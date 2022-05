Nhà đầu tư phía Bắc “chuộng” bất động sản Phan Thiết

Phan Thiết là cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và là một đỉnh của tứ giác vàng du lịch gồm Tp.HCM - Nha Trang và Đà Lạt. Với vị trí chiến lược, thành phố Phan Thiết hiện là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là khu vực phía Bắc.

Ông Lê Tuấn Phong - chủ tịch UBND Bình Thuận cho biết, Mũi Né - Phan Thiết và các khu vực lân cận đã được lựa chọn để trở thành khu vực ưu tiên phát triển du lịch của Việt Nam, tạo một sức bật mạnh mẽ và sự thu hút đầu tư giúp Bình Thuận trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, có thể cạnh tranh với Pattaya, Phuket của Thái Lan.

Phan Thiết - Điểm sáng thị trường bất động sản du lịch phía Nam

Không thể phủ nhận sức hút du lịch lớn của thành phố Phan Thiết trong những năm gần đây. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho thấy, năm 2019 toàn tỉnh đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 11,39% so với 2018. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 nhưng toàn tỉnh vẫn đón hơn 60.000 lượt du khách vào những ngày đầu năm mới, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh tiềm năng về du lịch, Phan Thiết còn thu hút các nhà đầu tư phía Bắc bằng những tín hiệu hấp dẫn từ cơ sở hạ tầng. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, Bình Thuận sẽ dành hơn 16.000 tỷ đồng để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông để tăng tính kết nối với các đô thị trọng điểm khu vực phía Nam lẫn phía Bắc, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến hiện tại, tỉnh Bình Thuận đang triển khai các dự án như tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài gần 100km, dự án nâng cấp sân bay Phan Thiết và một loạt dự án như đường ven biển phía Nam ĐT.719, ĐT.719B, quốc lộ 28 và quốc lộ 28B (kết nối khu vực Tây Nguyên). Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động sẽ càng giúp thành phố biển Phan Thiết lọt vào bản đồ du lịch và giải trí hàng đầu châu Á, kết nối với nhiều thành phố lớn và địa danh du lịch trong khu vực nhờ thời lượng bay rút xuống chỉ còn 1- 2 giờ đồng hồ.

Đón đầu sự bứt phá của Phan Thiết, nhiều nhà đầu tư đã nhanh nhạy săn tìm những sản phẩm nhà phố ven biển nằm trong các dự án được đầu tư theo mô hình đô thị giải trí quy mô lớn để vừa kinh doanh vừa tích lũy tài sản. Một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư phải kể đến là Mũi Né Summerland với quy mô 31,5 ha, ngay trung tâm thành phố Phan Thiết.

Mũi Né Summerland: “Đích ngắm” của nhà đầu tư

Mũi Né Summerland nằm trên đồi Hải Vọng, dọc theo đại lộ ven biển Võ Nguyên Giáp và cách sân bay Phan Thiết chỉ 5 phút. Đây được xem là “tọa độ vàng” kết nối khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết với “thủ phủ resort” Mũi Né. Khi đến với Mũi Né Summerland, du khách tương lai sẽ bị thu hút bởi điểm nhấn là tuyến phố đi bộ dài 2.000m và công viên tương tác đa thế hệ Summer Ocean Park.

Những khu vực này sẽ tập trung hàng loạt tiện ích ăn uống, vui chơi, mua sắm hiện đại cùng vô số các hoạt động giải trí náo nhiệt, vừa giúp gắn kết các thành viên trong gia đình trong những dịp nghỉ ngơi cuối tuần, vừa là địa điểm check-in thú vị thu hút du khách trong các dịp lễ, tết.

Du khách khi đến Mũi Né Summerland sẽ được trải nghiệm những kỳ nghỉ đa sắc màu, đầy náo nhiệt.

Theo các chuyên gia bất động sản, các nhà đầu tư miền Bắc có tâm lý ăn chắc mặc bền, chuộng sự chắc chắn, bền vững. Vì lý do này, dự án Mũi Né Summerland lại càng trở nên hấp dẫn bởi đây là dự án hiếm hoi tại Phan Thiết có pháp lý sở hữu lâu dài. Đây cũng là một ưu thế khác biệt khi so với nhiều dự án du lịch chỉ được giao đất 50-70 năm. Nhờ vậy, ngay khi chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Group công bố 162 căn nhà phố du lịch (shoptel) và nhà phố thương mại (shophouse) thuộc phân khu The Island của Mũi Né Summerland, “rổ hàng” đã lập tức phủ kín lượng đặt chỗ ưu tiên.

The Island sẽ là tài sản truyền đời vô giá cho nhà đầu tư khi có pháp lý sở hữu lâu dài cùng tiềm năng sinh lời vô hạn.

“Ngoài việc trở thành một “second home” để thư giãn cùng người thân và bạn bè vào mỗi dịp cuối tuần, các ngôi nhà phố tại The Island còn là tài sản truyền đời giá trị, đồng thời mang lại cơ hội sinh lời tốt với mức lợi nhuận hấp dẫn. Bởi trong tương lai, khi bức tranh hạ tầng giao thông, đô thị - du lịch phát triển đồng bộ, Mũi Né Summerland nói riêng và thị trường bất động sản tại thành phố Phan Thiết nói chung sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và giá trị tài sản tại đây sẽ tăng gấp nhiều lần so với hiện nay”, một nhà đầu tư nhận xét.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://muinesummerland.vn/

Hotline: 0965 986 468.