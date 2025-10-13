Thứ Hai, 13/10/2025

Chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức gom ròng 7.300 tỷ tuần qua

Thu Minh

13/10/2025, 08:03

Nhà đầu tư cá nhân tuần qua mua ròng 5981.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 5291.1 tỷ đồng qua khớp lệnh. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1348.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2546.1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index đóng cửa tuần 41/2025 tại 1.747,55 điểm, tăng 101,73 điểm tương đương +6,18% so với tuần 40. Thanh khoản cải thiện sau 4 tuần suy giảm liên tiếp, với giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh đạt 29.564 tỷ đồng tăng 26,9%. 

Xét theo ngành, thanh khoản cải thiện mạnh ở nhóm Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Sản xuất Dầu khí trong khi đi ngang ở Bất động sản và giảm ở Xây dựng, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản, Công nghệ thông tin.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 41/2025 đạt 34.862 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 32.078 tỷ đồng, tăng 26,1 so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 4,6% so với trung bình 5 tuần.

Đáng chú ý trong tuần này là diễn biến tăng điểm mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM, VPL, VRE), đóng góp tới 43,06 điểm - tương đương hơn 40% mức tăng của VN-Index tăng 101,73 điểm trong tuần qua. Đây là động lực đáng kể giúp VN-Index vượt mốc 1.700 điểm và duy trì ở vùng đỉnh trong 2 phiên gần đây.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5046.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 5087 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, GEX, VIC, BSR, FPT, VCB, ACB, NLG, FRT, CTD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, MBB, MSN, VPB, SSI, VCI, SHB, CTG, ClI.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 5981.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 5291.1 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, VIX, SHB, STB, CTG, GEX, VRE, SSI, VPL, VCI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top bán ròng có: VIC, HPG, HAG, BSR, CTD, LPB, VSC, GMD, VHM.

Tự doanh bán ròng 2283.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 2750.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MSN, HDB, SHB, FRT, E1VFVN30, HDG, VPB, NT2, PNJ, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cố phiếu được bán ròng gồm VHM, GEX, MWG, HPG, FPT, VRE, VNM, VIX, ACB, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1348.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2546.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, VIX, VPL, SHB, VCB, HPG, NLG, TCH, BAF, VCG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VRE, VHM, MSN, VPB, SSI, MWG, VCI, HAG, VIC, STB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Thiết bị điện trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Chăn nuôi & Thủy sản, Hóa chất.

Sức mạnh dòng tiền: Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền tiếp tục tập trung mạnh vào nhóm VN30, với tỷ trọng phân bố đạt 57,4%, áp đảo so với nhóm vốn hóa vừa (VNMID) và nhỏ (VNSML).

Trong tuần 41, giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh của VN30 tăng 5.285 tỷ đồng (+45,3%), phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền lớn. Ở chiều ngược lại, VNMID chỉ tăng nhẹ 792 tỷ đồng (+8,3%), còn VNSML giảm nhẹ tuần thứ 5 liên tiếp (-14 tỷ đồng, -1%).

Nhờ dòng tiền tập trung, chỉ số VN30 tăng +6,51%, vượt trội so với thị trường chung. Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền vào VNMID và VNSML giảm còn 35,1% và 4,9%, kéo theo mức tăng khiêm tốn hơn ở 2 chỉ số này: VNMID +4,95% và VNSML +1,89%.

Xu thế dòng tiền: Kéo trụ vượt đỉnh, thị trường thực sự vào sóng mới?

09:42, 12/10/2025

Xu thế dòng tiền: Kéo trụ vượt đỉnh, thị trường thực sự vào sóng mới?

Bất chấp VN-Index vượt đỉnh, tự doanh tiếp tục bán ròng

13:27, 11/10/2025

Bất chấp VN-Index vượt đỉnh, tự doanh tiếp tục bán ròng

Phó Chủ tịch Nasdaq: Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam, cơ hội rất lớn ở đây

13:28, 11/10/2025

Phó Chủ tịch Nasdaq: Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam, cơ hội rất lớn ở đây

Cá nhân mua ròng

Giá vàng tiếp tục leo dốc sau 8 tuần tăng không nghỉ

Giá vàng tiếp tục leo dốc sau 8 tuần tăng không nghỉ

Giá vàng thế giới tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (13/10) tại thị trường châu Á...

KBSV được vinh danh tại APEA 2025 & VWAS 2025: Thương hiệu truyền cảm hứng và giải pháp tài chính tiên phong

KBSV được vinh danh tại APEA 2025 & VWAS 2025: Thương hiệu truyền cảm hứng và giải pháp tài chính tiên phong

Vừa qua, hoà chung niềm vui nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ tài chính khi liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín “Inspirational Brand” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 và “Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025.

Xu thế dòng tiền: Kéo trụ vượt đỉnh, thị trường thực sự vào sóng mới?

Xu thế dòng tiền: Kéo trụ vượt đỉnh, thị trường thực sự vào sóng mới?

Mức tăng mạnh hơn 101 điểm tuần qua đã giúp VN-Index đột phá hoàn toàn lên trên vùng tích lũy 1600-1700 điểm kéo dài gần hai tháng. Tuy nhiên dấu ấn của các cổ phiếu là rất rõ nét khi chỉ riêng 4 cổ phiếu là VIC, VHM, VPL và VRE đã đóng góp 45 điểm, trong đó VIC, VHM kéo 37 điểm.

VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng và hướng đến mục tiêu 1800 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 13-17/10/2025.

Phó Chủ tịch Nasdaq: Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam, cơ hội rất lớn ở đây

Phó Chủ tịch Nasdaq: Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam, cơ hội rất lớn ở đây

"Tôi nghĩ Việt Nam bị đánh giá thấp, nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ vị trí của Việt Nam và cơ hội lớn cho doanh nghiệp tại đây", ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch Nasdaq, nhấn mạnh.

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thế giới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

