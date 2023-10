Nhà ở xã hội góp phần đưa thị trường bất động sản phục hồi

Năm 2013 khi thị trường bất động sản gặp khó khăn, cùng với chính sách của cơ quan chức năng và gói tín dụng 30.000 tỷ đồng giúp cho phân khúc nhà ở xã hội có thêm một nguồn cung rất lớn. Nguồn cung nhà giá thấp tăng cao đã tạo điểm sáng lan tỏa thanh khoản cho toàn thị trường, giúp tồn kho bất động sản tiếp tục giảm mạnh.

Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, trong bối cảnh thị trường bất động sản rơi vào tình trạng “đóng băng” việc đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trên quan điểm phải gắn với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết lệch pha cung-cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa hợp lý.

Hiện, bất động sản vẫn trong tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở giá vừa túi tiền. Trong khi nhu cầu với phân khúc này của người dân rất lớn.

Theo các chuyên gia, muốn thúc đẩy bất động sản phục hồi thì cần tăng thanh khoản. Vì vậy, cần phát triển nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở giá vừa túi tiền, đáp ứng phân khúc này. Qua đó tạo ra thanh khoản, lan tỏa dần sang cả thị trường.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nguồn cung nhà ở xã hội được dự báo tăng mạnh. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho biết phân khúc nhà ở xã hội sẽ có sự khởi sắc trong thời gian tới.

MOONBAY RESIDENCE: TÂM ĐIỂM NHÀ Ở XÃ HỘI HẢI PHÒNG

Tiên phong mang tới cho khách hàng tại Hải Phòng những căn hộ nhà ở xã hội chất lượng cao, MoonBay Residence (Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông) đang được người dân quan tâm.

Tính tới thời điểm này, đây là dự án đầu tiên tại Hải Phòng có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được cơ quan chức năng công nhận đủ điều kiện mở bán, cho thuê trong năm 2023.

Những cư dân đầu tiên tại MoonBay Residence trong số 185 hồ sơ đã được Sở xây dựng phê duyệt.

Với tâm huyết của chủ đầu tư, MoonBay Residence không hề thua kém với dự án thương mại bởi yếu tố vị trí, chất lượng, tiện ích,… Ông Phạm Nhật Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện Bình Phát, cho biết, Moonbay Residence được kiến tạo với một tiêu chuẩn mới, là nhà ở xã hội chất lượng cao. Công ty cùng các đối tác luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thể hiện tính trách nhiệm xã hội cao để góp phần nâng cao giá trị cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Nằm ngay ở trung tâm quận Ngô Quyền, MoonBay Residence thuận tiện về giao thông giúp cho cư dân dễ dàng di chuyển làm việc hay học tập. Đồng thời, MoonBay Residence thừa hưởng nhiều tiện ích hạ tầng sẵn có của khu vực nội đô như giáo dục, y tế, mua sắm, vui chơi giải trí,… Dãy 38 căn shophouse thương mại 5 tầng với nhiều tiện ích phục vụ cư dân.

MoonBay Residence là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Hải Phòng đạt chuẩn công trình cấp 1. Dự án gồm 3 toà chung cư cao 29 tầng, gồm toà CT1 (The Moon, 380 căn), toà CT2 (The Star, 457 căn), toà CT3 (The Cloud, 457 căn). Các căn hộ thiết kế hiện đại, tối ưu không gian, diện tích 68,24 -69,99m2.

Ngoài ra, Moonbay Residence là một trong những dự án đầu tiên tại Hải Phòng được tiếp cận gói vay 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, với sự đồng hành của Vietcombank. Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi cho vay tối đa 70% giá trị căn hội, trong tối đa 25 năm với lãi suất 7,7%. Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tối đa 80% giá trị căn hộ, lên tới 25 năm với lãi suất 4,8%.

Dự án đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện, tòa CT1 (The Moon) đã xây dựng đến tầng 19, tòa CT3 (The Cloud) đã xây dựng đến tầng 4, dãy shophouse thương mại đã xây đến tầng 4. Dự kiến thời điểm bàn giao những căn hộ đầu tiên cho cư dân CT1 vào quý IV/2024 và cư dân CT3 là quý II/2025.

Tiến độ thi công dự án MoonBay Residence.

Sức hút của Moonbay Residence thể hiện qua các đợt mở bán được đông đảo người dân Hải Phòng tham dự và đăng ký nộp hồ sơ. Tòa CT1, 185 khách hàng đã ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Tại sự kiện Lễ công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ toà CT3 - The Cloud, 280 khách hàng đã nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ.