Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp được chú ý?

Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tuyên bố chung về chính sách tiền tệ đạt được với Bộ Tài chính Mỹ.

Các nội dung chính bao gồm: Hai bên tái khẳng định cam kết về việc tránh thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc để giành lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Hai bên đồng ý rằng các biện pháp vĩ mô hay kiểm soát dòng vốn không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh.

Các công cụ đầu tư khác của chính phủ, chẳng hạn như quỹ hưu trí, đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro và đa dạng hóa, không nhằm vào tỉ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh;

Can thiệp vào thị trường ngoại hối được xem là công cụ phù hợp để đối phó với cả áp lực tăng giá và giảm giá, nhằm giải quyết sự biến động tỉ giá và duy trì ổn định vĩ mô trong quá trình phát triển thị trường tài chính của các quốc gia;

Ngân hàng Nhà nước cam kết công bố số liệu mua ngoại tệ ròng dương (bao gồm giao dịch giao ngay và kỳ hạn) hàng năm với độ trễ 3 tháng, bắt đầu từ năm 2027; Công bố số liệu về dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn phù hợp với Biểu mẫu Dữ liệu Dự trữ Quốc tế và thanh khoản ngoại tệ của IMF.

Nhận định về sự kiện trên, Chứng khoán Yuanta cho rằng đây là một bước tiến quan trọng và tạo nền tảng lâu dài để tháo gỡ tình trạng nằm trong danh sách giám sát. Trước đó, Việt Nam không nằm trong danh sách “thao túng tiền tệ”, nhưng vẫn nằm trong "Danh sách giám sát" (Monitoring List) dành cho các đối tác thương mại lớn có các chỉ số cần theo dõi chặt chẽ.

Nếu duy trì trong thời gian dài, Mỹ có thể chính thức cáo buộc, dẫn đến đàm phán bắt buộc và các biện pháp trả đũa theo đó ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam- Mỹ. Tác động chủ yếu là giám sát và áp lực minh bạch chứ chưa có biện pháp trừng phạt trực tiếp.

Minh bạch cao hơn: Việt Nam cam kết công bố số liệu mua ngoại tệ và dự trữ ngoại hối từ năm 2027, giúp chính sách tiền tệ chuyên nghiệp hơn. Sự minh bạch sẽ làm tăng niềm tin từ nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, giảm rủi ro tranh chấp thương mại, hỗ trợ xuất khẩu ổn định đặc biệt là sang Mỹ, đối tác xuất khẩu lớn nhất. Thặng dư xuất khẩu hàng hóa năm 2025 từ Mỹ đạt xấp xỉ 134 tỷ USD và là đối tác quan trọng.

Yuanta kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ vào Việt Nam. Với những cam kết và triển vọng ra khỏi danh sách giám sát, Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành điểm đến của dòng vốn FDI bên cạnh xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng China +1.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Năm 2025, Mỹ đứng thứ 11 trong số các quốc gia có FDI đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 610 triệu USD.

"Khi các nút thắt được tháo gỡ, và khi Việt Nam được ra khỏi danh sách giám sát thì các doanh nghiệp Bất động sản Khu công nghiệp và Xuất khẩu dự kiến sẽ hưởng lợi dù ở thời điểm hiện tại chưa thể ra khỏi danh sách giám sát ngay lập tức", Yuanta nhấn mạnh.

Đối với thị trường chứng khoán tuần này, Yuanta nhận định chỉ số VN-Index biến động hẹp trong phiên cuối tuần với cung cầu ở trạng thái cân bằng phản ánh đà giảm suy yếu trong các phiên cuối tuần. Đồng thời, đồ thị giá đang phản ứng tích cực tại 1852 điểm cho thấy cấu trúc tăng giá vẫn được đảm bảo.

Chỉ báo tâm lý vẫn đang neo ở vùng thấp trong khi chỉ báo động lượng cũng đang về vùng trung tính sau giai đoạn tăng mạnh. Với hành động giá gần đây, Yuanta cho rằng chỉ số đang trong nhịp tích lũy lành mạnh và sẽ sớm quay lại đà tăng trong tuần tới.

Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và mua mới ở nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên ưu tiên các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng quốc doanh, Vingroup, Chứng khoán, Dầu khí…