Thứ Hai, 01/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng thêm gần 1.200 tỷ

Thu Minh

01/06/2026, 20:33

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.168,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua khớp lệnh 753,7 tỷ đồng.

VnEconomy

Thanh khoản lại thêm một đợt sụt giảm mạnh khi loanh quanh từ vùng 19.000 - 20.000 tỷ xuống chỉ còn 16.400 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản giảm mạnh trong bối cảnh điểm số cũng rớt cao cho thấy tín hiệu tâm lý vẫn quá yếu không có lực đỡ, rủi ro điều chỉnh tiếp theo vẫn còn bất chấp thị trường chứng khoán toàn cầu có một tuần bứt phá.

VN-Index đóng cửa phiên đầu tuần giảm thêm gần 19 điểm nữa lùi sâu về vùng giá 1.844,54 điểm với độ rộng phân hóa, 165 mã tăng trên 133 mã giảm điểm và 66 mã đứng yên tham chiếu. Dòng tiền đang có xu hướng thoát ra khỏi nhóm vốn hóa lớn. Họ nhà Vingroup hôm nay lao dốc mạnh, VIC giảm 3,03%. VHM giảm 2,56%; VRE giảm 3,26% và VPL giảm 1,39%. Chỉ tính riêng VIC, VHM và VRE thổi bay 15 điểm của VN-Index.

Ngân hàng cũng bốc hơi ở hàng loạt nhóm vốn hóa lớn như BID, CTG, TCB, VPB trong khi VCB tăng không đáng kể 0,32% nỗ lực kéo thị trường nhưng không thành công. Thậm chí MSB còn lau sàn. Năng lượng và dầu khí hạ nhiệt theo xung đột tại Trung Đông, GAS mất giá 3,66%; BSR mất giá 3,87%; PLX, PVS, PVD... tương tự.

Tiền đang chảy vào nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, cổ phiếu chứng khoán hôm nay cho tín hiệu khá tích cực ở các mã như VIX, VCI, VND tăng mạnh hơn 4%; SHS... Bất động sản các mã nhỏ hơn cũng xanh mướt như VPI, NVL, PDR, NLG, DXG, DXS... Đầu tư công, hạ tầng và điện hôm nay cũng xanh mướt như GEE, GEX, GMD, hay THD còn bật tăng kịch trần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 632,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 662,5 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin và Bán lẻ. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: MWG, FPT, VCB, VND, VNM, MBB, POW, CII, DIG và VPI.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất nhóm Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: ACB, BSR, MSB, VIC, CTG, VPB, VIX, VCI và TCX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.168,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua khớp lệnh 753,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 12/18 nhóm ngành, tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: STB, MSB, ACB, VIC, VHM, VIX, BSR, BID, MSN và VCK.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 6/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc nhóm Công nghệ Thông tin và Hàng hóa & Dịch vụ Công nghiệp. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VCB, FPT, VPI, GEE, VJC, SHB, DGC, TCB và AAN.

Khối tự doanh bán ròng 34,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh bán ròng 40,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 7/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin và Hóa chất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: FPT, DCM, MWG, E1VFVN30, MBB, HPG, VRE, GAS, ACB và HDG.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: SHB, VIX, MSN, BID, REE, VHM, STB, VCB, VCG và TCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 487,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 50,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 8/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Bán lẻ. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: STB, MWG, FPT, MSB, VHM, VIC, ACB, MBB, NVL và BID.

Ở chiều mua ròng, nhóm Chứng khoán ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: SHB, CTG, TCB, VPB, BSR, TCX, VPI, VJC, NAF và DGC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.804,0 tỷ đồng, giảm 22,9% so với phiên trước và chiếm 23,2% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận nổi bật tiếp tục diễn ra tại VJC với hơn 11,9 triệu cổ phiếu, tương đương 2.144 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay với giá trị 1.753,4 tỷ đồng và mua từ tổ chức trong nước với giá trị 390,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, EIB ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 132,7 tỷ đồng, tương đương 6,2 triệu cổ phiếu, được chuyển nhượng giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền gia tăng ở các nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ Thông tin, Thực phẩm, Nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, Thiết bị điện, Kho bãi và Hóa chất.

Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền suy giảm tại các nhóm Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu, Thép, Dầu khí, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

16:21, 01/06/2026

Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

Thanh khoản cạn kiệt, lợi thế ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

15:28, 01/06/2026

Thanh khoản cạn kiệt, lợi thế ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp được chú ý?

14:03, 01/06/2026

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp được chú ý?

Từ khóa:

cổ phiếu chứng khoán tăng cổ phiếu Vingroup giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân mua ròng nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhóm cổ phiếu ngân hàng thị trường chứng khoán hôm nay tín hiệu dòng tiền tình hình giao dịch thị trường VN-Index giảm điểm

Đọc thêm

Deutsche Bank: Fed có thể đã kết thúc chu kỳ giảm lãi suất

Deutsche Bank: Fed có thể đã kết thúc chu kỳ giảm lãi suất

Dự báo mới của Deutsche Bank phù hợp với kỳ vọng của thị trường về sự dịch chuyển chính sách tiền tệ theo chiều hướng cứng rắn hơn của Fed trong những tháng tới...

ECB có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 6

ECB có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 6

Lạm phát tăng tốc ở các nền kinh tế lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 5 vừa qua do giá năng lượng leo thang...

Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

Các cổ phiếu lớn giảm mạnh “đè” VNI rơi khá sâu hôm nay nhưng không dẫn đến một phiên “test cung” như chờ đợi. Trái lại độ rộng cho thấy trạng thái tăng giá khá tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Tuy vậy đây cũng chỉ là những dòng tiền nhỏ đánh lẻ mà thôi.

Thanh khoản cạn kiệt, lợi thế ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

Thanh khoản cạn kiệt, lợi thế ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

Nhóm cổ phiếu blue-chips suy yếu đáng kể trong phiên chiều nay khiến VN-Index chịu thêm sức ép. Chỉ số đóng cửa giảm 1,02% (-18,95 điểm) kém hơn nhiều so với phiên sáng (-10,45 điểm). Bất ngờ là độ rộng thị trường lại cải thiện, cho thấy sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp được chú ý?

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp được chú ý?

Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tuyên bố chung về chính sách tiền tệ đạt được với Bộ Tài chính Mỹ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn “đắp chiếu” sau sáp nhập

Tài chính

2

VTP chào bán thành công hơn 50,2 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 1.720,3 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sử dụng xăng E10 không gây hại cho động cơ

Thị trường

4

Thị trường bất động sản sẽ đón nhận nhiều động lực tăng trưởng

Bất động sản

5

ECB có thể tăng lãi suất ngay trong tháng 6

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy