ, dù chưa tới tình trạng sàn cả loạt. Hàng chục cổ phiếu giảm quá 4% với thanh khoản hàng trăm tỷ đồng chưa kể ngân hàng, như VDS giảm 5,89%, ORS giảm 5,88%, VIX giảm 5,83%, HAG giảm 5,45%, VSC giảm 5,16%, PDR giảm 4,98%, CII giảm 4,96%, GEX giảm 4,82%... Chỉ số đại diện nhóm Midcap đang giảm 2,99% và Smallcap giảm 2,13%.

Biến động mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ là điều có thể dự báo trước vì ở nhịp phục hồi từ phiên ngày 26/8 đến nay các blue-chips tăng rất chậm nhưng cổ phiếu đầu cơ cực nóng. Khi VN-Index không còn được blue-chips nâng đỡ và mất nhiều điểm, hoạt động chốt lời ở các nhóm này lập tức xuất hiện, thậm chí là bán tháo.

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng hiếm hoi trong áp lực bán rất mạnh sáng nay: Khối này mua ròng nhẹ 135,3 tỷ đồng, chấp dứt chuỗi 7 tuần bán ròng liên tục trong các buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là HPG +258,1 tỷ, SSI +247,4 tỷ, TCB +84,9 tỷ, SHB +49,9 tỷ. Phía bán ròng có FPT -127,6 tỷ, GEX -79,2 tỷ, VCI -64 tỷ, NVL -58,6 tỷ, MBB -45,7 tỷ…

Hiện thị trường đang trông chờ vào dòng tiền bắt đáy sẽ tạo lực đỡ giống như hai lần trước và tiếp tục kéo dài xu hướng tăng. Tín hiệu mua ròng của khối ngoại có thể là yếu tố hỗ trợ, dù vậy tỷ trọng vẫn rất nhỏ trong tổng thanh khoản.