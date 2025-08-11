Cổ phiếu lớn suy yếu, VN-Index “tuột” mốc 1600 điểm

VN-Index đã không giữ được thành quả buổi sáng khi để lỡ mốc 1600 điểm trong chiều nay. Dù độ rộng tổng thể có tốt hơn nhưng một số cổ phiếu trụ lại yếu đi tạo gánh nặng cho chỉ số.

VN-Index đóng cửa lùi xuống mốc 1596,86 điểm, chỉ còn tăng 11,91 điểm tương đương +0,75%. So với thành quả 1600,41 điểm buổi sáng, đây là kết quả kém khả quan, thậm chí trong buổi chiều còn xuất hiện vài nhịp lùi khá sâu.

Diễn biến này không hẳn là do thị trường chung suy yếu mà chủ đạo là giá cổ phiếu trụ tác động. VIC phiên chiều lao dốc khá nặng khi chốt phiên sáng đang tăng 1,2% nhưng đóng cửa lại giảm tới 1,28%, tương đương lao dốc 2,45% chỉ trong buổi chiều. VHM cũng tụt khoảng 1,16% so với buổi sáng, thành giảm 1,37% so với tham chiếu lúc kết phiên. Chỉ riêng hai mã lớn này đỏ đã khiến VN-Index mất đi 2,6 điểm.

Thống kê rổ VN30 có 14 cổ phiếu tụt giá chiều nay, trong đó bao gồm cả VCB, FPT, GAS, TCB đều là các mã vốn hóa lớn. Điều này kiềm chế khả năng tăng vượt ngưỡng 1600 điểm dù trong phiên có tới 3 lần chỉ số nhích qua.

VN30-Index chốt phiên cũng co hẹp đà tăng, chỉ còn trên tham chiếu 0,74% (phiên sáng tăng 0,98%), độ rộng 21 mã tăng/9 mã giảm. MSN vẫn “chắc chân” ở giá kịch trần dù lúc 1h45 xuất hiện chút rung lắc làm “bung” lượng dư mua chặn giá trần. Thanh khoản MSN chiều nay tới 585,3 tỷ đồng cho thấy nhu cầu xả hàng vẫn rất lớn. Các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 cũng rất mạnh là SSI tăng 5,63%, GVR tăng 6,54%, SHB tăng 2,41%, VJC tăng 2,06%, SSB tăng 1,99%... Thanh khoản rổ này phiên chiều giảm nhẹ 4% so với buổi sáng và tính chung cả phiên giảm 6% so với phiên trước.

Việc VN-Index để lỡ mốc 1600 điểm không phải là vấn đề lớn vì đây chỉ là yếu tố kỹ thuật do tác động vốn hóa khác nhau. Chẳng hạn VIC và VHM không mất điểm chiều nay mà chỉ cần duy trì đà tăng như thời điểm cuối phiên sáng thì VN-Index chắc chắn đã vượt 1600 điểm vì các cổ phiếu khác cũng lên giá. Mặt khác khoảng cách hiện cũng chỉ gần 4 điểm là rất nhỏ đối với các trụ. TCB hôm nay giảm 0,26%, CTG giảm 0,42% cũng là yếu tố bất lợi.

Mặc dù điểm số không được “như kỳ vọng” nhưng thị trường chiều nay vẫn giao dịch khá tích cực. Độ rộng cuối ngày của VN-Index ghi nhận 228 mã tăng/97 mã giảm, tốt hơn buổi sáng. Có 136 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên, cũng tương tự buổi sáng (130 mã). 6 cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ hôm nay đều cực mạnh: MSN kịch trần với 2.419,4 tỷ đồng; SHB tăng 2,41% với 2.158,7 tỷ; SSI tăng 5,63% với 2.155,3 tỷ; MBB tăng 4,09% với 1.529,7 tỷ; VIX tăng 2,63% với 1.373,8 tỷ; TPB tăng 1,03% với 1.180 tỷ. Các mã tăng trên 3% với hàng trăm tỷ đồng thanh khoản có thể kể tới VND, PDR, EIB, CII, VSC, GEE, HHV, DGW, VGC…

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE cả phiên hôm nay giảm hơn 7% so với phiên cuối tuần trước, đạt 44.329 tỷ đồng. Đây vẫn là mức thanh khoản rất cao và khả năng duy trì ngưỡng thanh khoản này kéo dài nhiều tuần nay. Điều này không chỉ là tín hiệu xác nhận mức độ kỳ vọng và chấp nhận rủi ro ngày càng cao, mà còn cho thấy thị trường vượt xa tưởng tượng của rất nhiều nhà đầu tư. Trong điều kiện trước đây khi thanh khoản đột biến lớn, thị trường dễ điều chỉnh sau đó. Hiện tại dù nhà đầu tư chốt lời cực mạnh thì vẫn có đủ tiền để duy trì khả năng hấp thụ.

Một điểm đáng chú ý là trong những phiên gần đây tốc độ tăng của VN-Index có chậm lại nhưng số lớn cổ phiếu vẫn tiếp tục đi lên, đặc biệt là các mã vừa tới nhỏ rất nóng. Khả năng thu hút dòng tiền đầu cơ là yếu tố then chốt khi không ít cổ phiếu đã cho mức lợi nhuận gấp đôi kể từ đáy tháng 4.