Trang chủ Dân sinh

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 1/1/2026

Nhật Dương

18/11/2025, 20:04

Từ ngày 1/1/2026, khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ được điều chỉnh tăng theo…

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Thu Hằng.
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Thu Hằng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng). Vùng 2 là 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).

Vùng 3 là 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng). Vùng 4 là 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng). 

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với việc tăng lương tối thiểu vùng này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cũng sẽ tăng theo.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Quy định này có thay đổi so với Luật Việc làm năm 2013 còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025, đã quy định mức mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bằng 5 lần mức lương cơ sở, hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy thuộc vào đối tượng.

Như vậy theo quy định mới, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động được nhận hằng tháng sẽ không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, từ ngày 1/1/2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa người lao động được hưởng tại vùng 1 là 26.550.000 đồng/tháng (tăng 1.750.000 đồng). Vùng 2 là 23.650.000 đồng/tháng (tăng 1.600.000 đồng).

Vùng 3 là 20.700.000 đồng/tháng (tăng 1.400.000 đồng). Vùng 4 là 18.500.000 đồng/tháng (tăng 1.250.000 đồng).

Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Vì vậy, các trường hợp thất nghiệp xảy ra trước thời điểm này vẫn áp dụng theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.

Cùng với mức hưởng trợ cấp tăng, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cũng được điều chỉnh từ đầu năm sau. Tương tự như việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu sẽ tăng, kéo theo đó là mức đóng bảo hiểm thất hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng.

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp lao động lương tối thiểu Trợ cấp thất nghiệp

