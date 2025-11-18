Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1/1/2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Từ ngày 1/1/2026, khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ được điều chỉnh tăng theo…
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng). Vùng 2 là 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).
Vùng 3 là 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng). Vùng 4 là 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với việc tăng lương tối thiểu vùng này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng theo.
Cụ thể, tại khoản 1, Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Quy định này có thay đổi so với Luật Việc làm năm 2013 còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025, đã quy định mức mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bằng 5 lần mức lương cơ sở, hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy thuộc vào đối tượng.
Như vậy theo quy định mới, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động được nhận hằng tháng sẽ không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.
Do đó, từ ngày 1/1/2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa người lao động được hưởng tại vùng 1 là 26.550.000 đồng/tháng (tăng 1.750.000 đồng). Vùng 2 là 23.650.000 đồng/tháng (tăng 1.600.000 đồng).
Vùng 3 là 20.700.000 đồng/tháng (tăng 1.400.000 đồng). Vùng 4 là 18.500.000 đồng/tháng (tăng 1.250.000 đồng).
Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Vì vậy, các trường hợp thất nghiệp xảy ra trước thời điểm này vẫn áp dụng theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.
Cùng với mức hưởng trợ cấp tăng, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cũng được điều chỉnh từ đầu năm sau. Tương tự như việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
Khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu sẽ tăng, kéo theo đó là mức đóng bảo hiểm thất hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng.
Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...
Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: