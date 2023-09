Nhà đầu tư Singapore sẽ thực hiện dự án 45 triệu USD tại Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Soilbuild Group Holdings Pte làm chủ đầu tư dự án phát triển hệ thống nhà xưởng, văn phòng xây sẵn đặt tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An.

Dự án có quy mô 45 triệu USD được thực hiện bởi một trong những Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Singapore.

Tỉnh Nghệ An xem Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển trong hiện tại và tương lai. Sự xuất hiện của Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 7 tại Nghệ An (VSIP) là một trong những minh chứng sinh động, thuyết phục về hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Với việc chú trọng cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn, hiện đại, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An nổi lên như một điểm sáng thu hút đầu tư trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 124 dự án của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký khoảng 3.3 tỷ USD, trong đó có 07 dự án có vốn đầu tư FDI từ Singapore với tổng vốn cam kết đầu tư là 486,41 triệu USD với các ngành nghề như: May mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... thu hút khoảng hơn 10.000 lao động đang làm việc.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, 8 tháng đầu năm, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các dự án FDI. Cụ thể, tính riêng trong tháng 8, Nghệ An đã cấp mới cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 4.264 tỷ đồng; điều chỉnh 15 lượt dự án, trong đó 2 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 18,9 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2023 (tính đến cuối tháng 8), tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 79 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 26.103 tỷ đồng; điều chỉnh 112 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 29 lượt dự án (tăng 2.731,3 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 28.834,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 2,6%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,4 lần.

Về vốn FDI, từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã thu hút được 890 triệu USD và mốc 1 tỷ USD đang rất gần với việc sắp trao chứng nhận đầu tư cho 2 dự án mới.

Trong 4 năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, Nghệ An đã có hàng loạt đổi mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đó là xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; thúc đẩy, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp; tích cực, chủ động và linh hoạt trong xúc tiến, thu hút đầu tư, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ triển khai các thủ tục của các dự án FDI.

Từ năm 2019 đến nay, Nghệ An đã thu hút được hơn 1,8 tỷ USD vốn FDI, trong đó có 4 dự án đầu tư lớn thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ như: Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD.

Cùng với những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đến từ nước ngoài như VSIP, WHA… và thông qua hàng loạt các dự án có nguồn vốn FDI “khủng” được triển khai xây dựng trên địa bàn như Foxconn, Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT… với tổng vốn đầu tư lớn.