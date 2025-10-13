Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức gom ròng 7.300 tỷ tuần qua

Nhà đầu tư cá nhân tuần qua mua ròng 5981.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 5291.1 tỷ đồng qua khớp lệnh. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1348.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2546.1 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tuần 41/2025 tại 1.747,55 điểm, tăng 101,73 điểm tương đương +6,18% so với tuần 40. Thanh khoản cải thiện sau 4 tuần suy giảm liên tiếp, với giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh đạt 29.564 tỷ đồng tăng 26,9%.

Xét theo ngành, thanh khoản cải thiện mạnh ở nhóm Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Sản xuất Dầu khí trong khi đi ngang ở Bất động sản và giảm ở Xây dựng, Hóa chất, Chăn nuôi & Thủy sản, Công nghệ thông tin.

Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 41/2025 đạt 34.862 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 32.078 tỷ đồng, tăng 26,1 so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 4,6% so với trung bình 5 tuần.

Đáng chú ý trong tuần này là diễn biến tăng điểm mạnh của nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM, VPL, VRE), đóng góp tới 43,06 điểm - tương đương hơn 40% mức tăng của VN-Index tăng 101,73 điểm trong tuần qua. Đây là động lực đáng kể giúp VN-Index vượt mốc 1.700 điểm và duy trì ở vùng đỉnh trong 2 phiên gần đây.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5046.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 5087 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, GEX, VIC, BSR, FPT, VCB, ACB, NLG, FRT, CTD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, MBB, MSN, VPB, SSI, VCI, SHB, CTG, ClI.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, VIX, SHB, STB, CTG, GEX, VRE, SSI, VPL, VCI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top bán ròng có: VIC, HPG, HAG, BSR, CTD, LPB, VSC, GMD, VHM.

Tự doanh bán ròng 2283.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 2750.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng cá nhân & Gia dụng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MSN, HDB, SHB, FRT, E1VFVN30, HDG, VPB, NT2, PNJ, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cố phiếu được bán ròng gồm VHM, GEX, MWG, HPG, FPT, VRE, VNM, VIX, ACB, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1348.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2546.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, VIX, VPL, SHB, VCB, HPG, NLG, TCH, BAF, VCG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VRE, VHM, MSN, VPB, SSI, MWG, VCI, HAG, VIC, STB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Thiết bị điện trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Chăn nuôi & Thủy sản, Hóa chất.

Sức mạnh dòng tiền: Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền tiếp tục tập trung mạnh vào nhóm VN30, với tỷ trọng phân bố đạt 57,4%, áp đảo so với nhóm vốn hóa vừa (VNMID) và nhỏ (VNSML).

Trong tuần 41, giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh của VN30 tăng 5.285 tỷ đồng (+45,3%), phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền lớn. Ở chiều ngược lại, VNMID chỉ tăng nhẹ 792 tỷ đồng (+8,3%), còn VNSML giảm nhẹ tuần thứ 5 liên tiếp (-14 tỷ đồng, -1%).

Nhờ dòng tiền tập trung, chỉ số VN30 tăng +6,51%, vượt trội so với thị trường chung. Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền vào VNMID và VNSML giảm còn 35,1% và 4,9%, kéo theo mức tăng khiêm tốn hơn ở 2 chỉ số này: VNMID +4,95% và VNSML +1,89%.