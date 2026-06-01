Nhà đầu tư cá nhân mua ròng thêm gần 1.200 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.168,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua khớp lệnh 753,7 tỷ đồng.

Thanh khoản lại thêm một đợt sụt giảm mạnh khi loanh quanh từ vùng 19.000 - 20.000 tỷ xuống chỉ còn 16.400 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản giảm mạnh trong bối cảnh điểm số cũng rớt cao cho thấy tín hiệu tâm lý vẫn quá yếu không có lực đỡ, rủi ro điều chỉnh tiếp theo vẫn còn bất chấp thị trường chứng khoán toàn cầu có một tuần bứt phá.

VN-Index đóng cửa phiên đầu tuần giảm thêm gần 19 điểm nữa lùi sâu về vùng giá 1.844,54 điểm với độ rộng phân hóa, 165 mã tăng trên 133 mã giảm điểm và 66 mã đứng yên tham chiếu. Dòng tiền đang có xu hướng thoát ra khỏi nhóm vốn hóa lớn. Họ nhà Vingroup hôm nay lao dốc mạnh, VIC giảm 3,03%. VHM giảm 2,56%; VRE giảm 3,26% và VPL giảm 1,39%. Chỉ tính riêng VIC, VHM và VRE thổi bay 15 điểm của VN-Index.

Ngân hàng cũng bốc hơi ở hàng loạt nhóm vốn hóa lớn như BID, CTG, TCB, VPB trong khi VCB tăng không đáng kể 0,32% nỗ lực kéo thị trường nhưng không thành công. Thậm chí MSB còn lau sàn. Năng lượng và dầu khí hạ nhiệt theo xung đột tại Trung Đông, GAS mất giá 3,66%; BSR mất giá 3,87%; PLX, PVS, PVD... tương tự.

Tiền đang chảy vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, cổ phiếu chứng khoán hôm nay cho tín hiệu khá tích cực ở các mã như VIX, VCI, VND tăng mạnh hơn 4%; SHS... Bất động sản các mã nhỏ hơn cũng xanh mướt như VPI, NVL, PDR, NLG, DXG, DXS... Đầu tư công, hạ tầng và điện hôm nay cũng xanh mướt như GEE, GEX, GMD, hay THD còn bật tăng kịch trần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 632,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 662,5 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin và Bán lẻ. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: MWG, FPT, VCB, VND, VNM, MBB, POW, CII, DIG và VPI.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất nhóm Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: ACB, BSR, MSB, VIC, CTG, VPB, VIX, VCI và TCX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.168,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua khớp lệnh 753,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 12/18 nhóm ngành, tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: STB, MSB, ACB, VIC, VHM, VIX, BSR, BID, MSN và VCK.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 6/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc nhóm Công nghệ Thông tin và Hàng hóa & Dịch vụ Công nghiệp. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VCB, FPT, VPI, GEE, VJC, SHB, DGC, TCB và AAN.

Khối tự doanh bán ròng 34,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh bán ròng 40,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 7/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin và Hóa chất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: FPT, DCM, MWG, E1VFVN30, MBB, HPG, VRE, GAS, ACB và HDG.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: SHB, VIX, MSN, BID, REE, VHM, STB, VCB, VCG và TCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 487,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 50,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 8/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Bán lẻ. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: STB, MWG, FPT, MSB, VHM, VIC, ACB, MBB, NVL và BID.

Ở chiều mua ròng, nhóm Chứng khoán ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: SHB, CTG, TCB, VPB, BSR, TCX, VPI, VJC, NAF và DGC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.804,0 tỷ đồng, giảm 22,9% so với phiên trước và chiếm 23,2% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận nổi bật tiếp tục diễn ra tại VJC với hơn 11,9 triệu cổ phiếu, tương đương 2.144 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay với giá trị 1.753,4 tỷ đồng và mua từ tổ chức trong nước với giá trị 390,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, EIB ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 132,7 tỷ đồng, tương đương 6,2 triệu cổ phiếu, được chuyển nhượng giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền gia tăng ở các nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Thực phẩm, Nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, Thiết bị điện, Kho bãi và Hóa chất.

Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền suy giảm tại các nhóm Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu, Thép, Dầu khí, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID.