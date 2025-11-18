Báo chí chuyển mình trước yêu cầu đổi mới

Ngày 18/11, tại Ninh Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản lý tòa soạn hội tụ: Kinh nghiệm và giải pháp cho các cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay”, với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện nhiều cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh tòa soạn hội tụ là xu hướng tất yếu để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Theo ông Lợi, người lãnh đạo tòa soạn hôm nay phải có tư duy quản trị hiện đại, hiểu công nghệ và biết điều hành linh hoạt, bởi “mỗi thay đổi, dù nhỏ, đều góp phần củng cố niềm tin công chúng vào báo chí – tiếng nói chân thực và nhân văn của đời sống”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: "Sự chuyển mình của báo chí hôm nay không chỉ là yêu cầu khách quan của thời đại, mà còn là trách nhiệm chính trị và sứ mệnh xã hội của người làm báo cách mạng".

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhiều địa phương đã hợp nhất Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình để tiến tới mô hình tòa soạn hội tụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, thống nhất đầu mối và tạo nền tảng cho báo chí đa nền tảng. Tuy vậy, thực tiễn triển khai cho thấy nhiều thách thức, từ công tác quản lý, điều phối nội dung đến việc phát triển đội ngũ phóng viên đa năng.

Nhà báo Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân dân điện tử, cho rằng công chúng trẻ ngày nay ưa chuộng “nội dung lỏng” – linh hoạt, có thể lan tỏa trên mọi nền tảng.

Vì vậy, sản phẩm báo chí cần tư duy mới và định dạng mới. “Không nên đóng đinh tác phẩm báo chí chỉ ở văn bản. Nhiều trường hợp, tác phẩm dữ liệu có thể thay thế một phóng sự hàng nghìn chữ”, ông Nhật nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của giám đốc sản phẩm trong một tòa soạn hiện đại.

Nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh yêu cầu liên tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ. Ngoài sự tự học, theo ông, các cơ quan báo chí cần có chiến lược dài hơi, tổ chức nhiều hình thức đào tạo – từ cử phóng viên đi học tập trung, mời chuyên gia đến tòa soạn hướng dẫn, tới tham gia các khóa của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. “Đó là hình thức cầm tay chỉ việc đúng nghĩa, rất thiết thực và hiệu quả”, ông nói.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi sâu về mô hình tòa soạn hội tụ trong và ngoài nước; phương thức giao ban, điều phối tuyến bài; sản xuất nội dung đa nền tảng; ứng dụng dữ liệu trong quản lý và phân tích công chúng; cũng như các bài học quản trị nhân sự và phát triển đội ngũ phóng viên đa năng. Nhiều tham luận từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã mang đến những kinh nghiệm thực tiễn sinh động.

Hội thảo không chỉ là nơi chia sẻ mô hình và kinh nghiệm tổ chức, mà còn là diễn đàn để các cơ quan báo chí cùng đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn hội tụ trong thời đại truyền thông đa nền tảng. Kỳ vọng, những kinh nghiệm tại đây sẽ góp phần quan trọng cho công tác đào tạo và định hướng phát triển báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.