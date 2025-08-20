Nhà trắng mở tài khoản TikTok

Nhà Trắng vừa chính thức gia nhập TikTok (nền tảng video ngắn với hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ) vào tối thứ ba…

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump vốn xem TikTok là “vũ khí” giúp ông chinh phục cử tri trẻ, góp phần vào chiến thắng trước các ứng viên khác trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024.

Tài khoản mới của Nhà Trắng trên TikTok là @whitehouse, mở màn bằng một video ghi lại cảnh Tổng thống tuyên bố: “Tôi là tiếng nói của các bạn. Nước Mỹ chúng ta đã TRỞ LẠI!”.

Tính đến thời điểm bài viết, tài khoản này đã thu về khoảng 74.000 người theo dõi, cùng 122.000 lượt thích các video.

Trước đó, tài khoản cá nhân @realdonaldtrump từng là công cụ quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, thu hút hơn 15 triệu người theo dõi. Ngoài TikTok, ông cũng duy trì ảnh hưởng thông qua Truth Social và đôi khi qua tài khoản X (Twitter cũ).

“Chính quyền Trump cam kết chia sẻ những thành tựu lịch sử mà Tổng thống đã mang lại cho người dân Mỹ trên mọi nền tảng, đến với càng nhiều khán giả càng tốt”, Thư ký báo chí Karoline Leavitt khẳng định.

Tuy nhiên, sự hiện diện của chính quyền Mỹ trên ứng dụng này đang gây nhiều tranh cãi tại Washington.

Trước đó, các nghị sĩ lo ngại dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị thu thập trái phép, khi TikTok vẫn thuộc sở hữu của ByteDance, công ty mẹ có trụ sở tại Trung Quốc. Sau đó, để giải quyết vấn đề này, ông Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận cho phép các nhà đầu tư Mỹ mua lại TikTok từ ByteDance.

Theo luật Mỹ ban hành năm 2024, TikTok buộc phải dừng hoạt động trước ngày 19/1/2025 trừ khi ByteDance hoàn tất việc thoái vốn. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, ông Trump đã nhiều lần gia hạn thời hạn chót, từ tháng 4, sang tháng 6 rồi tới tháng 9.

Động thái này làm dấy lên chỉ trích từ một số nghị sĩ, cho rằng chính quyền ông Trump đang phớt lờ luật pháp và coi nhẹ nguy cơ an ninh quốc gia.