Phát hiện nhiều trường hợp giả mạo chứng chỉ lao động để sang Nhật Bản làm việc

Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng chứng chỉ thi lao động kỹ năng đặc định “giả mạo” khi sang nước này làm việc. Trong số các trường hợp bị phát hiện, có 10 người có quốc tịch Việt Nam...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa đưa ra khuyến cáo về việc nộp giấy tờ giả mạo đề nghị cấp tư cách lưu trú “lao động kỹ năng đặc định” đi làm việc tại Nhật Bản.

Theo đó, liên quan đến việc nộp hồ sơ đề nghị cấp tư cách lưu trú “lao động kỹ năng đặc định” tại Nhật Bản, trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng chứng chỉ thi lao động kỹ năng đặc định “giả mạo”. Trong số các trường hợp bị phát hiện, có 10 người có quốc tịch Việt Nam.

Hiện tại, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản xác minh, làm rõ và chuyển các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo đối với các công dân có nguyện vọng đến Nhật Bản làm việc theo tư cách “lao động kỹ năng đặc định” và các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản không thực hiện các hành vi sai trái, bao gồm việc làm giả giấy chứng nhận đỗ kỳ thi lao động kỹ năng đặc định, hành vi này có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.

Chương trình kỹ năng đặc định là chương trình tiếp nhận lao động của Nhật Bản với mục đích đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc, nâng cao tay nghề, kỹ năng, cải thiện tác phong làm việc công nghiệp, ngoại ngữ… Sau đó quay trở về làm việc và đóng góp cho Việt Nam.

Với thời hạn làm việc 5 năm, chương trình kỹ năng đặc định dành cho người lao động có trình độ, tay nghề và tiếng Nhật nhất định. Chương trình kỹ năng đặc định được chính phủ Nhật Bản thông qua vào ngày 8/12/2018, và đã bắt đầu triển khai vào tháng 4/2019 với 2 chương trình: “Kỹ năng đặc định số 1” “Kỹ năng đặc định số 2”.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 144.345 lao động, trong đó có 48.784 lao động nữ, vượt 111% kế hoạch năm 2025 (kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 130.000 lao động).

Trong số này, Nhật Bản dẫn đầu các thị trường tiếp nhận, với 64.646 lao động. Đây cũng là thị trường thu hút đông lao động Việt Nam sang làm việc với mức thu nhập hấp dẫn.

Năm 2026, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu phấn đấu đưa khoảng 112.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đạt được mục tiêu này, Bộ tiếp tục ổn định, duy trì các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)..., mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động.

Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động, thực hiện tốt việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đặc biệt, công tác theo dõi, nắm thông tin về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp cũng sẽ được tăng cường.