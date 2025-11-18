Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Báo chí chuyển mình trước yêu cầu đổi mới

Hạ Chi

18/11/2025, 16:05

Tòa soạn hội tụ là xu hướng tất yếu để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số...

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Ngày 18/11, tại Ninh Bình, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo “Quản lý tòa soạn hội tụ: Kinh nghiệm và giải pháp cho các cơ quan báo chí trong tình hình hiện nay”, với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện nhiều cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh tòa soạn hội tụ là xu hướng tất yếu để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Theo ông Lợi, người lãnh đạo tòa soạn hôm nay phải có tư duy quản trị hiện đại, hiểu công nghệ và biết điều hành linh hoạt, bởi “mỗi thay đổi, dù nhỏ, đều góp phần củng cố niềm tin công chúng vào báo chí – tiếng nói chân thực và nhân văn của đời sống”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: "Sự chuyển mình của báo chí hôm nay không chỉ là yêu cầu khách quan của thời đại, mà còn là trách nhiệm chính trị và sứ mệnh xã hội của người làm báo cách mạng".

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, nhiều địa phương đã hợp nhất Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình để tiến tới mô hình tòa soạn hội tụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, thống nhất đầu mối và tạo nền tảng cho báo chí đa nền tảng. Tuy vậy, thực tiễn triển khai cho thấy nhiều thách thức, từ công tác quản lý, điều phối nội dung đến việc phát triển đội ngũ phóng viên đa năng.

Nhà báo Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân dân điện tử, cho rằng công chúng trẻ ngày nay ưa chuộng “nội dung lỏng” – linh hoạt, có thể lan tỏa trên mọi nền tảng.

Vì vậy, sản phẩm báo chí cần tư duy mới và định dạng mới. “Không nên đóng đinh tác phẩm báo chí chỉ ở văn bản. Nhiều trường hợp, tác phẩm dữ liệu có thể thay thế một phóng sự hàng nghìn chữ”, ông Nhật nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của giám đốc sản phẩm trong một tòa soạn hiện đại.

Nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh yêu cầu liên tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ. Ngoài sự tự học, theo ông, các cơ quan báo chí cần có chiến lược dài hơi, tổ chức nhiều hình thức đào tạo – từ cử phóng viên đi học tập trung, mời chuyên gia đến tòa soạn hướng dẫn, tới tham gia các khóa của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. “Đó là hình thức cầm tay chỉ việc đúng nghĩa, rất thiết thực và hiệu quả”, ông nói.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi sâu về mô hình tòa soạn hội tụ trong và ngoài nước; phương thức giao ban, điều phối tuyến bài; sản xuất nội dung đa nền tảng; ứng dụng dữ liệu trong quản lý và phân tích công chúng; cũng như các bài học quản trị nhân sự và phát triển đội ngũ phóng viên đa năng. Nhiều tham luận từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã mang đến những kinh nghiệm thực tiễn sinh động.

Hội thảo không chỉ là nơi chia sẻ mô hình và kinh nghiệm tổ chức, mà còn là diễn đàn để các cơ quan báo chí cùng đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn hội tụ trong thời đại truyền thông đa nền tảng. Kỳ vọng, những kinh nghiệm tại đây sẽ góp phần quan trọng cho công tác đào tạo và định hướng phát triển báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.

Tác phẩm báo chí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa Việt Nam và thế giới

23:13, 24/10/2025

Tác phẩm báo chí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa Việt Nam và thế giới

Đề xuất chỉ cơ quan báo chí mới được sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo

08:23, 18/07/2025

Đề xuất chỉ cơ quan báo chí mới được sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo

Giải thưởng Báo chí viết về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo TP.HCM

09:05, 27/06/2025

Giải thưởng Báo chí viết về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo TP.HCM

Từ khóa:

báo chí kinh tế số truyền thông

Đọc thêm

Đài Loan

Đài Loan "đổ" hơn 3 tỷ USD để xây dựng “Hòn đảo AI”

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Đài Loan đặt ở vị trí “động cơ tăng trưởng mới”, với kỳ vọng tạo ra 7 nghìn tỷ Đài tệ giá trị gia tăng vào năm 2028 và tăng vọt lên 15 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2040...

Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đá mấy, lượng tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), sản phẩm, dịch vụ mạng di động thế hệ sau (5G/6G), sản phẩm, dịch vụ chip bán dẫn… là những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm của Việt Nam…

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Nhà mật mã học Adam Back nhận định Bitcoin chưa phải đối mặt với nguy cơ thực sự từ máy tính lượng tử trong ít nhất 20 đến 40 năm nữa...

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Thị trường tiền số toàn cầu biến động mạnh trong 6 tuần qua, khi hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa đã bị “cuốn phăng”...

“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

Những nhân vật từng định hình lại cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nay lại xem AI như bước ngoặt mang tính định mệnh, thôi thúc họ trở lại "cầm lái" dẫn dắt doanh nghiệp...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy