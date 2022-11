Nhận được tin nhắn tài khoản đang bị bán, vợ Chủ tịch Công ty KHG đã chủ động nộp tiền để ngưng giải chấp

Bà Trần Thị Thu Hương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã KHG-HOSE).

Theo đó, bà Trần Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT KHG đã bán 3.519.700 cổ phiếu. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu bà Hương nắm giữ giảm từ 60.604.000 cổ phiếu, chiếm 13,67% xuống còn 57.084.300 cổ phiếu, chiếm 12,88%. Thời gian thực hiện giao dịch ngày 21/11.

Hiện, ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ 141.269.500 cổ phiếu, chiếm 31,88% vốn điều lệ tại KHG.

Đáng chú ý, bà Hương cho biết mục đích thực hiện giao dịch là do bị bán giải chấp được đưa ra là vì công ty chứng khoán cắt tỷ lệ margin đột ngột và không hề thông báo cho bà theo quy định của hợp đồng vay cá nhân. Theo đó, công ty chứng khoán tự ý bán cổ phiếu ngay mà không thông báo cho bà về thời gian bán, cũng như không cho bà thời gian bổ sung tài sản đảm bảo.

Sau khi bà Hương nhận được tin nhắn báo tài khoản đang bị bán đã liên hệ ngay với công ty chứng khoán và chủ động nộp tiền bổ sung để ngưng việc bán giải chấp trong ngày.

Trước đó, ngày 21/11, Chứng khoán Mirae Asset thông báo bán giải chấp 4,8 triệu cổ phiếu KHG của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land thuộc sở hữu của bà Trần Thị Thu Hương, vợ Chủ tịch HĐQT cho đến khi đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ

Theo công ty chứng khoán thì việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của MAS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ và số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Đồng thời, Chứng khoán Mirae Asset cũng có thông báo bán giải chấp 4 triệu cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt. Thời điểm dự kiến thực hiện hai giao dịch bán giải chấp trên là từ ngày 21/11.

Ngoài ra, 2,5 triệu cổ phiếu HPX của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT cũng dự kiến bị Mirae Asset bán giải chấp từ ngày 21/11.

Mới đây, HĐQT KHG thông qua việc tăng vốn điều lệ gần 4.432 tỷ đồng lên hơn 4.494,35 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tập đoàn.

Kết thúc quý 3/2022, KHG ghi nhận doanh thu thuần tăng 46% so với cùng kỳ năm trước đạt 304 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 54 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. KHG cho biết lợi nhuận quý 3/2022 tăng 20% so với cùng kỳ là do doanh thu và hoạt động môi giới và chuyển nhượng bất động sản tăng nhờ đẩy mạnh phát triển dự án, phân phối sản phẩm tại nhiều dự án và mở rộng hệ thống sàn.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của KHG tăng gần 50% so với cùng kỳ đạt 767 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 191 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 100 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 10% so với đầu năm, đạt 7.054 tỷ đồng; nợ phải trả đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm; Hàng tồn kho đạt 534 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm và vốn chủ sở hữu tăng thêm 192 tỷ đồng, đạt 4.889 tỷ đồng.