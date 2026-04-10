Nhà đầu tư cá nhân được tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá nộp thay thuế
Bạch Dương
10/04/2026, 08:48
Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài, và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa qua hệ thống của mình...
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2026/TT-BTC hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa.
KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
Theo đó, Thông tư đã đưa ra hướng dẫn hồ sơ và biểu mẫu để các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có phát sinh giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thuế.
Đáng chú ý, về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý và thực hiện quyết toán thuế năm. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm tài chính.
Việc kê khai thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử, nộp về cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn kê khai, nộp thuế tuân theo quy định của Luật Quản lý thuế.
KHẤU TRỪ, NỘP THUẾ THAY
Tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài, và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa qua hệ thống của mình.
Thời điểm khấu trừ là khi giao dịch được xác nhận thành công. Số thuế khấu trừ được xác định theo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 32/2026/TT-BTC. Tổ chức cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Tổ chức cung cấp dịch vụ do Cục trưởng Cục Thuế quyết định.
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ
Thông tư số 41/2026/TT-BTC xác định 5 trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ.
Một là, thực hiện khấu trừ thuế, kê khai số thuế đã khấu trừ, nộp số thuế đã khấu trừ chính xác, đầy đủ theo thông tin cung cấp của tổ chức nước ngoài và cá nhân theo quy định của pháp luật quản lý thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
Hai là, thực hiện quản lý tài khoản của các nhà đầu tư; lưu giữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch, chuyển nhượng tài sản mã hóa phát sinh theo từng giao dịch, thông tin và tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế phải khấu trừ, số thuế đã khấu trừ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Ba là, cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa theo Mẫu số 01/CTKT-TSMH ban hành kèm theo Thông tư này theo năm bằng phương thức điện tử cho người nộp thuế.
Bốn là, tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu giao dịch tài sản mã hóa bảo đảm khả năng trích xuất, có khả năng tổng hợp theo năm và chuyển đổi dữ liệu theo định dạng phù hợp với hệ thống quản lý của cơ quan thuế.
Năm là, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2026 và được thực hiện thí điểm theo thời gian thực hiện thí điểm quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.
Các nội dung về quản lý thuế không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế hiện hành.
