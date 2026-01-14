Nhà đầu tư quốc tế đặt cược vào cổ phiếu và nhân dân tệ Trung Quốc năm 2026

Bước sang năm 2026, nhiều nhà đầu tư quốc tế đang đẩy mạnh đặt cược vào cổ phiếu và đồng nhân dân tệ, cho thấy xu thế dòng tiền có thể sẽ sớm dịch chuyển rõ hơn sang các tài sản Trung Quốc...

Nhiều tổ chức đầu tư quốc tế, từ Goldman Sachs đến Bernstein - Societe Generale Group, đều đưa ra đánh giá lạc quan về thị trường cổ phiếu lớn thứ hai thế giới khi cho rằng định giá cổ phiếu tại thị trường này đang ở mức hấp dẫn. Cùng với đó là nhiều chính sách hỗ trợ ngành và triển vọng lợi nhuận tích cực.

Trên thị trường tiền tệ, sau khi Bắc Kinh để nhân dân tệ tăng giá lên mức dưới 7 nhân dân tệ đổi 1 USD, nhiều nhà đầu tư gia tăng vị thế với đồng tiền này, đặt kỳ vọng vào sự tăng giá. Một số dự báo cho rằng tỷ giá có thể trở lại mức 6,25 nhân dân tệ đổi 1 USD trong năm nay.

Ngân hàng Citigroup, công ty quản lý tài sản BNP Paribas Asset Management và ngân hàng Bank of America nằm trong nhóm tổ chức tài chính khuyến nghị tăng tỷ trọng nắm giữ nhân dân tệ.

Xu hướng lạc quan này xuất hiện sau một năm hiếm hoi Trung Quốc ghi nhận cổ phiếu và tỷ giá cùng đi lên, tạo hiệu ứng cộng hưởng có thể tiếp tục củng cố niềm tin vào tài sản tài chính của quốc gia này.

Cùng với đó, một số lĩnh vực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cho thấy sức chống chịu tốt hơn dự báo - từ xuất khẩu khởi sắc, hoạt động nhà máy phục hồi cho tới hệ thống ngân hàng ổn định - cũng khiến giới đầu tư cân nhắc lại các nhóm cổ phiếu từng diễn biến kém như bất động sản và tiêu dùng.

“Đồng nhân dân tệ vững hơn có thể hỗ trợ thị trường cổ phiếu, vì giúp cải thiện mức sinh lời tính theo USD và củng cố tâm lý chấp nhận rủi ro. Ở chiều ngược lại, nếu dòng vốn thực sự chảy vào cổ phiếu nhờ lợi nhuận doanh nghiệp và niềm tin được cải thiện, đồng nhân dân tệ cũng sẽ được nâng đỡ”, bà Christy Tan, chiến lược gia đầu tư tại Franklin Templeton Institute, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Trong năm 2025, chỉ số Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) - thước đo nhóm doanh nghiệp Trung Quốc đại lục niêm yết tại Hồng Kông – đã tăng hơn 22%, thuộc nhóm chỉ số lớn có mức tăng tốt nhất thế giới. Cũng trong năm ngoái, nhân dân tệ tăng giá hơn 4% so với USD, mức tăng mạnh nhất 5 năm. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2017, cổ phiếu và tỷ giá của Trung Quốc cùng đi lên.

Đà tăng song hành này tiếp tục kéo dài đầu năm nay, khi nhân dân tệ giữ vững dưới mốc 7 nhân dân tệ đổi 1 USD - ngưỡng được thị trường theo dõi sát, còn chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng tăng lên mức cao nhất 4 năm.

Bernstein Societe Generale và Goldman Sachs là hai tổ chức gần đây nhất chuyển sang quan điểm tích cực hơn với cổ phiếu Trung Quốc. Trong đó, Bernstein Societe Generale tuần trước khuyến nghị nhà đầu tư nâng tỷ trọng cổ phiếu Trung Quốc.

Về định giá, HSCEI đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 10,7 lần, tức nhà đầu tư đang trả khoảng 10,7 đồng cho mỗi 1 đồng lợi nhuận dự kiến của các doanh nghiệp trong chỉ số này. Mức này thấp hơn đáng kể so với P/E dự phóng 22,3 lần của chỉ số S&P 500 và 15,3 lần của chỉ số MSCI Asia Pacific.

Goldman Sachs tuần trước đã điều chỉnh tăng mục tiêu dự báo năm 2026 đối với chỉ số CSI 300 của chứng khoán Trung Quốc đại lục lên 5.200 điểm - cao khoảng 9% so với mức đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/1). Ngoài ra, nhà băng này cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp Trung Quốc lên mức 14% trong giai đoạn 2026-2027, so với mức 4% của năm 2025, nhờ “hoạt động thương mại hóa AI, các chính sách hỗ trợ và thanh khoản dồi dào vượt dự kiến”.

Một dấu hiệu khác cho thấy dòng tiền vào chứng khoán Trung Quốc đang mạnh lên là giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục lập kỷ lục 3,65 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 523 tỷ USD) trong phiên ngày thứ Ba, cao hơn nhiều so với mức bình quân 1,13 nghìn tỷ nhân dân tệ mỗi phiên trong 5 năm qua.

“Thị trường sẽ tiếp tục ghi nhận xu hướng giá lên từ từ”, ông Wang Dan, Giám đốc đầu tư tại công ty Shenzhen Sunrise Asset Management, dự báo.

Theo ông Wang, các yếu tố nền tảng và số liệu kinh tế hiện chưa đủ mạnh để tạo ra một đợt tăng giá lan tỏa trên toàn thị trường. Nhưng lãi suất giảm, nhà đầu tư sẵn sàng tăng tỷ trọng cổ phiếu và xu hướng nắm giữ dài hạn các tài sản đang được định giá thấp có thể giúp duy trì một xu hướng tăng có chọn lọc, tập trung vào một số nhóm cổ phiếu.

Bên cạnh trí tuệ nhân tạo (AI), giới phân tích cũng đánh giá tích cực về triển vọng của một số lĩnh vực tại Trung Quốc như y tế, chuỗi cung ứng pin và nông nghiệp. Tuy nhiên, thị trường được cho là vẫn chịu các lực cản dai dẳng khi tiêu dùng còn yếu, áp lực giảm phát vẫn còn và các biện pháp hỗ trợ chính sách chưa đủ mạnh để tạo ra lực đẩy rõ rệt.

Dù vậy, một số tổ chức tài chính nhận định các đột phá công nghệ và khả năng chống chịu trước những cú sốc như căng thẳng thương mại với Mỹ đang củng cố triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngân hàng Thế giới (WB) gần đây cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.