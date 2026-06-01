Thanh khoản cạn kiệt, lợi thế ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

Nhóm cổ phiếu blue-chips suy yếu đáng kể trong phiên chiều nay khiến VN-Index chịu thêm sức ép. Chỉ số đóng cửa giảm 1,02% (-18,95 điểm) kém hơn nhiều so với phiên sáng (-10,45 điểm). Bất ngờ là độ rộng thị trường lại cải thiện, cho thấy sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 158 mã tăng/129 mã giảm trong khi chốt phiên sáng mới là 134 mã tăng/127 mã giảm. Dù vậy, với ngưỡng thanh khoản cũng thấp kỷ lục chiều nay, thị trường không hẳn là sôi động, mà chỉ có hiện tượng tranh thủ đẩy giá ở số ít cổ phiếu thanh khoản kém.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều đã tăng khoảng 66% so với buổi sáng nhưng mức tăng chủ đạo là nhờ giao dịch của nhóm VN30. Cụ thể, giá trị tăng tuyệt đối đạt 2.840 tỷ đồng thì VN30 đóng góp 1.752 tỷ đồng (xấp xỉ 62%). Điều này cũng cho thấy không phải cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền, mà độ rộng phản ánh lợi thế thanh khoản ở nhóm này.

Thực vậy, toàn sàn HoSE có 69 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu (VN30 chỉ đóng góp 3 mã) thì quá hai phần ba là giao dịch dưới 10 tỷ đồng. HQC, TTF, FIT, ST8, TSC thậm chí tăng kịch trần. Nhóm khớp vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng và giá tăng 3-5% khá nhiều. Đây không phải là các địa chỉ phù hợp cho dòng tiền lớn hoạt động và từ khía cạnh này, giá tăng nóng cũng không phản ánh sức mạnh đáng tin cậy.

Những cổ phiếu tăng giá khá thuyết phục có thể kể tới VIX tăng 1,13% khớp 656 tỷ đồng; FPT tăng 1,82% khớp 434 tỷ; VND tăng 4,15% với 346 tỷ; MWG tăng 3,67% với 296,4 tỷ; GEE tăng 2,84% với 180,1 tỷ; CII tăng 2,34% với 121,6 tỷ; DIG tăng 1,15% với 68,2 tỷ; NLG tăng 1,33% với 56 tỷ. Gần như đại đa số thanh khoản của nhóm tăng mạnh nhất dồn vào số này, phần còn lại (gần 60 mã) chỉ đạt giá trị khớp lệnh chưa tới 450 tỷ đồng.

Vì vậy khi nhìn vào sự phân hóa, thậm chí là độ rộng khá tích cực hôm nay, nên thấy rõ dòng tiền không ủng hộ một cách rõ rệt. Hiện tượng “tiết cung” vẫn đang giúp tạo hiệu ứng tăng giá nhất thời, đặc biệt ở các cổ phiếu nhỏ có khả năng bị điều tiết thanh khoản.

Giá đỏ rực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở phía giảm, đáng chú ý nhất chiều nay là hiện tượng suy yếu trong nhóm blue-chips. VN30-Index đóng cửa giảm 0,37% với 8 mã tăng/19 mã giảm, tệ hơn nhiều so với phiên sáng (13 mã tăng/16 mã giảm). Thống kê rổ blue-chips có 19 cổ phiếu tụt giá chiều nay so với mức chốt buổi sáng, bao gồm nhiều mã trụ.

Nhóm dầu khí có biến động mạnh nhất, GAS chiều nay lao dốc sâu thêm 2,77% nữa, đóng cửa giảm chung cuộc 3,66% so với tham chiếu. BSR giảm thêm 2,89%, chốt giảm 3,87%. PLX rơi thêm 2,69% thành giảm 3,05%. VIC cũng tham gia vào nhóm giảm, suy yếu 1,11% và đóng cửa cũng bốc hơi 3,03% so với tham chiếu. Ngân hàng đáng chú ý là STB, cổ phiếu này đảo chiều tới -2,62%, thành giảm 1,47% so với tham chiếu…

Nhóm blue-chips cũng chiếm hết các vị trí thanh khoản cao nhất trong nhóm giảm sâu. Toàn sàn HoSE có 68 mã rơi hơn 1% lúc đóng cửa, rổ VN30 đóng góp 10 mã. VHM, VIC dẫn đầu về giao dịch trong nhóm này, khớp 709,2 tỷ và 433,7 tỷ. STB, BSR, TCB, VJC, GAS, TPB, VRE là các mã khác thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Thanh khoản của rổ VN30 phiên chiều cũng tăng 74,2% so với buổi sáng nhưng mặt bằng giá kém hơn, xác nhận áp lực bán gia tăng ở nhóm này.

Khối ngoại cũng gia tăng nhẹ giao dịch buổi chiều, bán ra tăng 46% so với phiên sáng, mua vào tăng 164%. Tuy vậy vị thế vẫn là -247 tỷ đồng so với -399 tỷ đồng buổi sáng. Các cổ phiếu bị bán ròng tập trung là ACB -109,1 tỷ, BST -88,1 tỷ, MSB -87,5 tỷ, VIC -76 tỷ, VHM -46,3 tỷ, CTG -46 tỷ. Phía mua ròng có MWG +88,3 tỷ, FPT +68,5 tỷ, VCB +45,9 tỷ.