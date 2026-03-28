"Phù phép" để xuất khẩu trái phép 1.033 container quặng sang Trung Quốc

Như VnEconomy đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án khai thác quặng titan trái phép trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Đáng chú ý, có bị can người nước ngoài - Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cáo trạng thể hiện, bị can Hoàng Thượng Hạ sống tại Việt Nam
từ năm 2009, kinh doanh mua bán khoáng sản, là nhân viên Công ty Guangxi
Liufeng Mining và cộng tác mua hàng cho 2 công ty khác tại Trung Quốc.
Để có nguồn quặng chuyển sang Trung Quốc, Hạ giao cho Trần
Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) thuê Phùng Văn Thành, Giám đốc Công ty Châu Thành
ký hợp đồng mua 28.000 tấn quặng. Công
ty Châu Thành cũng sẽ mở tờ khai, hoàn thiện thủ tục hải quan để xuất khẩu
Ilmenite sang Trung Quốc.
Theo quy định tại Phụ lục 1, Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày
15/12/2021, sửa đổi tại Thông tư 45/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ Công thương,
quặng Ilmenite đủ điều kiện xuất khẩu phải đạt TiO2 từ 56% trở lên. Tuy nhiên, số
lượng quặng mà bị can Hạ mua có chỉ tiêu hàm lượng đạt từ 51-52%, không đủ
điều kiện xuất khẩu. Từ đây, các bị can tìm cách hợp thức hồ sơ, tráo mẫu để xuất
khẩu.
Theo thỏa thuận trên, bị can Phùng Văn Thành thuê bị can Đỗ Tiến Hải, Giám
đốc Công ty TNHH Hưng Hà để hoàn thiện các thủ tục hải quan. Nhằm hợp thức việc
lấy mẫu giám định, Hoàng Thượng Hạ đã đưa mẫu Ilmenite có hàm lượng TiO2 trên 56% cho Hải.
Do mẫu Ilmenite trong các container hàng thực xuất chưa đạt
hàm lượng để xuất khẩu nên Hải chủ động liên hệ, gặp bị can Lê Văn Hưng – công chức
Chi cục Hải quan Cát Lái, công tác tại Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu, có nhiệm
vụ kiểm tra thực tế hàng hóa (kiểm hóa).
Hải đề nghị Hưng cho sử dụng mẫu
Ilmenite đạt tiêu chuẩn xuất khẩu do Hải đưa để đem đi giám định mà không sử dụng
mẫu Ilmenite trong các container hàng thực xuất. Hải thỏa thuận sẽ bồi dưỡng
cho Hưng số tiền 3-9 triệu đồng/container. Hưng đồng ý với lời đề nghị trên.
Theo cáo trạng, vào lần đầu tiên, khi vận chuyển quặng vào cảng, Hải cùng với Lê Phong Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải đầu tư Hòa Thuận) phối hợp
cùng Lê Văn Hưng đến mở container lấy mẫu
quặng Ilmenite đưa vào 02 lọ. Các mẫu này chưa được niêm phong mà mang thẳng vào
phòng làm việc của Hưng.
Tại đây, Nam đưa 02 lọ mẫu (có hàm lượng TiO2 trên 56% do Hải đưa
từ trước) cho Hưng để niêm phong. Hưng đưa 01 lọ cho Nam mang đi giám định, 01
lọ lưu tại Hải quan khu vực I. Còn 02 lọ mẫu lấy từ container thì Hưng đem vứt
bỏ. Sau khi có kết quả giám định, Hưng nhận chứng thư giám định đưa vào hồ sơ hải
quan, thực hiện thủ tục thông quan.
Những lần sau,
Hải thống nhất tăng số tiền đưa cho Hưng lên 6 – 9 triệu đồng/container để Hưng
cho tráo đổi mẫu.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, từ tháng 1-8/2024, Hải và Nam đã gặp
Hưng 22 lần để thực hiện việc tráo đổi mẫu giám định. Bị can Hưng đã nhận hơn 8,5
tỷ đồng và làm thủ tục để mở 22 tờ khai hải quan, xuất khẩu trái phép 27.997,32
tấn quặng Ilmenite có hàm lượng TiO2 từ 51% đến 52% sang Trung Quốc.
Với cách thức trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định từ năm 2023 –
2024, các bị can đã xuất lậu 1.033 container chứa
27.997,32 tấn Ilmenite giá trị hơn 3,8 triệu USD.
Liên quan đến hành vi này, bị can Hạ, Vân, Thành, Nam bị
truy tố tội Buôn lậu. Bị can Hải bị truy tố tội Buôn lậu, Đưa hối lộ. Bị can Hưng
phạm vào tội Nhận hối lộ.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát còn truy tố nhóm 5 bị can về
tội Trốn thuế trong đó có bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT và Lê Hoàng Ngân
– Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rạng Đông.
Cáo buộc thể hiện, bị can Nguyễn Văn
Đông đã chỉ đạo Lê Hoàng Ngân để Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Bình - thành viên của Công ty Rạng Đông song hạch toán riêng) thỏa thuận, bán cho Trần Thị Lê Vi Vân số lượng
38.000 tấn quặng Ilmenite trị giá 132 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hợp đồng và hóa đơn chỉ thể hiện trị giá hàng hóa
là 115,5 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch 16,5 tỷ đồng được thanh toán bằng tiền mặt
và đưa cho bị can Đông sử dụng mà không kê khai nộp thuế. Hành vi của các bị
can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng tiền thuế.