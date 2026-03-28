Nhật Bản tăng cường nhập khẩu tài xế taxi, xe buýt Việt Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông tin về việc phía Nhật Bản tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành vận tải ô tô tại Việt Nam.

Việc tổ chức kỳ thi này nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về việc tiếp nhận lao động theo tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”.

Theo đó, kỳ thi sẽ được triển khai tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 2/4/2026 (thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy theo kế hoạch tổ chức). Thí sinh có thể chủ động lựa chọn ngày thi và địa điểm thi phù hợp thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của đơn vị tổ chức.

Sau khi thi đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng đặc định ngành vận tải ô tô, người lao động nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú “hoạt động đặc định” và thi chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Nhật Bản.

Riêng đối với lái xe taxi và xe buýt, ngoài việc đỗ kỳ thi chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Nhật Bản, người lao động phải hoàn thành khóa “đào tạo lái xe mới” để đáp ứng điều kiện tiếp nhận.

Trong thời gian tối đa 6 tháng đối với lái xe tải và 1 năm đối với lái xe buýt và lái xe taxi, người lao động nếu không thi đỗ kỳ thi chuyển đổi giấy phép lái xe tương ứng sẽ không được gia hạn lưu trú nên bắt buộc phải về nước.

Thời gian lưu trú với tư cách “hoạt động đặc định” không được tính vào tổng thời gian lưu trú với tư cách "Kỹ năng đặc định số 1" .

Trong thời gian lưu trú với tư cách “hoạt động đặc định”, người lao động được phép tham gia vào các công việc liên quan như dọn dẹp xe tại tổ chức tiếp nhận.

Mức lương của người lao động theo tư cách lưu trú “hoạt động đặc định”: Cần phải bằng hoặc cao hơn mức lương của công dân Nhật Bản làm công việc tương tự.

Khuyến khích tổ chức tiếp nhận lao động chi trả chi phí thi chuyển đổi giấy phép lái xe, chi phí thi giấy phép lái xe buýt và lái xe taxi tại Nhật Bản cho người lao động.

Trường hợp người lao động chịu chi phí thì cần trao đổi và nhận được sự đồng ý (bằng văn bản) của người lao động trước khi đi làm việc tại Nhật Bản. Số tiền chi trả phải phù hợp, tương đương với chi phí thực tế và phải được trình bày dưới dạng bảng kê chi tiết các khoản chi phí.

Trong đó chi phí thi chuyển đổi giấy phép lái xe khoảng 15.000 Yên. Chi phí thi giấy phép lái xe buýt và lái xe taxi sẽ tùy từng địa phương và chương trình đào tạo, mà mức chi phí có thể khác nhau. Thông thường chi phí thi giấy phép lái xe taxi từ 250.000 Yên đến 400.000 Yên, thi giấy phép lái xe buýt khoảng 400.000 Yên.

Tổ chức tiếp nhận sẽ chi trả toàn bộ chi phí khóa đào tạo lái xe mới tại Nhật Bản (chỉ dành cho lái xe taxi và xe buýt).

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kỳ thi nhằm đánh giá năng lực chuyên môn của người lao động để đủ điều kiện làm việc tại Nhật Bản theo chương trình “Kỹ năng đặc định số 1” trong lĩnh vực vận tải ô tô.

Đây là cơ hội để người lao động Việt Nam tiếp cận thị trường lao động Nhật Bản với ngành nghề mới, có nhu cầu tuyển dụng cao, điều kiện làm việc và thu nhập ổn định.