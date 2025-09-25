Nhà máy ô tô VEAM (VM) nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới
Thu Hà
25/09/2025, 14:23
Nhà máy ô tô VEAM (VM) áp dụng phương án giảm giá mạnh để tạo sức cạnh tranh và chia thành lô nhỏ, số lượng 1-5 xe mỗi lô nhằm mở rộng đối tượng khách hàng là đại lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trực tiếp.
VM QUYẾT LIỆT GIẢI PHÓNG HÀNG TỒN KHO
Đây là phương án Nhà máy ô tô VEAM (VM) đưa ra sau khi đánh giá lại kết quả và cách thức triển khai của lần tổ chức đấu giá ngày 5/9. Ngày 17/10/2025 VM tiếp tục tổ chức đấu giá với phương châm “Cơ hội vàng - Giá khởi điểm hấp dẫn - Sở hữu xe chất lượng chính hãng”.
Nhà máy ô tô VEAM phối hợp cùng Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt tổ chức chương trình đấu giá xe ô tô với mức giá khởi điểm cạnh tranh, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những mẫu xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng với mức giá dễ tiếp cận .
Nhà máy ô tô VEAM sẽ tổ chức đấu giá xe tải, xe ben, xe khách và xe chuyên dùng. Đây đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, bảo quản tại nhà máy, đầy đủ hồ sơ pháp lý. Hồ sơ tham gia đấu giá được mở bán từ ngày 22/9 đến ngày 14/10.
Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 09h00 ngày 17/10, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo từng nhóm (lô) tài sản, phương thức trả giá lên.
Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Tổ dân phố 6 Bắc Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Khách hàng có thể xem xe trực tiếp tại Nhà máy ô tô VEAM . Chương trình mở rộng cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.
Việc tiếp tục đấu giá tiêu thụ xe tồn kho lâu năm tại (VM) theo hình thức bán đấu giá với phương án mới thể hiện nỗ lực của VEAM trong việc giải phóng hàng tồn kho, tránh lãng phí và thu hồi tối đa vốn cho doanh nghiệp.
VM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI, ĐÁP ỨNG THỊ HIẾU THỊ TRƯỜNG
VM đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thị trường. Những mẫu xe tải nhẹ như Foton T25 và VEAM S80 đã bước đầu ghi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng, được đánh giá cao về chất lượng, thiết kế và tính năng.
Trong thời gian tới, VM dự kiến ra mắt loạt sản phẩm mới như xe ben Forlan D65 – 3,5 tấn, Forlan D90 – 6 tấn, Forlan X160 – 8,2 tấn cùng dòng xe tải van V2 – 945kg. Các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, với mức giá cạnh tranh và nhiều cải tiến vượt trội.
Liên hệ để nhận hồ sơ và hướng dẫn chi tiết:
Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam
Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.
