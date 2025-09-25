Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Thành phố được hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sẽ có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Số lượng không quá 3 người đối với thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh; tỉnh hợp nhất, sáp nhập, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách. Hồ sơ dự thảo hiện đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đối với các thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, thì có không quá 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Trường hợp bố trí Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, thì số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đó đối với các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất: Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban.

Tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập, thì có không quá 4 Phó Trưởng Ban.

Với Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập, thì có không quá 3 Phó Trưởng Ban. Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Trưởng Ban.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng Ban. Trường hợp bố trí Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, thì số lượng Phó Trưởng Ban giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động chuyên trách: Quy định mỗi Ban có không quá 1 Ủy viên là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân và Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định, mỗi xã có 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Mỗi Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng Ban.

Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân ở từng đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm tổng số lượng Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh, thành phố không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định nêu trên.

Dự thảo Nghị quyết quy định, tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp do thực hiện hợp nhất, sáp nhập trong năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội, mà có số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhiều hơn số lượng quy định tại Nghị quyết này, thì trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như cuối nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ năm 2031, số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.