Đà Nẵng cập nhật khu vực phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP.Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030, trong đó có cập nhật danh mục các khu vực phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.
Đối với nhà ở xã hội, Thành phố bổ sung 6 khu vực dự kiến phát triển. Riêng phường An Khê có ba khu đất thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh, gồm: ô quy hoạch LX8-OCT01 với diện tích 1,5ha; nhóm ô quy hoạch LX6-OM02, LX6-OM03, LX6-OM04 khoảng 4,7ha; cùng ô quy hoạch LX6-OM06 diện tích 0,6ha.
Ngoài ra, chương trình còn bổ sung khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 theo quy hoạch chung xã Hòa Tiến với diện tích 20,2ha; khu đất số 20 Ba Đình dành xây nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại phường Hải Châu, 0,2ha; và quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo tại phường Ngũ Hành Sơn, diện tích 1,5ha.
Đối với nhà ở thương mại, Đà Nẵng đưa ra khỏi danh mục 2 khu vực, gồm: lô A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông tại phường Sơn Trà, diện tích 1,1ha và các khu vực quy hoạch phát triển nhà ở tại bán đảo Sơn Trà, diện tích 73ha. Ngược lại, Thành phố bổ sung 2 khu vực phát triển nhà ở thương mại là: Khu đô thị Công nghệ số Ngũ Hành Sơn 4,6ha và Khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng 486ha, thuộc địa bàn các xã, phường: Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Khánh và Liên Chiểu.
Bên cạnh việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP.Đà Nẵng (trước hợp nhất), Thành phố cũng phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 đối với địa bàn tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) theo hướng bổ sung danh mục các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án. Cụ thể, chương trình cập nhật 40 khu vực phát triển nhà ở xã hội, 19 khu vực phát triển nhà ở công vụ và 145 khu vực phát triển nhà ở thương mại.
Để triển khai chương trình, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021- 2030. Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.
Ngoài nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng cũng được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát và công khai các khu vực dự kiến phát triển nhà ở nằm trong vùng có khả năng bị ngập lụt để có khuyến nghị, cấp phép xây dựng cho các chủ đầu tư, theo đó có giải pháp về kết cấu hạ tầng, kiến trúc công trình phù hợp, đảm bảo khả năng thoát nước, tránh ngập lụt khu vực, hạn chế thiệt hại cho công trình và khu vực lân cận.
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