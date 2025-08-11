Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu lớn suy yếu, VN-Index “tuột” mốc 1600 điểm

Kim Phong

11/08/2025, 15:54

VN-Index đã không giữ được thành quả buổi sáng khi để lỡ mốc 1600 điểm trong chiều nay. Dù độ rộng tổng thể có tốt hơn nhưng một số cổ phiếu trụ lại yếu đi tạo gánh nặng cho chỉ số.

VN-Index giảm quán tính do ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ phân hóa.
VN-Index giảm quán tính do ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ phân hóa.

VN-Index đóng cửa lùi xuống mốc 1596,86 điểm, chỉ còn tăng 11,91 điểm tương đương +0,75%. So với thành quả 1600,41 điểm buổi sáng, đây là kết quả kém khả quan, thậm chí trong buổi chiều còn xuất hiện vài nhịp lùi khá sâu.

Diễn biến này không hẳn là do thị trường chung suy yếu mà chủ đạo là giá cổ phiếu trụ tác động. VIC phiên chiều lao dốc khá nặng khi chốt phiên sáng đang tăng 1,2% nhưng đóng cửa lại giảm tới 1,28%, tương đương lao dốc 2,45% chỉ trong buổi chiều. VHM cũng tụt khoảng 1,16% so với buổi sáng, thành giảm 1,37% so với tham chiếu lúc kết phiên. Chỉ riêng hai mã lớn này đỏ đã khiến VN-Index mất đi 2,6 điểm.

Thống kê rổ VN30 có 14 cổ phiếu tụt giá chiều nay, trong đó bao gồm cả VCB, FPT, GAS, TCB đều là các mã vốn hóa lớn. Điều này kiềm chế khả năng tăng vượt ngưỡng 1600 điểm dù trong phiên có tới 3 lần chỉ số nhích qua.

VN30-Index chốt phiên cũng co hẹp đà tăng, chỉ còn trên tham chiếu 0,74% (phiên sáng tăng 0,98%), độ rộng 21 mã tăng/9 mã giảm. MSN vẫn “chắc chân” ở giá kịch trần dù lúc 1h45 xuất hiện chút rung lắc làm “bung” lượng dư mua chặn giá trần. Thanh khoản MSN chiều nay tới 585,3 tỷ đồng cho thấy nhu cầu xả hàng vẫn rất lớn. Các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 cũng rất mạnh là SSI tăng 5,63%, GVR tăng 6,54%, SHB tăng 2,41%, VJC tăng 2,06%, SSB tăng 1,99%... Thanh khoản rổ này phiên chiều giảm nhẹ 4% so với buổi sáng và tính chung cả phiên giảm 6% so với phiên trước.

Việc VN-Index để lỡ mốc 1600 điểm không phải là vấn đề lớn vì đây chỉ là yếu tố kỹ thuật do tác động vốn hóa khác nhau. Chẳng hạn VIC và VHM không mất điểm chiều nay mà chỉ cần duy trì đà tăng như thời điểm cuối phiên sáng thì VN-Index chắc chắn đã vượt 1600 điểm vì các cổ phiếu khác cũng lên giá. Mặt khác khoảng cách hiện cũng chỉ gần 4 điểm là rất nhỏ đối với các trụ. TCB hôm nay giảm 0,26%, CTG giảm 0,42% cũng là yếu tố bất lợi.

Mặc dù điểm số không được “như kỳ vọng” nhưng thị trường chiều nay vẫn giao dịch khá tích cực. Độ rộng cuối ngày của VN-Index ghi nhận 228 mã tăng/97 mã giảm, tốt hơn buổi sáng. Có 136 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên, cũng tương tự buổi sáng (130 mã). 6 cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ hôm nay đều cực mạnh: MSN kịch trần với 2.419,4 tỷ đồng; SHB tăng 2,41% với 2.158,7 tỷ; SSI tăng 5,63% với 2.155,3 tỷ; MBB tăng 4,09% với 1.529,7 tỷ; VIX tăng 2,63% với 1.373,8 tỷ; TPB tăng 1,03% với 1.180 tỷ. Các mã tăng trên 3% với hàng trăm tỷ đồng thanh khoản có thể kể tới VND, PDR, EIB, CII, VSC, GEE, HHV, DGW, VGC…

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE cả phiên hôm nay giảm hơn 7% so với phiên cuối tuần trước, đạt 44.329 tỷ đồng. Đây vẫn là mức thanh khoản rất cao và khả năng duy trì ngưỡng thanh khoản này kéo dài nhiều tuần nay. Điều này không chỉ là tín hiệu xác nhận mức độ kỳ vọng và chấp nhận rủi ro ngày càng cao, mà còn cho thấy thị trường vượt xa tưởng tượng của rất nhiều nhà đầu tư. Trong điều kiện trước đây khi thanh khoản đột biến lớn, thị trường dễ điều chỉnh sau đó. Hiện tại dù nhà đầu tư chốt lời cực mạnh thì vẫn có đủ tiền để duy trì khả năng hấp thụ.

Một điểm đáng chú ý là trong những phiên gần đây tốc độ tăng của VN-Index có chậm lại nhưng số lớn cổ phiếu vẫn tiếp tục đi lên, đặc biệt là các mã vừa tới nhỏ rất nóng. Khả năng thu hút dòng tiền đầu cơ là yếu tố then chốt khi không ít cổ phiếu đã cho mức lợi nhuận gấp đôi kể từ đáy tháng 4.

Từ khóa:

chứng khoán hôm nay nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1600 điểm

Đọc thêm

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 20.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 phiên gần nhất.

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Tính từ đầu năm, hiệu suất nhóm bất động sản tăng 81,67% gấp gần 3 lần so với mức tăng của Vn-Index 29,43%.

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Trong tháng 8/2025, sẽ có 36 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn—mức cao nhất trong năm. Trong số này, VISRating đánh giá có 1,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu gặp rủi ro cao bị chậm trả lần đầu.

Tháng 7, thị trường cổ phiếu HNX thanh khoản trung bình tăng 60%

Tháng 7, thị trường cổ phiếu HNX thanh khoản trung bình tăng 60%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 7/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX giao dịch sôi động với diễn biến chỉ số giá tăng mạnh.

VN-Index vượt mốc 1630 điểm, cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng

VN-Index vượt mốc 1630 điểm, cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng

Loạt cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần sáng nay là một sự đảm bảo cho cơ hội tăng của VN-Index, nhất là khi một số trụ lớn khác cũng xanh. Độ rộng khá xấu bất chấp VN-Index tăng mạnh 1,31%, cho thấy nhóm blue-chips, đặc biệt là ngân hàng, đang dẫn sóng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: