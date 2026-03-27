Đảng ủy VUSTA trao tặng Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên

Hằng Anh

27/03/2026, 16:53

Việc trao Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2/2026) là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành. Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều môi trường công tác, nhiều địa phương, đơn vị khác nhau...

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026.

Ngày 27/3/2026, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Giaso sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA, cùng đại diện các ban Đảng Trung ương, đảng viên lão thành, chuyên gia và nhà khoa học thuộc các hội thành viên.

Trong số 35 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, có đồng chí Nguyễn Văn Giao (92 tuổi), Chi bộ cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh khẳng định: “Việc trao Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2/2026) là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vinh dự chung của toàn Đảng bộ VUSTA.”

Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh phát biểu tại buổi lễ.

“Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hội nhập sâu rộng, trong bối cảnh khoa học và công nghệ tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống. VUSTA cũng đứng trước những yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hội nhập, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ”.

Nhấn mạnh điều này, Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh tin tưởng, với sự phát huy truyền thống của dân tộc, kế thừa thành tựu của các thế hệ đi trước, thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao là hoàn toàn khả thi. “Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực then chốt”, Bí thư Đảng ủy VUSTA nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: "Sự phát triển lớn mạnh của VUSTA cũng chính là niềm tin và kỳ vọng của đội ngũ trí thức Việt Nam."

Gửi lời chúc mừng tới 35 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng từ 65 năm đến 30 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nêu rõ: “Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí qua nhiều môi trường công tác, nhiều địa phương, đơn vị khác nhau, từ Trung ương đến cơ sở”.

Năm 2025, Đảng bộ VUSTA đã trải qua một giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách. Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những vấn đề chưa trọn vẹn. Đến thời điểm này, với sự nỗ lực, có thể nói những thử thách đó cơ bản đã được khép lại.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học (ngoài cùng bên phải) và Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng đồng chí Nguyễn Văn Giao, Chi bộ cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (người đứng giữa), nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, VUSTA sẽ được xây dựng ngày càng vững mạnh, phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước.

“Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức. Vì vậy, sự phát triển lớn mạnh của VUSTA cũng chính là niềm tin và kỳ vọng của đội ngũ trí thức Việt Nam”, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định.

Thay mặt 35 Đảng viên được trao Huy hiệu, đồng chí Nguyễn Văn Giao, Chi bộ cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đã có bài phát biểu xúc động. Ông cho biết đây là lần thứ sáu đồng chí nhận Huy hiệu tại Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Chi bộ cơ quan Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết đây là lần thứ sáu đồng chí nhận Huy hiệu tại Đảng bộ VUSTA

Trải qua hơn sáu thập kỷ công tác và cống hiến trong nhiều lĩnh vực giáo dục và quản lý nhà nước, đồng chí Giao cho biết luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, không ngại khó khăn, gian khổ, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh và những giai đoạn thử thách của đất nước. Đồng chí luôn có niềm tin tuyệt đối vào Đảng, coi đây là kim chỉ nam xuyên suốt cuộc đời mình.

“Cũng có những thời kỳ trải qua khó khăn, nhưng tôi tự nhủ: con người cũng có lúc gặp trắc trở trong cuộc đời; rồi nhất định sẽ vượt qua, tiếp tục tiến lên phía trước. Với niềm tin ấy, tôi không dao động, không rời bỏ lý tưởng, một lòng theo Đảng”, đồng chí Giao chia sẻ.

Vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đồng chí Giao cho biết dù tuổi cao, sức yếu, đồng chí vẫn tiếp tục tự rèn luyện, giữ vững tư cách đảng viên và mong muốn đóng góp cho sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Bày tỏ xúc động sau phần chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học, cho biết bài phát biểu đã truyền thêm niềm tin, ý chí và động lực cho những cán bộ, đảng viên đang công tác; khẳng định một niềm tin son sắt với Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ trao Huy hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ VUSTA họp phiên mở rộng với ba nội dung trọng tâm: thông qua quy chế làm việc của Đảng bộ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời bàn kế hoạch chuẩn bị Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự kiến tổ chức vào giữa năm 2026.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh những công việc triển khai tại phiên họp có ý nghĩa quyết định đến sự vận hành và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ tiếp theo.

