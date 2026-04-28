VN-Index “tranh thủ” tăng mạnh trước kỳ nghỉ

Sức mạnh ấn tượng của “cặp trụ” VIC và VHM tiếp tục đẩy VN-Index lên sát mốc 1900 điểm. Độ rộng chỉ số cho thấy thị trường phân hóa tích cực, nhưng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,77% tương đương +32,76 điểm
thì VIC tăng 6,88%, VHM tăng 6,73% đã đem về tới gần 34 điểm. VIC đang tiếp tục
thiết lập đỉnh cao lịch sử mới trong khi VHM nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự tại
đỉnh lịch sử. Hai cổ phiếu này thu hút dòng tiền khá ấn tượng với VHM dẫn đầu
thị trường, khớp 761,9 tỷ và VIC đứng thứ hai với 652,7 tỷ. Hai trụ này chiếm
khoảng 19,1% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE.
Ngoài VIC và VHM, rổ blue-chips VN30 cũng có vài mã khác khá
mạnh nhưng chưa xứng đáng là trụ: STB tăng 5,39%, VRE tăng 4,51%, SAB tăng
3,94%, VPL tăng 3,68%, MWG tăng 1,32% và TCB tăng 1,02%.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,58% với 17 mã tăng/11 mã
giảm. Tuy sắc xanh phủ rộng hơn nhưng sức mạnh thật sự cũng chỉ dồn vào số ít cổ
phiếu nói trên. May mắn là phía giảm giá cũng chỉ có GAS là trụ, giảm 3,07%. Ngoài
ra PLX giảm 5,29%, VJC giảm 1,83%, DGC giảm 1,13% có ảnh hưởng hạn chế.
Tuần này thị trường chỉ giao dịch 2 phiên và dòng tiền có tín
hiệu vận động rất chậm. Trong bối cảnh cung cầu đều kém, yếu tố trụ phát huy hiệu
ứng nổi bật. VN-Index sáng nay đã tạm chốt cao hơn đỉnh hồi tháng 2, lên mức
1886,05 điểm. Nếu các blue-chips khác ổn định và VIC, VHM tiếp tục được kéo lên,
cơ hội để chỉ số chạm vùng đỉnh 1900 điểm trước kỳ nghỉ lễ là hoàn toàn khả
thi.
Tuy vậy, thị trường về tổng thể vẫn không hưởng ứng nhiều xu
hướng điểm số này. Độ rộng sàn HoSE sáng nay chỉ có 120 mã tăng/170 mã giảm.
Tuy trạng thái phân hóa vẫn có, nhưng rất ít cổ phiếu có biên độ dao động lớn.
Nói cách khác, sức mạnh tổng thể ở cổ phiếu là rất kém.
Cụ thể, trong 120 cổ phiếu tăng giá chỉ có 48 mã tăng hơn 1%
và trong 170 mã giảm chỉ có 73 mã giảm quá 1%. Đại đa số cổ phiếu vẫn đang dao động
với biên độ rất hẹp. Đặc biệt, thanh khoản không cho thấy có sự hưng phấn nào: Chỉ
có 15 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên đạt ngưỡng thanh khoản quá 10 tỷ đồng, với VIC,
VHM và vài blue-chips khác chiếm gần hết. VPI khớp 263,8 tỷ, HCM khớp 110,8 tỷ,
GEE khớp 68,8 tỷ, TCX khớp 44,8 tỷ, HSG khớp 30 tỷ, PVP khớp 12,5 tỷ, PET khớp
11,6 tỷ là các cổ phiếu duy nhất còn lại đáng kể.
Ở phía giảm cũng vậy, chỉ khoảng 20 cổ phiếu giảm quá 1% với
giao dịch vượt 10 tỷ đồng. PC1 đáng chú ý nhất khi mất thanh khoản sang phiên
thứ 2 liên tục, sáng nay mới giao dịch được 25,8 tỷ đồng (1,23 triệu cổ) ở giá sàn
trong khi dư bán sàn còn tới 20,3 triệu cổ. PC1 đã rơi về đáy tháng 12 năm ngoái
nhưng chưa có dấu hiệu nào là cầu xuất hiện.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm khoảng
4% so với sáng phiên trước, đạt 7.656 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là ngưỡng
giao dịch rất thấp, phù hợp với trạng thái thị trường thận trọng trước kỳ nghỉ
dài. Nhà đầu tư không có động lực trong ngắn hạn, nhất là khi rủi ro thông tin
bất ngờ trong những ngày nghỉ là rất khó đoán.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ tăng mua vào trên HoSE khoảng
59% so với phiên trước, đạt 1.109 tỷ đồng. Vị thế ròng nhờ đó giảm xuống còn
-118 tỷ. Đại đa số giao dịch bán ròng xuất hiện tại FPT với -156,9 tỷ đồng ròng.
Ngoài ra chỉ vài mã khác đáng kể là SHB -46,9 tỷ, ACB -38,8 tỷ, BSR -36,8 tỷ.
Phía mua ròng có VIC +146,3 tỷ, VHM +74,7 tỷ, VRE +66 tỷ, SSI +44,6 tỷ, MWG +40
tỷ.
Kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật được đánh giá là cần thiết để dòng tiền thực hiện tái cơ cấu từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải tín hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ nhằm tích lũy động lực cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.
Năm doanh nghiệp lớn nhất trong danh mục của PYN Elite (chiếm tổng tỷ trọng 47%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 54%. Tuy nhiên, hiệu suất quỹ vẫn lỗ nặng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, nối tiếp những mức đỉnh thiết lập trong tháng 4 này...
Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn, nhằm tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột ở Vùng Vịnh tới nền kinh tế...
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.
