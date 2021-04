Nhà đầu tư ngoại rót hơn 12 tỷ USD vào Việt Nam sau 4 tháng

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước song trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nguồn vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam vẫn được duy trì ổn định. Cùng với đó, vốn giải ngân vẫn giữ được đà tăng, khi đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, mặc dù số dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm 54,2% so với cùng kỳ (451 dự án) song tổng vốn đăng ký đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy quy mô dự án đăng ký mới có nhiều cải thiện, cho thấy tín hiệu đáng mừng trong thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao.

Trong 4 tháng, có 263 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 21,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 2,7 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có 1.151 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 64,1% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp đạt trên 1 tỷ USD, giảm 57,8% so với cùng kỳ.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 5,2 tỷ USD, chiếm 42,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,1 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt 778 triệu USD và 464 triệu USD.

Đến cuối tháng 4/2021, đã có 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm gần 39,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2,5 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,5 tỷ USD, chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, tỉnh Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,3 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thành phố Cần Thơ đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký trên 1,3 tỷ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 1,1 tỷ USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt trên 80,6 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ, chiếm 78% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt trên 80,1 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ, chiếm 77,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 66,2 tỷ USD, tăng 32,8% so cùng kỳ và chiếm 65,2% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 14,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 13,9 tỷ USD không kể dầu thô. Xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp phần nhập siêu 12,5 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng gần 1,9 tỷ USD.