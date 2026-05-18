Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục gom ròng gần 2.000 tỷ

Thu Minh

18/05/2026, 20:16

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.918,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 713,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Thị trường tiếp tục cho thấy độ bền đáng chú ý khi chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh dù VN-Index đang neo tại vùng đỉnh lịch sử. Điểm tích cực nằm ở việc dòng tiền không rút ra khỏi thị trường mà đang chủ động luân chuyển sang những nhóm ngành mới được kỳ vọng hưởng lợi từ Nghị quyết 79 về doanh nghiệp nhà nước cùng Thông tư 08 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Chính sự dịch chuyển này giúp chỉ số duy trì trạng thái cân bằng dù áp lực chốt lời tại nhóm tăng nóng trước đó đã gia tăng rõ rệt.  Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nhóm Vingroup, thị trường chứng kiến sự nổi lên của loạt cổ phiếu trụ mới đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm VCB, CTG, BID đồng loạt tăng mạnh, trong khi nhóm dầu khí – năng lượng cũng trở thành tâm điểm dòng tiền với GAS, BSR, PLX, GVR.

Thông tin Chính phủ sẽ làm việc với 23 lãnh đạo tập đoàn và tổng công ty nhà nước trong ngày mai về cơ cấu vốn càng thúc đẩy kỳ vọng đối với nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước. PLX bật tăng hết biên độ, GAS tăng 4,59%, GVR tăng 4,24%, BSR tăng 4,72%. Bên cạnh đó, FPT tăng 2,74%, ACV tăng 2%, DCM và DPM cũng lần lượt tăng mạnh 2,9% và 4,3%, cho thấy dòng tiền đang tìm đến các nhóm có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng hơn.

Ở chiều ngược lại, phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ, phản ánh trạng thái phân hóa mạnh của thị trường. Độ rộng nghiêng hẳn về bên bán với 178 mã giảm so với 135 mã tăng. Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất khi VIC, VHM và VRE lần lượt giảm 1,45%, 1,71% và 2,94%. Các cổ phiếu cùng ngành như KDH, IDC, NVL, KBC, DXG cũng đồng loạt suy yếu.  Nhóm tiêu dùng với MSN, MCH, HAG, MWG, PNJ, FRT cũng giảm sâu.

Thanh khoản ba sàn tăng mạnh lên 29.000 tỷ đồng, cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục diễn ra quyết liệt. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 694,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 602,8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VNM, MSB, BID, HDB, TCB, DXG, DPM, CTG, EVF. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: ACB, HPG, VHM, GAS, FPT, CTD, VPB, STB, MWG.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.918,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 713,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, CTG, HPG, MWG, TCB, VIC, MBB, GEX, MSN, SSI. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Du lịch và Giải trí, Bất động sản. Top bán ròng có: VHM, VJC, VPI, BID, SHB, NAF, GEE, EVF, GVR.

Tự doanh bán ròng 634,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 610,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 4/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Tiện ích. Top mua rồng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, FPT, POW, FUEVFVND, VPX, VGC, VIC, FRT, HDG, PNJ.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, CTG, MWG, TCB, HPG, VCB, EIB, VCG, ACB, NVL.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 668,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 500,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán Top bán ròng có VCB, HCM, VNM, CTG, TCB, GEX, VIC, MSB, SSI, HDB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, ACB, VPI, VJC, HPG, MBB, PC1, VCG, EIB, GAS

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.168,9 tỷ đồng, tăng 26,2%, chiếm 10,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật ở VJC với hơn 8,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1.545,9 tỷ đồng được giao dịch giữa Cá nhân và Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, MSN ghi nhận giao dịch 132,2 tỷ đồng, tương đương 1,7 triệu cổ phiếu được trao tay giữa các Cá nhân trong nước tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Hóa chất, Xây dựng, Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống, Điện, Viễn thông, Bảo hiểm; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

16:29, 18/05/2026

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

Xoay trụ thành công, VN-Index tiếp tục có đỉnh cao mới

15:30, 18/05/2026

Xoay trụ thành công, VN-Index tiếp tục có đỉnh cao mới

Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát

13:41, 18/05/2026

Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/5/2026

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

Blog chứng khoán: Trụ ngân hàng, dầu khí hút dòng tiền

Sự suy yếu của VIC và VHM có gây cản trở đáng kể cho VNI hôm nay, nhưng các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, dầu khí đã thay thế hiệu quả. Cơ hội ngắn hạn nổi bật ở các mã này và không có gì ngạc nhiên khi dòng tiền tận dụng triệt để.

Thông tư 08: Cú hích chính sách cho nhóm ngân hàng quốc doanh

Thông tư 08: Cú hích chính sách cho nhóm ngân hàng quốc doanh

MBS đánh giá Thông tư 08 sẽ giúp gia tăng dư địa cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh do nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước toàn hệ thống, do đó, LDR có thể giảm từ 1,2% - 1,5% theo ước tính.

Xoay trụ thành công, VN-Index tiếp tục có đỉnh cao mới

Xoay trụ thành công, VN-Index tiếp tục có đỉnh cao mới

Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM giảm mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,33% phiên đầu tuần, lên mức đóng cửa cao lịch sử mới tại 1927,94 điểm. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng, dầu khí chống đỡ điểm số rất kịp thời.

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...

